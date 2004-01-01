Ota GitBucket käyttöön yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin itse isännöity Git-alusta GitHub-tyylisellä käyttöliittymällä, joka toimii JVM:n avulla.
GitBucket – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
GitBucket – mitä sillä voi rakentaa?
GitBucket on Scala-pohjainen avoimen lähdekoodin Git-alusta, joka tarjoaa tutun GitHub-tyylisen käyttökokemuksen hallitsemallasi infrastruktuurilla. Se sisältää repositorion isännöinnin, pull-pyynnöt, ongelmat, wikit ja tilit-mallin, joka heijastaa GitHubin käytäntöjä, joten olemassa olevat tiimit voivat ottaa sen käyttöön ilman uudelleenkoulutusta.
Käynnissä JVM:llä sisäänrakennetun H2-tietokannan kanssa heti käyttövalmiina, GitBucket ei tarvitse ulkoisia palveluita aloittaakseen ja skaalautuu ylöspäin laajennusten avulla LDAP-todennusta, CI-integraatioita ja ulkoisia tietokantoja varten. Itseisännöinti pitää lähdekoodin, pääsymerkit ja tarkastushistorian VPS:ssäsi kolmannen osapuolen SaaS-palvelun sijaan.
GitBucket – tärkeimmät ominaisuudet
GitHub-tyylinen työnkulku
Repositoriot, pull-pyynnöt, ongelmat ja virstanpylväät vastaavat suoraan GitHubin käytäntöjä, jotta osallistujat pysyvät tuottavina heti ensimmäisestä päivästä lähtien.
Liitännäisekosysteemi
Viralliset ja yhteisön laajennukset laajentavat GitBucketia CI-ajureilla, ilmoituksilla, koodihaulla ja todennuspalveluilla.
SSH- ja HTTPS Git -pääsy
Kehittäjät työntävät ja vetävät standardin Gitin kautta HTTPS:n tai SSH:n yli erillisessä portissa normaaleja asiakastyökaluja varten.
Sisäänrakennetut wiki ja ongelmat
Jokainen arkisto sisältää wikin ja täyden ongelmanseurannan, pitäen dokumentaation ja projektityön koodin vieressä.
JVM-pohjainen siirrettävyys
Yhden WAR-tiedoston Scala-sovellus toimii missä tahansa, missä JVM toimii, tehden päivityksistä ja varmuuskopioinneista ennustettavia millä tahansa VPS:llä.
GitBucket – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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