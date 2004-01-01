HomeHub on avoimen lähdekoodin, itse isännöity perhetyökalu, joka muuttaa minkä tahansa palvelimen yksityiseksi hallintapaneeliksi kaikille kotitaloutesi jäsenille. Se on suunniteltu jaettuun käyttöön kotiverkossa, ja se toimitetaan kirjautumattomana progressiivisena verkkosovelluksena, joten kuka tahansa perheenjäsen voi avata sen selaimessa, tallentaa sen aloitusnäyttöönsä ja aloittaa välittömästi yhteistyön muistiinpanojen, ostoslistojen, askareiden ja jaetun kalenterin parissa.

HomeHubin itse isännöinti pitää kotitalouden tiedot – kulut, ostotottumukset, perheen rutiinit ja ladatut tiedostot – kokonaan omalla VPS-palvelimellasi, ilman kolmannen osapuolen pilvisynkronointia, seurantaa tai käyttäjäkohtaisia maksuja. Ominaisuudet voidaan kytkeä päälle tai pois yksitellen yhden YAML-konfiguraation kautta, joten otat käyttöön vain ne työkalut, joita perheesi todella käyttää.