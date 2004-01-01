Asenna DumbDrop yhdellä napsautuksella.
Pelkistetty vedä ja pudota -tiedostojen lataaja, joka pudottaa tiedostot suoraan kansioon – ei tietokantaa, ei käyttäjätilejä, ei turhaa vaivaa.
DumbDrop – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
DumbDrop – mitä sillä voi rakentaa?
DumbDrop on tarkoituksellisen minimalistinen tiedostojen lataussovellus DumbWare.io:lta, rakennettu ajatukselle, että tiedostojen jakaminen palvelimen kanssa ei saisi vaatia tiliä, objektivarastoa tai pilvitilausta. Käyttöliittymä on yksi pudotusalue – vedä tiedostot sisään, ja ne laskeutuvat levylle määrittämääsi lataushakemistoon, jota hallitset täysin.
Pienestä koostaan huolimatta DumbDrop sisältää käytännöllisiä lisäominaisuuksia, kuten valinnaisen PIN-suojauksen, hakemistojen lataustuen, määritettävät kokorajoitukset, tiedostopäätteen suodatuksen ja Apprise-ilmoitukset. Oma isännöinti VPS:llä pitää ladatut tiedostot yksityisinä, poistaa gigakohtaiset siirtomaksut kolmannen osapuolen palveluista ja tarjoaa luotettavan luovutuspisteen yhteistyökumppaneille, joilla ei ole shell- tai SFTP-yhteyttä.
DumbDrop – tärkeimmät ominaisuudet
Vedä ja pudota -lataukset
Pudota yksi tiedosto, useita tiedostoja tai kokonainen kansio sivulle, ja alkuperäinen hakemistorakenne säilyy levyllä.
Tietokantaa ei tarvita
Ladattavat tiedostot kirjoitetaan suoraan liitettyyn hakemistoon, joten varmuuskopiot ovat pelkkä kansiokopio, eikä mitään tarvitse siirtää.
Valinnainen PIN-suojaus
Aseta 4-10-numeroinen PIN-koodi rajoittaaksesi latauksia jaetuilla palvelimilla ilman täyden todennusjärjestelmän käyttöönottoa.
Apprise-ilmoitukset
Saat ilmoituksen minkä tahansa Apprise-tuetun kanavan kautta aina kun uusi tiedosto saapuu, mukautettavilla malleilla tiedostonimen, koon ja tallennustilan käytön osalta.
Tiedostojen luettelointi ja siivous
Ota käyttöön valinnainen tiedostoselain ladataksesi tai poistaaksesi ladattuja tiedostoja suoraan verkkokäyttöliittymästä ilman SSH-yhteyttä.
Laajennus- ja kokorajoitukset
Rajoita hyväksyttyjä tiedostotyyppejä ja latauskokoja, jotta pudotusalue pysyy linjassa sen kanssa, miten aiot sitä käyttää.
DumbDrop – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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