Big-AGI on avoimen lähdekoodin tekoälytyötila, joka on rakennettu ammattilaisille, jotka tarvitsevat vakavaa hallintaa tekoälyvuorovaikutuksiinsa. Yhdistä omat API-avaimesi OpenAI:lle, Anthropicille, Google Geminille, Groqille, Mistralille ja yli 15 muulle palveluntarjoajalle päästäksesi yli 500 malliin yhdestä käyttöliittymästä — ilman välittäjän lisämaksuja ja ilman alustan tilausmaksuja sen lisäksi, mitä maksat suoraan palveluntarjoajillesi.

Sen tunnusomainen Beam-ominaisuus suorittaa saman kehotteen useissa malleissa samanaikaisesti ja yhdistää älykkäästi parhaat vastaukset, vähentäen merkittävästi hallusinaatioita korkean panoksen tehtävissä. Oma isännöinti omalla VPS:llä pitää jokaisen keskustelun ja API-avaimen täysin yksityisenä, valinnaisella HTTP Basic Auth -todennuksella tiimin pääsyn turvaamiseksi.