Snac2 on minimalistinen ActivityPub-instanssi, joka on kirjoitettu kannettavalla C-kielellä ilman tietokantariippuvuuksia — kaikki data tallennetaan tavallisina tiedostoina levylle. Suunniteltu yksityishenkilöille ja pienille instansseille, se federoituu Mastodonin, Pleroman, Pixelfedin ja laajemman Fediversen kanssa samalla kun se toimii mukavasti pienillä VPS-instansseilla tai yksilevyisillä tietokoneilla.

Snac2:n itseisännöinti antaa sinulle henkilökohtaisen identiteetin Fediversessä turvautumatta kolmannen osapuolen instansseihin, jotka saattavat sulkeutua, defederoitua tai muuttaa käytäntöjään. Yhden binääritiedoston arkkitehtuuri, tietokannan puute ja Mastodon-yhteensopiva API tekevät Snac2:sta yhden kevyimmistä ja ylläpidettävimmistä tavoista osallistua hajautettuun sosiaaliseen mediaan.