GitBucket on Scala-pohjainen avoimen lähdekoodin Git-alusta, joka tarjoaa tutun GitHub-tyylisen käyttökokemuksen hallitsemallasi infrastruktuurilla. Se sisältää repositorion isännöinnin, pull-pyynnöt, ongelmat, wikit ja tilit-mallin, joka heijastaa GitHubin käytäntöjä, joten olemassa olevat tiimit voivat ottaa sen käyttöön ilman uudelleenkoulutusta.

Käynnissä JVM:llä sisäänrakennetun H2-tietokannan kanssa heti käyttövalmiina, GitBucket ei tarvitse ulkoisia palveluita aloittaakseen ja skaalautuu ylöspäin laajennusten avulla LDAP-todennusta, CI-integraatioita ja ulkoisia tietokantoja varten. Itseisännöinti pitää lähdekoodin, pääsymerkit ja tarkastushistorian VPS:ssäsi kolmannen osapuolen SaaS-palvelun sijaan.