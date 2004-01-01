RabbitMQ on de facto -standardin mukainen avoimen lähdekoodin viestinvälittäjä, joka toteuttaa AMQP:n sekä tukee MQTT:tä, STOMP:ia ja muita protokollia. Se erottaa tuottajat ja kuluttajat toisistaan niin, että viestit jonottavat turvallisesti, kun vastaanottajat eivät ole käytettävissä, ja toimitetaan luotettavasti, kun ne yhdistyvät uudelleen — poistaen suorien API-kutsujen haurauden palveluiden välillä.

RabbitMQ:n itseisännöinti poistaa viestikohtaisen hinnoittelun ja toimittajalukituksen, pitää arkaluontoiset liiketoimintatapahtumat omassa infrastruktuurissasi ja antaa sinulle täyden hallinnan jonokokoonpanoista, reitityssäännöistä ja tietojen säilytyskäytännöistä. Sisäänrakennettu hallintakäyttöliittymä tarjoaa reaaliaikaisen näkyvyyden viestivirtoihin, jonojen syvyyksiin ja kuluttajien suorituskykyyn ilman ulkoisia valvontatyökaluja.