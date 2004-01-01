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Levypohjainen Redis-protokollan avain-arvo-tietokanta, joka tallentaa paljon enemmän dataa gigatavua RAM-muistia kohden kuin muistissa oleva Redis.

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4 Gt RAM
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8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
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64,99 
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32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99 
5,49  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99 
7,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99 
10,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99 
21,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
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400 Gt NVMe-levytilaa
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Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
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Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Apache Kvrocks – mitä sillä voi rakentaa?

Apache Kvrocks on hajautettu NoSQL-avain-arvo-tietokanta, joka tukee Redis RESP -protokollaa, mutta tallentaa tiedot levylle RocksDB:n kautta sen sijaan, että pitäisi koko tietojoukon muistissa. Tuloksena on suoraan käytettävissä oleva kohde mille tahansa Redis-asiakasohjelmalle, joka käsittelee huomattavasti suurempia tietojoukkoja samalla laitteistolla, ihanteellinen työkuormille, joissa muistissa oleva Redis tulee liian kalliiksi.

Kvrocks tukee kaikkia tärkeimpiä Redis-tietotyyppejä, nimiavaruuksia vuokralaiskohtaisilla tunnuksilla, asynkronista binlog-replikointia, Redis Sentineliä vikasietoisuutta varten ja keskitetysti hallittua klusteritilaa. Kvrocksin itseisännöinti VPS:llä antaa sovelluksille pysyvän Redis-yhteensopivan tallennustilan, jossa on täysi hallinta RocksDB:n viritykseen, pakkaukseen ja tallennusasetteluun ilman hallitun palvelun hinnoittelua.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Apache Kvrocks – tärkeimmät ominaisuudet

Redis Protocol -yhteensopiva

Toimii kaikkien Redis-asiakaskirjastojen kanssa käyttämällä standardia RESP-protokollaa portissa 6666 — merkkijonot, hajautustaulut, listat, joukot, järjestetyt joukot, virrat ja bittikartat käyttäytyvät kaikki kuten Redis.

Levypohjainen tallennustila

RocksDB-moottori tallentaa koko tietojoukon levylle, joten kapasiteetti skaalautuu tallennustilan, ei RAM-muistin, mukaan, pitäen usein kymmeniä kertoja enemmän dataa VPS:ää kohti kuin Redis.

Nimiavaruudet tunnuksilla

Monivuokraajan nimiavaruustuki määrittää erillisen tunnuksen jokaiselle loogiselle tietokannalle, jotta yksi Kvrocks-instanssi voidaan jakaa turvallisesti sovellusten kesken.

Asynkroninen replikointi

MySQL-tyylinen binlog-replikointi suoratoistaa kirjoituksia replikoille lukukuormituksen skaalausta, varmuuskopiointia ja katastrofipalautusta varten häiritsemättä ensisijaista palvelinta.

Klusteri ja Sentinel

Alkuperäinen Redis-klusteritila ja Redis Sentinel -yhteensopivuus mahdollistavat horisontaalisen osituksen ja automaattisen vikasietoisuuden olemassa olevilla Redis-työkaluilla.

Apache Kvrocks – miksi käyttää Hostingerissa?

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Turvallisuutta, johon voit luottaa

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Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

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