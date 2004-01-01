Onyx on avoimen lähdekoodin tekoälyalusta, joka yhdistää monipuolisen chat-käyttöliittymän yrityshakuun tiimisi dokumenteista ja sovelluksista. Se toimii kaikkien suurimpien LLM-palveluntarjoajien – OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex – ja minkä tahansa Ollaman tai vLLM:n kautta esillä olevan itse isännöidyn mallin kanssa, joten voit vapaasti valita kuhunkin tehtävään sopivan mallin ilman, että sinun tarvitsee kirjoittaa pinoasi uudelleen.

Onyxin itseisännöinti VPS:lläsi pitää chat-transkriptit, indeksoidut dokumentit ja liittimien tunnistetiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa. Yli neljäkymmentä liitintä hakee tietoja Google Drivesta, Slackista, Confluencesta, GitHubista, Notionista, Jirasta ja muualta yhtenäiseen hakuindeksiin, joten vastaukset viittaavat alkuperäisiin lähteisiin sen sijaan, että arkaluonteinen konteksti vuotaisi kolmannen osapuolen SaaS-palveluihin.