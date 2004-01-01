Asenna Kiwix-serve yhden napsautuksen asennuksena.
Itse isännöity offline-lukija Wikipedialle, Gutenbergille, Stack Exchangelle ja tuhansille ZIM-arkistoille.
Kiwix-serve – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Kiwix-serve – mitä sillä voi rakentaa?
Kiwix-serve on Kiwix-projektin virallinen HTTP-palvelin, joka muuttaa ZIM-arkistot nopeaksi, haettavaksi, selaimella käytettäväksi kirjastoksi. ZIM on avoin pakattu arkistomuoto, joka tallentaa kokonaisia verkkosivustoja – Wikipedian, Project Gutenbergin, Stack Exchangen, TED-puheet, MDN:n, Khan Academyn ja satoja muita – täysin offline-lukemista varten.
Kiwix-serven itseisännöinti VPS:llä antaa sinulle pysyvän, aina online-tilassa olevan hakukirjaston, joka ei ole riippuvainen julkisesta internetistä, alkuperäisen sivuston käytettävyydestä tai ylävirran maksumuureista. Pudota ZIM-tiedostot virallisen Kiwix-kirjaston datamäärään, ja palvelin lataa ne uudelleen, tarjoten yhtenäisen verkkokäyttöliittymän täystekstihaulla jokaisesta lataamastasi arkistosta.
Kiwix-serve – tärkeimmät ominaisuudet
ZIM-kirjaston pikapäivitys
Pudota uudet ZIM-tiedostot data-volyymiin, ja kiwix-serve poimii ne automaattisesti sisäänrakennetun kirjastonvalvojan avulla — uudelleenkäynnistyksiä ei tarvita.
Koko tekstin haku
Hae kaikista ladatuista arkistoista integroidulla kokotekstihaulla, sisältäen ehdotukset kirjoittaessasi nopeita hakuja varten Wikipediasta tai mistä tahansa muusta ZIM-tiedostosta.
Oma sisältö
Valitse mikä tahansa ZIM virallisesta Kiwix-luettelosta — koko Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange -tiedostopaketit, MDN, Khan Academy, TED ja monia muita viitearkistoja.
Optimoitu offline-lukemiseen
ZIM-pakkaus pitää tallennustilan pienenä ja haut nopeina, joten yksi VPS voi palvella massiivisia viitearkistoja ilman ulkoisia riippuvuuksia.
Upotettu OPDS-luettelo
Paljastaa kirjastosi OPDS-syötteen, jotta Kiwixin mobiili- ja työpöytälukijat voivat löytää ja ladata nimikkeitä suoraan palvelimeltasi.
Alustettu ensimmäisellä käynnistyksellä
Valinnainen ZIM-lataus-URL-osoite hakee ensimmäisen arkistosi automaattisesti käyttöönoton yhteydessä, jotta palvelin on selattavissa heti, kun se tulee verkkoon.
Kiwix-serve – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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