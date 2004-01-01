Apache Gravitino on maantieteellisesti hajautettu, federoitu metatietojärvi, joka tarjoaa datatiimeille yhden paikan hallita taulukoita, skeemoja, tiedostojoukkoja, malleja ja käyttöoikeuskäytäntöjä heterogeenisissa luetteloissa. Toisin kuin perinteinen Hive Metastore, Gravitino yhdistää olemassa olevat luettelot kopioimatta metatietoja ja paljastaa ne yhtenäisen REST API:n ja modernin verkkokäyttöliittymän kautta, jotta moottorit kuten Trino, Spark, Flink ja Doris voivat kysellä samaa loogista näkymää.

Gravitinon itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää arkaluontoiset sukulinjat, skeemamääritykset ja tunnistetietojen kartoitukset ympäristössäsi ja välttää hallittujen metatietopalvelujen toistuvat kustannukset. Mukana toimitettu Iceberg REST -luettelopääte on valmis tukemaan lakehouse-taulukoita heti käyttöönottovalmiina.