OpenSign on täysin avoimen lähdekoodin vaihtoehto DocuSignille ja Adobe Signille, rakennettu organisaatioille, jotka tarvitsevat laillisesti sitovia sähköisiä allekirjoituksia ilman, että arkaluontoiset sopimukset lukitaan kolmannen osapuolen SaaS-palveluun. Se tukee usean allekirjoittajan työnkulkuja, uudelleenkäytettäviä malleja, paikan päällä tapahtuvaa allekirjoitusta, yhteystietohakemistoja ja PKI-pohjaista digitaalista allekirjoitusta omalla PFX-varmenteellasi, kaikki pakattuna selkeään vedä ja pudota -käyttöliittymään.

OpenSignin itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää kaikki asiakirjat, allekirjoitukset ja tarkastuslokit hallitsemassasi infrastruktuurissa. Ei ole kirjekuorikohtaisia maksuja, ei allekirjoittajarajoituksia eikä riskiä sopimustietojen poistumisesta ympäristöstäsi, mikä tekee siitä erinomaisen ratkaisun lakiosastoille, HR-tiimeille ja hankintatiimeille, joilla on tiukat vaatimustenmukaisuusvaatimukset.