InfluxDB 2 on tarkoitukseen rakennettu aikasarja-alusta, joka käsittelee tiedon syötön, tallennuksen, kyselyn, visualisoinnin ja hälytykset yhdessä sovelluksessa. TSM-tallennusmoottorin ja Flux-kyselykielen pohjalta rakennettu se tarjoaa suuren suorituskyvyn tiedonsyötön ja tehokkaan pakkauksen modernin verkkokäyttöliittymän rinnalla — poistaen tarpeen integroida erillisiä työkaluja, kuten Grafana tai Kapacitor, perustason havainnoitavuuden työnkulkuihin.

InfluxDB 2:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi poistaa datapistekohtaisen hinnoittelun ja tiedonsiirtokustannukset, jotka ovat yleisiä hallituissa pilvipalveluissa. Saat ennustettavat kustannukset IoT-laitekannoille, infrastruktuurin valvontaan ja taloudellisten tietojen putkille syöttömäärästä riippumatta, vuosien historiallisen telemetrian pysyvällä tallennuksella.