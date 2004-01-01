Asenna Apache Gravitino yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin metatietojärvi, joka yhdistää luettelot, skeemat ja taulukot Icebergin, Hiven, MySQL:n ja PostgreSQL:n välillä yhden API:n taakse.
Apache Gravitino – valitse sopiva VPS-paketti
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Apache Gravitino – mitä sillä voi rakentaa?
Apache Gravitino on maantieteellisesti hajautettu, federoitu metatietojärvi, joka tarjoaa datatiimeille yhden paikan hallita taulukoita, skeemoja, tiedostojoukkoja, malleja ja käyttöoikeuskäytäntöjä heterogeenisissa luetteloissa. Toisin kuin perinteinen Hive Metastore, Gravitino yhdistää olemassa olevat luettelot kopioimatta metatietoja ja paljastaa ne yhtenäisen REST API:n ja modernin verkkokäyttöliittymän kautta, jotta moottorit kuten Trino, Spark, Flink ja Doris voivat kysellä samaa loogista näkymää.
Gravitinon itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää arkaluontoiset sukulinjat, skeemamääritykset ja tunnistetietojen kartoitukset ympäristössäsi ja välttää hallittujen metatietopalvelujen toistuvat kustannukset. Mukana toimitettu Iceberg REST -luettelopääte on valmis tukemaan lakehouse-taulukoita heti käyttöönottovalmiina.
Apache Gravitino – tärkeimmät ominaisuudet
Yhtenäinen metatietojärvi
Yhdistä Iceberg-, Hive-, JDBC- ja tiedostojärjestelmäkatalogit yhden REST-rajapinnan ja kolmitasoisen metalake.catalog.schema-nimiavaruuden taakse.
Sisäänrakennettu Iceberg REST
Tarjoaa Iceberg REST -katalogin päätepisteen portissa 9001, jotta Spark, Flink ja Trino voivat lukea ja kirjoittaa Iceberg-taulukoita ilman ulkoista palvelua.
Moderni verkkokäyttöliittymä
Selaa metalakeja, luetteloita, skeemoja ja taulukoita, muokkaa ominaisuuksia ja tarkastele alkuperää sisäänrakennetusta verkkokonsolista — lisäsäiliötä ei tarvita.
Monimoottoriyhteensopivuus
Trino-, Spark-, Flink-, Doris- ja PyIceberg-liittimet ovat yhteydessä Gravitinoon, jotta sama metadata ohjaa SQL-, erä- ja suoratoistotyökuormia.
Tiedostojoukko- ja malliluettelot
Hallitsee jäsentymättömiä tiedostojoukkoja ja ML-mallin metatietoja taulukoiden rinnalla, antaen tekoäly- ja lakehouse-työkuormille yhden hallintatason.
Apache Gravitino – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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