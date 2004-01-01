NZBGet on tehokas Usenet-binääritiedostojen latausohjelma, joka on kirjoitettu C++:lla ja suunniteltu maksimaaliseen suorituskykyyn sekä minimaaliseen suorittimen ja muistin käyttöön. Se lataa NZB-tiedostoja Usenet-palvelimilta, korjaa puutteelliset julkaisut PAR2:lla, purkaa RAR-arkistot ja luovuttaa lopulliset tiedostot jälkikäsittelyskripteille tai Arr-sovelluksille – kaikki responsiivisen verkkokäyttöliittymän kautta, joka toimii käytännössä millä tahansa laitteistolla.

NZBGetin itseisännöinti VPS:llä pitää latauksesi käynnissä 24/7 nopeassa verkossa sitomatta kotitietokonetta. Se toimii luontevasti yhdessä Sonarrin, Radarrin, Lidarrin ja muiden automaatiotyökalujen kanssa, jotka välittävät NZB-URL-osoitteita sen REST API:n kautta.