Asenna HomeHub yhden napsautuksen asennuksella.
Kirjautumaton perheen hallintapaneeli jaettuja muistiinpanoja, ostoslistoja, askareita, kalentereita ja kuluja varten yhdessä yksityisessä PWA:ssa.
HomeHub – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
HomeHub – mitä sillä voi rakentaa?
HomeHub on avoimen lähdekoodin, itse isännöity perhetyökalu, joka muuttaa minkä tahansa palvelimen yksityiseksi hallintapaneeliksi kaikille kotitaloutesi jäsenille. Se on suunniteltu jaettuun käyttöön kotiverkossa, ja se toimitetaan kirjautumattomana progressiivisena verkkosovelluksena, joten kuka tahansa perheenjäsen voi avata sen selaimessa, tallentaa sen aloitusnäyttöönsä ja aloittaa välittömästi yhteistyön muistiinpanojen, ostoslistojen, askareiden ja jaetun kalenterin parissa.
HomeHubin itse isännöinti pitää kotitalouden tiedot – kulut, ostotottumukset, perheen rutiinit ja ladatut tiedostot – kokonaan omalla VPS-palvelimellasi, ilman kolmannen osapuolen pilvisynkronointia, seurantaa tai käyttäjäkohtaisia maksuja. Ominaisuudet voidaan kytkeä päälle tai pois yksitellen yhden YAML-konfiguraation kautta, joten otat käyttöön vain ne työkalut, joita perheesi todella käyttää.
HomeHub – tärkeimmät ominaisuudet
Jaettu ostoslista
Yhteinen ostoslista älykkäillä ehdotuksilla, jotka perustuvat aiempiin merkintöihin, jotta koko perhe voi lisätä tuotteita sitä mukaa kun ne loppuvat.
Perhekulujen seuranta
Seuraa kotitalouden menoja, mukaan lukien toistuvat laskut, kuten tilaukset, käyttömenot, maito tai sanomalehdet, kaikki yhdessä kirjanpidossa.
Kalenteri ja muistutukset
Jaettu kalenteri, jossa on värikoodatut kategoriat laskuille, koululle, terveydelle ja perhetapahtumille, pitää jokaisen perheenjäsenen ajan tasalla.
Kotityöt ja muistiinpanot
Kevyt askareiden seuranta ja jaettu muistiotaulu antavat perheenjäsenten määrätä tehtäviä ja kirjoittaa nopeita viestejä ilman lisäsovelluksia.
Sisäänrakennetut työkalut
Sisältää reseptikirjan, vanhentumisen seurannan, PDF-pakkaimen, URL-lyhentäjän, QR-koodin luojan ja median latausohjelman yhdessä PWA:ssa.
Suunniteltu yksityiseksi
Ei tiliäjärjestelmää, ei telemetriaa eikä pilviriippuvuutta – kaikki tiedot pysyvät VPS:ssäsi ja kotiverkossasi.
HomeHub – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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