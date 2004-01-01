Asenna RabbitMQ yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin AMQP-viestinvälittäjä luotettavaan asynkroniseen viestinvälitykseen hajautettujen sovelluskomponenttien välillä.
RabbitMQ – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
RabbitMQ – mitä sillä voi rakentaa?
RabbitMQ on de facto -standardin mukainen avoimen lähdekoodin viestinvälittäjä, joka toteuttaa AMQP:n sekä tukee MQTT:tä, STOMP:ia ja muita protokollia. Se erottaa tuottajat ja kuluttajat toisistaan niin, että viestit jonottavat turvallisesti, kun vastaanottajat eivät ole käytettävissä, ja toimitetaan luotettavasti, kun ne yhdistyvät uudelleen — poistaen suorien API-kutsujen haurauden palveluiden välillä.
RabbitMQ:n itseisännöinti poistaa viestikohtaisen hinnoittelun ja toimittajalukituksen, pitää arkaluontoiset liiketoimintatapahtumat omassa infrastruktuurissasi ja antaa sinulle täyden hallinnan jonokokoonpanoista, reitityssäännöistä ja tietojen säilytyskäytännöistä. Sisäänrakennettu hallintakäyttöliittymä tarjoaa reaaliaikaisen näkyvyyden viestivirtoihin, jonojen syvyyksiin ja kuluttajien suorituskykyyn ilman ulkoisia valvontatyökaluja.
RabbitMQ – tärkeimmät ominaisuudet
Joustava vaihtoreititys
Suorat, aihe-, fanout- ja otsakevaihdot antavat sinun reitittää viestejä juuri niille kuluttajille, jotka niitä tarvitsevat, ilman ylimääräistä reitityskoodia.
Luotettava toimitus
Julkaisijan vahvistukset ja kuluttajan kuittaukset varmistavat, että jokainen viesti käsitellään vähintään kerran, ja dead-letter-jonot keräävät epäonnistuneet viestit uudelleenkäsittelyä varten.
Hallintakäyttöliittymä
Selainpohjainen hallintapaneeli näyttää reaaliaikaiset jonojen syvyydet, viestinopeudet ja yhteyden tilan, jotta voit valvoa ja vianmäärittää ilman komentorivikäyttöä.
Moniprotokollatuki
AMQP-, MQTT- ja STOMP-tuki tarkoittaa, että mikä tahansa palvelu – IoT-laite, mobiilisovellus tai mikropalvelu – voi julkaista ja kuluttaa viestejä natiivilla asiakaskirjastolla.
Prioriteettijonot
Määritä viesteille prioriteettitasot, jotta kiireelliset tehtävät käsitellään ennen rutiininomaisia taustatehtäviä ilman erillisen jonoinfrastruktuurin rakentamista.
RabbitMQ – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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