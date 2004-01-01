Asenna Apache Kvrocks yhden napsautuksen asennuksella.
Levypohjainen Redis-protokollan avain-arvo-tietokanta, joka tallentaa paljon enemmän dataa gigatavua RAM-muistia kohden kuin muistissa oleva Redis.
Apache Kvrocks – valitse sopiva VPS-paketti
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Apache Kvrocks – mitä sillä voi rakentaa?
Apache Kvrocks on hajautettu NoSQL-avain-arvo-tietokanta, joka tukee Redis RESP -protokollaa, mutta tallentaa tiedot levylle RocksDB:n kautta sen sijaan, että pitäisi koko tietojoukon muistissa. Tuloksena on suoraan käytettävissä oleva kohde mille tahansa Redis-asiakasohjelmalle, joka käsittelee huomattavasti suurempia tietojoukkoja samalla laitteistolla, ihanteellinen työkuormille, joissa muistissa oleva Redis tulee liian kalliiksi.
Kvrocks tukee kaikkia tärkeimpiä Redis-tietotyyppejä, nimiavaruuksia vuokralaiskohtaisilla tunnuksilla, asynkronista binlog-replikointia, Redis Sentineliä vikasietoisuutta varten ja keskitetysti hallittua klusteritilaa. Kvrocksin itseisännöinti VPS:llä antaa sovelluksille pysyvän Redis-yhteensopivan tallennustilan, jossa on täysi hallinta RocksDB:n viritykseen, pakkaukseen ja tallennusasetteluun ilman hallitun palvelun hinnoittelua.
Apache Kvrocks – tärkeimmät ominaisuudet
Redis Protocol -yhteensopiva
Toimii kaikkien Redis-asiakaskirjastojen kanssa käyttämällä standardia RESP-protokollaa portissa 6666 — merkkijonot, hajautustaulut, listat, joukot, järjestetyt joukot, virrat ja bittikartat käyttäytyvät kaikki kuten Redis.
Levypohjainen tallennustila
RocksDB-moottori tallentaa koko tietojoukon levylle, joten kapasiteetti skaalautuu tallennustilan, ei RAM-muistin, mukaan, pitäen usein kymmeniä kertoja enemmän dataa VPS:ää kohti kuin Redis.
Nimiavaruudet tunnuksilla
Monivuokraajan nimiavaruustuki määrittää erillisen tunnuksen jokaiselle loogiselle tietokannalle, jotta yksi Kvrocks-instanssi voidaan jakaa turvallisesti sovellusten kesken.
Asynkroninen replikointi
MySQL-tyylinen binlog-replikointi suoratoistaa kirjoituksia replikoille lukukuormituksen skaalausta, varmuuskopiointia ja katastrofipalautusta varten häiritsemättä ensisijaista palvelinta.
Klusteri ja Sentinel
Alkuperäinen Redis-klusteritila ja Redis Sentinel -yhteensopivuus mahdollistavat horisontaalisen osituksen ja automaattisen vikasietoisuuden olemassa olevilla Redis-työkaluilla.
Apache Kvrocks – miksi käyttää Hostingerissa?
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Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
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