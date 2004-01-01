Ota Snac2 käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Minimalistinen yhden käyttäjän ActivityPub-palvelin, joka on kirjoitettu kannettavalla C-kielellä Fediverseen liittymistä varten ja jonka resurssienkulutus on vähäinen.
Snac2 – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Snac2 – mitä sillä voi rakentaa?
Snac2 on minimalistinen ActivityPub-instanssi, joka on kirjoitettu kannettavalla C-kielellä ilman tietokantariippuvuuksia — kaikki data tallennetaan tavallisina tiedostoina levylle. Suunniteltu yksityishenkilöille ja pienille instansseille, se federoituu Mastodonin, Pleroman, Pixelfedin ja laajemman Fediversen kanssa samalla kun se toimii mukavasti pienillä VPS-instansseilla tai yksilevyisillä tietokoneilla.
Snac2:n itseisännöinti antaa sinulle henkilökohtaisen identiteetin Fediversessä turvautumatta kolmannen osapuolen instansseihin, jotka saattavat sulkeutua, defederoitua tai muuttaa käytäntöjään. Yhden binääritiedoston arkkitehtuuri, tietokannan puute ja Mastodon-yhteensopiva API tekevät Snac2:sta yhden kevyimmistä ja ylläpidettävimmistä tavoista osallistua hajautettuun sosiaaliseen mediaan.
Snac2 – tärkeimmät ominaisuudet
Tietokantaa ei tarvita
Kaikki julkaisut, seuraajat ja asetukset sijaitsevat tavallisina tiedostoina levyllä — ei MySQL- tai PostgreSQL-tietokantoja asennettavaksi, viritettäväksi tai varmuuskopioitavaksi erikseen.
Mastodon API -yhteensopivuus
Käytä olemassa olevia Mastodonin mobiili- ja työpöytäsovelluksia julkaistaksesi, selataksesi aikajanoja ja hallitaksesi ilmoituksia ilman uusien työkalujen opettelua.
ActivityPub-federaatio
Seuraa ja ole vuorovaikutuksessa käyttäjien kanssa Mastodonissa, Pleromassa, Pixelfedissä, Akkomassa ja millä tahansa muulla ActivityPub-yhteensopivalla palvelimella Fediversessä.
Pieni resurssijalanjälki
Kannettavalla C-kielellä yhtenä staattisena binäärinä kirjoitettu Snac2 toimii muutamassa megatavussa RAM-muistia ja kuluttaa lähes nolla suorittimen tehoa joutokäynnillä.
Monikäyttäjätuki
Isännöi useampia tilejä samalla instanssilla komentoriviltä, mikä on hyödyllistä perheille tai pienille yhteisöille, jotka jakavat yhden VPS:n.
Suunniteltu yksityisyys edellä
Ei seurantaa, ei analytiikkaa, ei kolmannen osapuolen skriptejä — aikajanasi pysyy VPS-palvelimellasi ja seuraajaluettelosi ei koskaan poistu levyltäsi.
Snac2 – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.