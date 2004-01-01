Asenna Hermes WebUI yhdellä napsautuksella.
Full-stack Hermes-käyttöönotto, joka yhdistää Hermes-tekoälyagentin nopeaan itsepalveluna isännöityyn verkkokeskustelukäyttöliittymään.
Hermes WebUI – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Hermes WebUI – mitä sillä voi rakentaa?
Hermes WebUI on kevyt avoimen lähdekoodin verkkosovellus, joka tuo Nous Researchin itseään kehittävän, aina päällä olevan Hermes AI -agentin selaimeesi lähes 1:1 CLI-yhteensopivuudella. Tämä malli niputtaa WebUI:n yhteen ylävirran Hermes Agent -yhdyskäytävän kanssa, joten yksi käyttöönotto antaa sinulle sekä selaimen chat-käyttöliittymän että sitä pyörittävän pitkäkestoisen agentin.
Hermes WebUI:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää keskustelusi, agentin muistin, taidot ja palveluntarjoajan API-avaimet hallitsemassasi infrastruktuurissa. Valitset mallintarjoajat, säilytät istunnot ja tavoitat agentin turvallisesti työpöydältä tai mobiililaitteelta lähettämättä tietoja kolmannen osapuolen SaaS-palvelun kautta.
Hermes WebUI – tärkeimmät ominaisuudet
Niputettu agentti + WebUI
Toimittaa ylävirran Hermes Agent -yhdyskäytävän ja Web-käyttöliittymän yhdessä jaetun tilan kanssa, jotta istunnot, taidot ja muisti säilyvät uudelleenkäynnistysten yli ja molemmat käyttöliittymät voivat käyttää niitä uudelleen.
Täysi CLI-pariteetti
Kaikki, mitä voit tehdä Hermes-päätteessä — chat, työkalut, aikataulutus, muisti, taidot — ovat saavutettavissa samasta verkkokäyttöliittymästä.
Kolmen paneelin työtilan asettelu
Istunnot ja navigointi vasemmalla, chat keskellä ja reaaliaikainen työtilan tiedostoselain oikealla sisäisillä esikatseluilla.
Suoratoisto työkalukorteilla
Palvelimen lähettämä token-suoratoisto, rivinsisäiset työkalukutsukortit, Mermaid-kaaviot, syntaksikorostus ja säveltäjän alatunnisteeseen sisäänrakennettu kontekstinkäyttörengas.
Mobiili edellä PWA
Responsiivinen mobiiliasettelu hampurilaisvalikolla ja kosketusohjaimilla — asenna se aloitusnäyttöösi ja ohjaa Hermestä puhelimestasi.
Palveluntarjoajariippumattomat mallit
Liitä OpenAI:n, Anthropicin, Googlen tai OpenRouterin avaimet käyttöönoton yhteydessä ja vaihda mallien välillä dynaamisesta pudotusvalikosta käyttöliittymässä.
Hermes WebUI – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.