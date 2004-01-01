DumbDrop on tarkoituksellisen minimalistinen tiedostojen lataussovellus DumbWare.io:lta, rakennettu ajatukselle, että tiedostojen jakaminen palvelimen kanssa ei saisi vaatia tiliä, objektivarastoa tai pilvitilausta. Käyttöliittymä on yksi pudotusalue – vedä tiedostot sisään, ja ne laskeutuvat levylle määrittämääsi lataushakemistoon, jota hallitset täysin.

Pienestä koostaan huolimatta DumbDrop sisältää käytännöllisiä lisäominaisuuksia, kuten valinnaisen PIN-suojauksen, hakemistojen lataustuen, määritettävät kokorajoitukset, tiedostopäätteen suodatuksen ja Apprise-ilmoitukset. Oma isännöinti VPS:llä pitää ladatut tiedostot yksityisinä, poistaa gigakohtaiset siirtomaksut kolmannen osapuolen palveluista ja tarjoaa luotettavan luovutuspisteen yhteistyökumppaneille, joilla ei ole shell- tai SFTP-yhteyttä.