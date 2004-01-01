Ota Songloft käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Itse isännöity henkilökohtainen musiikkipalvelin Subsonic-yhteensopivalla API:lla, JS-liitännäisten hiekkalaatikolla ja sisäänrakennetulla verkkosoittimella.
Songloft – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Songloft – mitä sillä voi rakentaa?
Songloft on kevyt, Go-kielellä kirjoitettu henkilökohtainen musiikkipalvelin, joka skannaa paikallisen kirjastosi, poimii kansikuvia ja metatietoja MP3-, FLAC-, WAV-, APE-, OGG- ja M4A-tiedostoista ja suoratoistaa kaiken sisäänrakennetun verkkokäyttöliittymän tai minkä tahansa Subsonic-yhteensopivan asiakasohjelman kautta. QuickJS-laajennuksen hiekkalaatikko laajentaa palvelinta mukautetuilla äänilähteillä, metatietojen tarjoajilla ja laitehallinnalla ilman binaarin uudelleenkääntämistä.
Songloftin itseisännöinti pitää musiikkikokoelmasi, kuunteluhistoriasi ja JWT-todennuksen sisältävät istunnot kokonaan VPS-palvelimellasi – ei telemetriaa, ei kolmannen osapuolen analytiikkaa eikä vaihtuvaa kaupallista luetteloa päättämässä, mikä pysyy saatavilla. CGO-vapaa binaari toimii mukavasti vähävirtaisella laitteistolla ja käsittelee silti lennossa tapahtuvaa transkoodausta ja usean laitteen istuntoja.
Songloft – tärkeimmät ominaisuudet
Subsonic API -tuki
Yhdistä mikä tahansa Subsonic-yhteensopiva mobiili- tai työpöytäasiakas ja suoratoista kirjastosi ilman, että olet sidottu yhteen viralliseen sovellukseen.
JS-liitännäisen hiekkalaatikko
QuickJS-pohjaiset laajennukset käyttöoikeusmallilla ja pikapäivityksellä antavat sinun lisätä mukautettuja äänilähteitä, metatietojen tarjoajia ja laiteintegraatioita.
Paikallisen kirjaston skannaus
Automaattinen kansioiden skannaus poimii tunnisteet ja kansikuvan MP3-, FLAC-, WAV-, APE-, OGG- ja M4A-tiedostoista, jotta kirjastosi pysyy ajan tasalla, kun lisäät kappaleita.
Sisäänrakennettu verkkosoitin
Täydellinen verkkokäyttöliittymä toimitetaan täyden levykuvan mukana, mikä antaa sinulle selaimessa toimivan soittimen heti käyttövalmiina ilman erillisen asiakasohjelman käyttöönottoa.
JWT-todennus
Kaksoistunnisteinen JWT-todennus erillisillä käyttö- ja päivitystunnisteilla tukee usean laitteen istuntoja ja peruutusta laitekohtaisesti.
REST API Swaggerin avulla
Dokumentoitu REST-rajapinta sisäänrakennetulla Swagger UI:lla helpottaa Songloftin integrointia mukautettujen asiakasohjelmien, automaatioiden ja hallintapaneelien kanssa.
Songloft – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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