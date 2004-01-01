Ota Hiccup käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Nopea, staattinen aloitussivu tärkeimpien linkkien ja kirjanmerkkien järjestämiseen yhteen paikkaan.
Hiccup – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Hiccup – mitä sillä voi rakentaa?
Hiccup on kevyt, avoimen lähdekoodin staattinen aloitussivu, joka on suunniteltu tuomaan useimmin käyttämäsi linkit etualalle. Se on rakennettu Nginxin kautta tarjoiltavaksi React-sovellukseksi, eikä se vaadi tietokantaa tai taustajärjestelmää – vain JSON-konfiguraatiotiedoston, jota voit muokata suoraan tai hallita sisäänrakennetun konfiguraatioeditorin kautta. Esitellyt kortit, järjestetyt kategoriat ja tehokas monipalveluntarjoajan hakupalkki tekevät minkä tahansa kirjanmerkin avaamisesta yhdestä välilehdestä erittäin nopeaa.
Hiccupin itseisännöinti omalla VPS:llä tarkoittaa, että kirjanmerkkisi pysyvät yksityisinä, latautuvat välittömästi staattisista tiedostoista ja ovat käytettävissä miltä tahansa laitteelta. PWA-tuen, pikanäppäinten, vedä ja pudota -linkinhallinnan ja jaetuille näytöille tarkoitetun vain luku -tilan ansiosta Hiccup sopii yhtä hyvin henkilökohtaiseksi selaimen aloitussivuksi tai kotitalouden jaettujen palveluiden hallintapaneeliksi.
Hiccup – tärkeimmät ominaisuudet
Usean palveluntarjoajan haku
Hae samanaikaisesti Googlesta, DuckDuckGosta, Amazonista ja mukautetuista palveluntarjoajista, tai siirry suoraan tallennettuun linkkiin nimen tai tunnisteen perusteella.
JSON-asetusten muokkain
Hallitse koko hallintapaneeliasi sisäänrakennetun konfiguraatioeditorin kautta — lataa URL-osoitteesta tai paikallisesta tiedostosta, esikatsele useita konfiguraatioita ja lataa varmuuskopioita milloin tahansa.
Vedä ja pudota linkit
Lisää tai päivitä linkkejä ja korttien taustoja vetämällä URL-osoitteita tai kuvia toisesta selainikkunasta suoraan mille tahansa kortille.
Näppäimistön navigointi
Täysi pikanäppäintuki antaa sinun avata linkkejä, vaihtaa muokkaustilaa ja navigoida hallintapaneelissa koskematta hiireen.
PWA ja mobiilivalmis
Asenna Hiccup progressiivisena verkkosovelluksena mille tahansa laitteelle saadaksesi nopean pääsyn kaikkiin kirjanmerkkeihisi aloitusnäytöltä työpöydältä tai mobiililaitteelta.
Hiccup – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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