Fusio on itseisännöity, avoimen lähdekoodin API-hallinta-alusta, joka toimii sekä API-yhdyskäytävänä että taustajärjestelmän rakentajana. Sen avulla voit paljastaa tietokantatauluja, mikropalveluita tai mukautettua logiikkaa REST-rajapinnoiksi ilman toistuvaa koodia – tukien MySQL:ää, PostgreSQL:ää, MongoDB:tä ja muita. Sisäänrakennettu kehittäjäportaali antaa ulkoisille kehittäjille itsepalvelupääsyn, API-avaimen hallinnan ja reaaliaikaisen OpenAPI-dokumentaation, kun taas tilaussuunnitelmat ja nopeusrajoitukset tekevät API-rajapintojen kaupallistamisesta suoraviivaista.

Natiivin Model Context Protocol (MCP) -tuen ansiosta Fusio voi toimia myös integraatiokeskuksena tekoälyagenteille, yhdistäen tietosi ja palvelusi suoraan LLM-työnkulkuihin. Itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaiken API-liikenteen ja liiketoimintalogiikan hallinnassasi.