PairDrop on moderni, verkkopohjainen tiedostonjakamisalusta, joka tuo AirDrop-tyyliset siirrot jokaiseen laitteeseen ja käyttöjärjestelmään. WebRTC-teknologiaa käyttäen tiedostot kulkevat suoraan lähettäjältä vastaanottajalle koskematta palvelimeen – VPS koordinoi vain yhteyden. Avaa verkkokäyttöliittymä millä tahansa laitteella, näe ketkä muut ovat verkossa ja lähetä tiedostoja yhdellä napsautuksella. Ei tilejä, ei sovelluksia, ei kokorajoituksia.

PairDropin itseisännöinti antaa kodillesi tai toimistollesi pysyvän, aina käytettävissä olevan tiedostonjakokeskuksen, joka on suojattu HTTPS-yhteydellä Traefikin kautta. Tiedostot eivät koskaan kulje kolmannen osapuolen tallennustilan kautta, siirrot tapahtuvat täydellä paikallisen verkon nopeudella, ja itseisännöity lähestymistapa tarkoittaa, ettei tiedosto- tai kaistanleveyskohtaisia kustannuksia synny riippumatta siitä, kuinka paljon tiimisi jakaa.