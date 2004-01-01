Asenna PairDrop yhdellä napsautuksella.
Selainpohjainen AirDrop-vaihtoehto välittömiin vertaisverkkotiedostonsiirtoihin minkä tahansa verkossasi olevien laitteiden välillä, ei vaadi sovelluksen asennusta.
PairDrop – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
PairDrop – mitä sillä voi rakentaa?
PairDrop on moderni, verkkopohjainen tiedostonjakamisalusta, joka tuo AirDrop-tyyliset siirrot jokaiseen laitteeseen ja käyttöjärjestelmään. WebRTC-teknologiaa käyttäen tiedostot kulkevat suoraan lähettäjältä vastaanottajalle koskematta palvelimeen – VPS koordinoi vain yhteyden. Avaa verkkokäyttöliittymä millä tahansa laitteella, näe ketkä muut ovat verkossa ja lähetä tiedostoja yhdellä napsautuksella. Ei tilejä, ei sovelluksia, ei kokorajoituksia.
PairDropin itseisännöinti antaa kodillesi tai toimistollesi pysyvän, aina käytettävissä olevan tiedostonjakokeskuksen, joka on suojattu HTTPS-yhteydellä Traefikin kautta. Tiedostot eivät koskaan kulje kolmannen osapuolen tallennustilan kautta, siirrot tapahtuvat täydellä paikallisen verkon nopeudella, ja itseisännöity lähestymistapa tarkoittaa, ettei tiedosto- tai kaistanleveyskohtaisia kustannuksia synny riippumatta siitä, kuinka paljon tiimisi jakaa.
PairDrop – tärkeimmät ominaisuudet
Vertaisverkko WebRTC:n kautta
Tiedostot siirtyvät suoraan laitteiden välillä täydellä verkon nopeudella — palvelin välittää vain yhteyden, joten tietosi eivät koskaan ole väliaikaisessa tallennustilassa.
Asennusta ei tarvita
Toimii missä tahansa modernissa selaimessa Windowsissa, macOS:ssä, Linuxissa, iOS:ssä ja Androidissa — käyttäjät vain vierailevat URL-osoitteessa ja aloittavat jakamisen välittömästi.
Automaattinen laitteiden haku
Saman verkon laitteet ilmestyvät automaattisesti käyttöliittymään, mikä tekee vastaanottajan valitsemisesta helppoa ilman osoitteiden kirjoittamista tai pariliitoskoodeja.
Ei tiedostorajoituksia
PairDrop ei aseta tiedostokokorajoituksia tai tyyppisuodattimia, joten voit jakaa mitä tahansa pienistä tekstinpätkistä suuriin videotiedostoihin ilman kiertoteitä.
QR-koodin paritus
Skannaa QR-koodi yhdistääksesi mobiililaitteet välittömästi, jolloin verkon osoitteiden kirjoittamista ei tarvita puhelimien ja tietokoneiden välillä jaettaessa.
PairDrop – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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