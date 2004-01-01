Ota NZBGet käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
Tehokas C++:lla kirjoitettu Usenet-binääritiedostojen latausohjelma, jossa on kiillotettu verkkokäyttöliittymä ja laaja automaatioekosysteemi.
NZBGet – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
NZBGet – mitä sillä voi rakentaa?
NZBGet on tehokas Usenet-binääritiedostojen latausohjelma, joka on kirjoitettu C++:lla ja suunniteltu maksimaaliseen suorituskykyyn sekä minimaaliseen suorittimen ja muistin käyttöön. Se lataa NZB-tiedostoja Usenet-palvelimilta, korjaa puutteelliset julkaisut PAR2:lla, purkaa RAR-arkistot ja luovuttaa lopulliset tiedostot jälkikäsittelyskripteille tai Arr-sovelluksille – kaikki responsiivisen verkkokäyttöliittymän kautta, joka toimii käytännössä millä tahansa laitteistolla.
NZBGetin itseisännöinti VPS:llä pitää latauksesi käynnissä 24/7 nopeassa verkossa sitomatta kotitietokonetta. Se toimii luontevasti yhdessä Sonarrin, Radarrin, Lidarrin ja muiden automaatiotyökalujen kanssa, jotka välittävät NZB-URL-osoitteita sen REST API:n kautta.
NZBGet – tärkeimmät ominaisuudet
Alan johtava läpäisykyky
C++-koodikanta kyllästää nopeat Usenet-yhteydet minimaalisella suorittimen ja muistin kuormituksella, jättäen tilaa muille palveluille samalla VPS:llä.
PAR2-korjaus ja purku
Automaattinen tarkistus, vaurioituneiden julkaisujen korjaus ja RAR/RAR5-purku, jotta valmiit lataukset päätyvät kirjastoosi käyttövalmiina.
Servarr-valmis REST API
Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr ja vastaavat työkalut välittävät NZB:t suoraan hyvin tuetun JSON-RPC API:n kautta.
Tehokas jälkikäsittely
Koukkuskriptit jokaisessa latausvaiheessa antavat sinun käynnistää mediakirjaston skannauksia, ilmoituksia, transkoodausta tai mitä tahansa mukautettua työnkulkua luokittain.
Responsiivinen verkkokäyttöliittymä
Puhdas selainkäyttöliittymä jononhallinnalla, palvelinkohtaisilla tilastoilla ja täydellä konfigurointioikeudella — toimii sujuvasti pöytäkoneilla ja mobiililaitteilla.
NZBGet – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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