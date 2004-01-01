Jopa 69 % alennus Onyx tuotteelle

Onyxin käyttöönotto yhdellä napsautuksella.

Avoimen lähdekoodin tekoälykeskustelu- ja yrityshakualusta, joka yhdistää jokaisen LLM:n tiimisi tietoon.

Julkaise sovelluksesi välittömästi
Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
10,99/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Onyxin käyttöönotto yhdellä napsautuksella.

Onyx – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Onyx – mitä sillä voi rakentaa?

Onyx on avoimen lähdekoodin tekoälyalusta, joka yhdistää monipuolisen chat-käyttöliittymän yrityshakuun tiimisi dokumenteista ja sovelluksista. Se toimii kaikkien suurimpien LLM-palveluntarjoajien – OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex – ja minkä tahansa Ollaman tai vLLM:n kautta esillä olevan itse isännöidyn mallin kanssa, joten voit vapaasti valita kuhunkin tehtävään sopivan mallin ilman, että sinun tarvitsee kirjoittaa pinoasi uudelleen.

Onyxin itseisännöinti VPS:lläsi pitää chat-transkriptit, indeksoidut dokumentit ja liittimien tunnistetiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa. Yli neljäkymmentä liitintä hakee tietoja Google Drivesta, Slackista, Confluencesta, GitHubista, Notionista, Jirasta ja muualta yhtenäiseen hakuindeksiin, joten vastaukset viittaavat alkuperäisiin lähteisiin sen sijaan, että arkaluonteinen konteksti vuotaisi kolmannen osapuolen SaaS-palveluihin.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Onyx – tärkeimmät ominaisuudet

Toimii jokaisen LLM:n kanssa

Tuo omat API-avaimesi OpenAI:lle, Anthropicille, Azurelle, AWS Bedrockille, Vertexille tai mille tahansa OpenAI-yhteensopivalle päätepisteelle, mukaan lukien paikalliset Ollama- ja vLLM-käyttöönotot.

Yli neljäkymmentä liitintä

Indeksoi Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk ja monia muita, jotta chat-vastaukset voivat hyödyntää todellista tiimisi tietoa.

AI-agentit ja avustajat

Rakenna mukautettuja avustajia räätälöidyillä kehotteilla, liittimien laajuuksilla ja työkaluilla, jotta jokainen tiimi saa tekoälyn, joka on muotoiltu sen työnkulun mukaan.

Viittaukset ja perustelu

Jokainen vastaus linkittyy takaisin lähdeasiakirjaan, jotta käyttäjät voivat tarkistaa väitteet ja luottaa vastauksiin sen sijaan, että arvaisivat hallusinaatioita.

Roolipohjaiset käyttöoikeudet

Asiakirjatason pääsynhallinta perii lähdejärjestelmän käyttöoikeudet, jotta käyttäjät näkevät vain sen, mitä heillä on jo lupa lukea.

Itse ylläpidetty yksityisyys

Chatit, vektorit ja lähdeasiakirjat pysyvät VPS-palvelimellasi — mitään ei lähetetä Onyx-palvelimille ja säilytät täyden hallinnan malli- ja liitinliikenteestä.

Onyx – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀

Noel
Noel

Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.

Omkar
Omkar

Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.

Sylvain
Sylvain

Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.

Martin K
Martin K

Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.

30 päivän tyytyväisyystakuu

Kokeile ilman riskejä 30 päivän tyytyväisyystakuumme turvin. Katso lisätiedot hyvityskäytännöstämme.

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