Songloft on kevyt, Go-kielellä kirjoitettu henkilökohtainen musiikkipalvelin, joka skannaa paikallisen kirjastosi, poimii kansikuvia ja metatietoja MP3-, FLAC-, WAV-, APE-, OGG- ja M4A-tiedostoista ja suoratoistaa kaiken sisäänrakennetun verkkokäyttöliittymän tai minkä tahansa Subsonic-yhteensopivan asiakasohjelman kautta. QuickJS-laajennuksen hiekkalaatikko laajentaa palvelinta mukautetuilla äänilähteillä, metatietojen tarjoajilla ja laitehallinnalla ilman binaarin uudelleenkääntämistä.

Songloftin itseisännöinti pitää musiikkikokoelmasi, kuunteluhistoriasi ja JWT-todennuksen sisältävät istunnot kokonaan VPS-palvelimellasi – ei telemetriaa, ei kolmannen osapuolen analytiikkaa eikä vaihtuvaa kaupallista luetteloa päättämässä, mikä pysyy saatavilla. CGO-vapaa binaari toimii mukavasti vähävirtaisella laitteistolla ja käsittelee silti lennossa tapahtuvaa transkoodausta ja usean laitteen istuntoja.