Jitsu on avoimen lähdekoodin asiakastietoalusta, joka on rakennettu insinööreille itse isännöitävänä vaihtoehtona Segmentille. Se kerää tuote- ja verkkosivustotapahtumia natiivien SDK:iden kautta, käsittelee ne palvelimettomilla JavaScript-funktioilla ja välittää tulokset tietovarastoihin, markkinointityökaluihin ja mukautettuihin HTTP-päätepisteisiin alle sekunnin viiveellä.

Jitsun itse isännöinti omalla VPS:lläsi pitää jokaisen tapahtuman hyötykuorman, asiakastunnisteen ja putkilinjan kokoonpanon omassa infrastruktuurissasi – ei tapahtumakohtaista hinnoittelua, ei MTU-rajoituksia eikä toimittajalukitusta. Tämä käyttöönotto niputtaa Jitsun koko tapahtumaputken (konsoli, ingest, roottori ja bulker) yhteen PostgreSQL:n, ClickHousen, MongoDB:n ja Redpandan kanssa, tarjoten sinulle tuotantovalmiin CDP:n yhdessä Compose-pinossa.