Hiccup on kevyt, avoimen lähdekoodin staattinen aloitussivu, joka on suunniteltu tuomaan useimmin käyttämäsi linkit etualalle. Se on rakennettu Nginxin kautta tarjoiltavaksi React-sovellukseksi, eikä se vaadi tietokantaa tai taustajärjestelmää – vain JSON-konfiguraatiotiedoston, jota voit muokata suoraan tai hallita sisäänrakennetun konfiguraatioeditorin kautta. Esitellyt kortit, järjestetyt kategoriat ja tehokas monipalveluntarjoajan hakupalkki tekevät minkä tahansa kirjanmerkin avaamisesta yhdestä välilehdestä erittäin nopeaa.

Hiccupin itseisännöinti omalla VPS:llä tarkoittaa, että kirjanmerkkisi pysyvät yksityisinä, latautuvat välittömästi staattisista tiedostoista ja ovat käytettävissä miltä tahansa laitteelta. PWA-tuen, pikanäppäinten, vedä ja pudota -linkinhallinnan ja jaetuille näytöille tarkoitetun vain luku -tilan ansiosta Hiccup sopii yhtä hyvin henkilökohtaiseksi selaimen aloitussivuksi tai kotitalouden jaettujen palveluiden hallintapaneeliksi.