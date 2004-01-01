Ota Big-AGI käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Ammattimainen monimallinen tekoälytyötila, joka tukee yli 500 mallia yli 20 palveluntarjoajalta ja jossa on sisäänrakennettu rinnakkainen mallivertailu.
Big-AGI – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Big-AGI – mitä sillä voi rakentaa?
Big-AGI on avoimen lähdekoodin tekoälytyötila, joka on rakennettu ammattilaisille, jotka tarvitsevat vakavaa hallintaa tekoälyvuorovaikutuksiinsa. Yhdistä omat API-avaimesi OpenAI:lle, Anthropicille, Google Geminille, Groqille, Mistralille ja yli 15 muulle palveluntarjoajalle päästäksesi yli 500 malliin yhdestä käyttöliittymästä — ilman välittäjän lisämaksuja ja ilman alustan tilausmaksuja sen lisäksi, mitä maksat suoraan palveluntarjoajillesi.
Sen tunnusomainen Beam-ominaisuus suorittaa saman kehotteen useissa malleissa samanaikaisesti ja yhdistää älykkäästi parhaat vastaukset, vähentäen merkittävästi hallusinaatioita korkean panoksen tehtävissä. Oma isännöinti omalla VPS:llä pitää jokaisen keskustelun ja API-avaimen täysin yksityisenä, valinnaisella HTTP Basic Auth -todennuksella tiimin pääsyn turvaamiseksi.
Big-AGI – tärkeimmät ominaisuudet
Beam Monimalli
Suorita mikä tahansa kehotus useilla tekoälymalleilla rinnakkain ja yhdistä parhaat vastaukset – vähentäen hallusinaatioita monimutkaisissa tai kriittisissä tehtävissä.
500+ mallia
Yhdistä OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq, Mistral, OpenRouter ja yli 15 muuta palveluntarjoajaa yhden käyttöliittymän kautta käyttäen omia API-avaimiasi.
Paikallisuus edellä - yksityisyys
Keskustelut ja asetukset tallennetaan selaimeen, ei palvelimelle — tietosi eivät koskaan poistu omasta infrastruktuuristasi.
Verkkohaku ja viittaukset
Hae verkosta minkä tahansa chatin sisältä ja vastaanota vastauksia lähdeviitteineen, Google Custom Searchin tai muiden määritettyjen palveluntarjoajien avulla.
Käyttöoikeuksien hallinta
Suojaa itse isännöimäsi instanssi HTTP Basic Auth -todennuksella, jotta vain valtuutetut käyttäjät voivat käyttää API-avaimiasi ja keskusteluhistoriaasi.
Big-AGI – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.