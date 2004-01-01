Ota Jitsu käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin asiakastietoalusta, joka kerää tuotetapahtumia ja suoratoistaa ne varastoosi, markkinointityökaluihisi ja API-rajapintoihisi reaaliaikaisesti.
Jitsu – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Jitsu – mitä sillä voi rakentaa?
Jitsu on avoimen lähdekoodin asiakastietoalusta, joka on rakennettu insinööreille itse isännöitävänä vaihtoehtona Segmentille. Se kerää tuote- ja verkkosivustotapahtumia natiivien SDK:iden kautta, käsittelee ne palvelimettomilla JavaScript-funktioilla ja välittää tulokset tietovarastoihin, markkinointityökaluihin ja mukautettuihin HTTP-päätepisteisiin alle sekunnin viiveellä.
Jitsun itse isännöinti omalla VPS:lläsi pitää jokaisen tapahtuman hyötykuorman, asiakastunnisteen ja putkilinjan kokoonpanon omassa infrastruktuurissasi – ei tapahtumakohtaista hinnoittelua, ei MTU-rajoituksia eikä toimittajalukitusta. Tämä käyttöönotto niputtaa Jitsun koko tapahtumaputken (konsoli, ingest, roottori ja bulker) yhteen PostgreSQL:n, ClickHousen, MongoDB:n ja Redpandan kanssa, tarjoten sinulle tuotantovalmiin CDP:n yhdessä Compose-pinossa.
Jitsu – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikainen tapahtumien suoratoisto
Välittää tallennetut tapahtumat tietovarastoihin ja SaaS-kohteisiin sekunneissa, mahdollistaen reaaliaikaiset hallintapaneelit, yleisöt ja tuoteanalytiikan.
Alkuperäiset varastokohteet
Lataa tapahtumat suoraan Snowflakeen, BigQueryyn, Redshiftiin, ClickHouseen, Postgresiin ja S3:een sisäänrakennetulla skeemanhallinnalla – erillistä ETL-työkalua ei tarvita.
JavaScript-funktiot
Suodata, rikastuta ja muokkaa tapahtumia mukautetuilla JavaScript-funktioilla, jotka suoritetaan palvelinpuolella ennen kuin tapahtumat saavuttavat kohteensa.
Lähdeyhteysliittimet
Hae tietoja tietokannoista, SaaS-rajapinnoista ja tiedostoista Singer- ja Airbyte-liittimillä eräsyöttöä varten reaaliaikaisten virtojen rinnalla.
Käyttäjäprofiilin tallennustila
Ylläpidä yhtenäisiä vierailija- ja käyttäjäprofiileja MongoDB:ssä laitteiden väliseen identiteetin ratkaisuun, segmentointiin ja personointiin liittyvissä käyttötapauksissa.
Itse isännöity yksityisyys
Pidä asiakastapahtumatiedot, tunnisteet ja PII omassa VPS:ssäsi — Jitsu ei koskaan lähetä tietoja ulkopuolelle eikä lisää kolmannen osapuolen toimittajia tietoputkeesi.
Jitsu – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.