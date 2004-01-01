Ota WinterCMS käyttöön yhdellä napsautuksella.
Ilmainen, avoimen lähdekoodin Laravel-pohjainen sisällönhallintajärjestelmä (CMS) puhtaalla hallintapaneelilla, lisäosajärjestelmällä ja tehokkaalla teemamoottorilla.
WinterCMS – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
WinterCMS – mitä sillä voi rakentaa?
WinterCMS on ilmainen, avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä, joka on rakennettu Laravel PHP -kehyksen päälle. Alun perin OctoberCMS:stä haarautunut järjestelmä yhdistää kehittäjäystävällisen arkkitehtuurin intuitiiviseen taustaohjelmaan, joka tekee sisällön hallinnasta yksinkertaista ei-teknisille käyttäjille. Sisällönhallintajärjestelmässä on lohkopohjainen editori, joustava lisäosien ekosysteemi ja teemoitettava käyttöliittymä, jonka avulla tiimit voivat rakentaa ja ylläpitää kehittyneitä verkkosivustoja tinkimättä koodin laadusta.
WinterCMS:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle täyden hallinnan tietojasi, poistaa sivusto- tai käyttäjäkohtaiset maksut ja antaa sinun mukauttaa pinon jokaista kerrosta. Tämä malli yhdistää WinterCMS:n erilliseen MySQL 8 -tietokantaan luotettavaa, tuotantovalmista pysyvyyttä varten heti alusta alkaen.
WinterCMS – tärkeimmät ominaisuudet
Laravel Foundation
Laravel PHP:n päälle rakennettu WinterCMS perii kypsän reititys-, ORM- ja tietoturvakerroksen, jonka kehittäjät jo tuntevat ja luottavat.
Lisäosien ekosysteemi
Laajenna toiminnallisuutta rikkaan lisäosamarkkinapaikan ja suoraviivaisen API:n avulla, joka tekee mukautettujen lisäosien rakentamisesta nopeaa ja ylläpidettävää.
Teema-moottori
Suunnittele täysin mukautettuja käyttöliittymiä käyttäen Twig-malleja CMS-komponenttien, osien ja asettelujen avulla — teemariippuvuutta ei tarvita.
Siisti hallintapaneeli
Hienostunut, roolipohjainen taustaohjelma antaa sisällöntuottajien hallita sivuja, mediaa ja asetuksia ilman kehittäjän apua.
Medianhallinta
Sisäänrakennettu tiedostojen ja kuvien hallinta lataus-, järjestely- ja suoramuokkaustyökaluineen pitää kaikki resurssit yhdessä paikassa.
WinterCMS – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
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