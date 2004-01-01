Asenna Crawl4AI yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin verkkoselain, joka muuntaa verkkosivustot puhtaaksi, LLM-valmiiksi Markdowniksi AI-tietoputkia varten.
Crawl4AI – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Crawl4AI – mitä sillä voi rakentaa?
Crawl4AI on edistyksellinen verkkohaku- ja kaavintatyökalu, joka on suunniteltu erityisesti tekoälysovelluksiin. Se muuntaa verkkosisällön jäsennellyksi, LLM-valmiiksi Markdown-muotoiseksi tulosteeksi, mikä tekee siitä ihanteellisen perustan RAG (Retrieval-Augmented Generation) -järjestelmille, koulutusaineistoille ja tekoälypohjaisille sisältöputkille. Yli 50 000 GitHub-tähdellä siitä on tullut tekoälykehittäjäyhteisön ensisijainen indeksointiratkaisu.
Alusta tukee täyttä selaimen hallintaa JavaScript-raskaille sivustoille, asynkronista indeksointia selainpoolauksen avulla, älykästä sisällön suodatusta ja RESTful API -käyttöä – kaikki pakattuna reaaliaikaiseen valvontapaneeliin ja interaktiiviseen leikkikenttään. Crawl4AI:n itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle dedikoidun laskentatehon intensiivisiin indeksointitoimintoihin ja täyden hallinnan tiedonkäsittelyyn ilman arkaluonteisen sisällön reitittämistä kolmannen osapuolen palveluiden kautta.
Crawl4AI – tärkeimmät ominaisuudet
LLM-valmis tuloste
Muuntaa indeksoidut sivut puhtaaksi Markdowniksi, joka on optimoitu syötettäväksi suoraan kielimalliputkiin ja RAG-järjestelmiin.
Selaimen täysi hallinta
Käsittelee JavaScriptillä renderöityjä sivuja ja dynaamista sisältöä käyttäen selainpoolausta korkean suorituskyvyn ja tarkan tiedonpoiminnan saavuttamiseksi.
RESTful API -käyttö
Tarjoaa HTTP-päätepisteitä verkkosivujen indeksoinnin integroimiseksi olemassa oleviin sovelluksiin ja automatisoituihin työnkulkuihin.
Reaaliaikainen valvonta
Sisäänrakennettu hallintapaneeli ja interaktiivinen leikkikenttä antavat sinun seurata indeksointitoimintoja, testata poimintastrategioita ja debugata kokoonpanoja reaaliaikaisesti.
Älykäs suodatus
Jäsennellyt poimintastrategiat suodattavat kohinaa ja eristävät olennaisen sisällön, vähentäen jälkikäsittelytyötä tekoälyputkessasi.
Crawl4AI – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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