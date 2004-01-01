Asenna InfluxDB 2 yhdellä napsautuksella.
Yhtenäinen aikasarja-alusta, joka yhdistää tietokannan, visualisoinnin, hälytykset ja tiedonkäsittelyn yhteen sovellukseen.
InfluxDB 2 – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
InfluxDB 2 – mitä sillä voi rakentaa?
InfluxDB 2 on tarkoitukseen rakennettu aikasarja-alusta, joka käsittelee tiedon syötön, tallennuksen, kyselyn, visualisoinnin ja hälytykset yhdessä sovelluksessa. TSM-tallennusmoottorin ja Flux-kyselykielen pohjalta rakennettu se tarjoaa suuren suorituskyvyn tiedonsyötön ja tehokkaan pakkauksen modernin verkkokäyttöliittymän rinnalla — poistaen tarpeen integroida erillisiä työkaluja, kuten Grafana tai Kapacitor, perustason havainnoitavuuden työnkulkuihin.
InfluxDB 2:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi poistaa datapistekohtaisen hinnoittelun ja tiedonsiirtokustannukset, jotka ovat yleisiä hallituissa pilvipalveluissa. Saat ennustettavat kustannukset IoT-laitekannoille, infrastruktuurin valvontaan ja taloudellisten tietojen putkille syöttömäärästä riippumatta, vuosien historiallisen telemetrian pysyvällä tallennuksella.
InfluxDB 2 – tärkeimmät ominaisuudet
Flux-kyselykieli
Flux on funktionaalinen skriptikieli, joka on suunniteltu aikasarjadatalle ja mahdollistaa muunnokset, aggregointi ja monilähteiset liitokset yhdessä kyselyssä.
Integroitu verkkokäyttöliittymä
Sisäänrakennettu käyttöliittymä sisältää visuaalisen kyselyrakentajan, hallintapaneelin muokkaimen ja tietojen selaajan, joten ulkoista visualisointityökalua ei tarvita aloittamiseen.
Sisäänrakennettu hälytys
Määritä kynnys- ja deadman-tarkistukset suoraan InfluxDB 2:ssa ilmoituspäätepisteiden avulla Slackille, PagerDutylle, HTTP-webhookeille ja muille.
Tehtävämoottori
Ajoita Flux-skriptit alinäytteistykseen, ETL-muunnoksiin ja tiedon aggregointiin ilman ulkoisia cron-töitä tai erillisiä putkipalveluita.
Tunnuspohjainen pääsynhallinta
Hienojakoiset luku-/kirjoitustunnukset, jotka on rajattu tiettyihin säilöihin, mahdollistavat tarkan pääsynhallinnan useille tiimeille ja sovelluksille, jotka jakavat yhden instanssin.
InfluxDB 2 – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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