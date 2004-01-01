Ota OpenSign käyttöön yhdellä napsautuksella.
Ilmainen avoimen lähdekoodin DocuSign-vaihtoehto laillisesti sitovien sähköisten asiakirjojen allekirjoittamiseen omalla infrastruktuurillasi.
OpenSign – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
OpenSign – mitä sillä voi rakentaa?
OpenSign on täysin avoimen lähdekoodin vaihtoehto DocuSignille ja Adobe Signille, rakennettu organisaatioille, jotka tarvitsevat laillisesti sitovia sähköisiä allekirjoituksia ilman, että arkaluontoiset sopimukset lukitaan kolmannen osapuolen SaaS-palveluun. Se tukee usean allekirjoittajan työnkulkuja, uudelleenkäytettäviä malleja, paikan päällä tapahtuvaa allekirjoitusta, yhteystietohakemistoja ja PKI-pohjaista digitaalista allekirjoitusta omalla PFX-varmenteellasi, kaikki pakattuna selkeään vedä ja pudota -käyttöliittymään.
OpenSignin itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää kaikki asiakirjat, allekirjoitukset ja tarkastuslokit hallitsemassasi infrastruktuurissa. Ei ole kirjekuorikohtaisia maksuja, ei allekirjoittajarajoituksia eikä riskiä sopimustietojen poistumisesta ympäristöstäsi, mikä tekee siitä erinomaisen ratkaisun lakiosastoille, HR-tiimeille ja hankintatiimeille, joilla on tiukat vaatimustenmukaisuusvaatimukset.
OpenSign – tärkeimmät ominaisuudet
PKI-digitaaliallekirjoitukset
Allekirjoita asiakirjat PFX- tai P12-varmenteella, niin että jokainen allekirjoitus on kryptografisesti todennettavissa ja peukaloinnin kestävä missä tahansa PDF-lukijassa.
Uudelleenkäytettävät mallit
Tallenna usein käytetyt sopimukset malleina, joissa on valmiiksi sijoitetut allekirjoittajaroolit ja lomakekentät, jotta voit käynnistää toistuvia työnkulkuja sekunneissa.
Usean allekirjoittajan työnkulut
Ohjaa asiakirjoja useille vastaanottajille peräkkäisessä tai rinnakkaisessa järjestyksessä ja seuraa reaaliaikaisesti, kuka on katsonut, allekirjoittanut tai hylännyt.
Tarkastusketju ja sertifikaatti
Jokainen toimenpide kirjataan aikaleimojen ja IP-osoitteiden kanssa, tuottaen oikeudellisesti pätevän valmistumistodistuksen, joka liitetään jokaiseen allekirjoitettuun asiakirjaan.
Paikan päällä allekirjoitus
Kerää allekirjoituksia jaetulla laitteella kasvokkain tapahtuvia työnkulkuja varten, kuten perehdytykset, salassapitosopimukset ja vastuuvapauslausekkeet, ilman sähköpostikierrosta.
REST API ja webhooks
Upota allekirjoitus olemassa oleviin sovelluksiin käyttämällä dokumentoitua REST-rajapintaa ja käynnistä alavirran järjestelmät valmistumis-webhookeilla.
OpenSign – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.