Onyxin käyttöönotto yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin tekoälykeskustelu- ja yrityshakualusta, joka yhdistää jokaisen LLM:n tiimisi tietoon.
Onyx – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Onyx – mitä sillä voi rakentaa?
Onyx on avoimen lähdekoodin tekoälyalusta, joka yhdistää monipuolisen chat-käyttöliittymän yrityshakuun tiimisi dokumenteista ja sovelluksista. Se toimii kaikkien suurimpien LLM-palveluntarjoajien – OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex – ja minkä tahansa Ollaman tai vLLM:n kautta esillä olevan itse isännöidyn mallin kanssa, joten voit vapaasti valita kuhunkin tehtävään sopivan mallin ilman, että sinun tarvitsee kirjoittaa pinoasi uudelleen.
Onyxin itseisännöinti VPS:lläsi pitää chat-transkriptit, indeksoidut dokumentit ja liittimien tunnistetiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa. Yli neljäkymmentä liitintä hakee tietoja Google Drivesta, Slackista, Confluencesta, GitHubista, Notionista, Jirasta ja muualta yhtenäiseen hakuindeksiin, joten vastaukset viittaavat alkuperäisiin lähteisiin sen sijaan, että arkaluonteinen konteksti vuotaisi kolmannen osapuolen SaaS-palveluihin.
Onyx – tärkeimmät ominaisuudet
Toimii jokaisen LLM:n kanssa
Tuo omat API-avaimesi OpenAI:lle, Anthropicille, Azurelle, AWS Bedrockille, Vertexille tai mille tahansa OpenAI-yhteensopivalle päätepisteelle, mukaan lukien paikalliset Ollama- ja vLLM-käyttöönotot.
Yli neljäkymmentä liitintä
Indeksoi Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk ja monia muita, jotta chat-vastaukset voivat hyödyntää todellista tiimisi tietoa.
AI-agentit ja avustajat
Rakenna mukautettuja avustajia räätälöidyillä kehotteilla, liittimien laajuuksilla ja työkaluilla, jotta jokainen tiimi saa tekoälyn, joka on muotoiltu sen työnkulun mukaan.
Viittaukset ja perustelu
Jokainen vastaus linkittyy takaisin lähdeasiakirjaan, jotta käyttäjät voivat tarkistaa väitteet ja luottaa vastauksiin sen sijaan, että arvaisivat hallusinaatioita.
Roolipohjaiset käyttöoikeudet
Asiakirjatason pääsynhallinta perii lähdejärjestelmän käyttöoikeudet, jotta käyttäjät näkevät vain sen, mitä heillä on jo lupa lukea.
Itse ylläpidetty yksityisyys
Chatit, vektorit ja lähdeasiakirjat pysyvät VPS-palvelimellasi — mitään ei lähetetä Onyx-palvelimille ja säilytät täyden hallinnan malli- ja liitinliikenteestä.
Onyx – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.