Asenna Sure yhden napsautuksen asennuksella.
Itse isännöity henkilökohtaisen talouden sovellus nettovarallisuuden, tilien, tapahtumien ja sijoitusten seurantaan täydellä tietojen omistajuudella.
Sure – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Sure – mitä sillä voi rakentaa?
Sure on yhteisön ylläpitämä avoimen lähdekoodin henkilökohtaisen talouden ja varallisuudenhallinnan sovellus, joka on suunniteltu ihmisille, jotka haluavat täyden hallinnan taloustiedoistaan. Se seuraa tilejä pankkitoiminnassa, sijoituksissa ja lainoissa, kirjaa ja luokittelee tapahtumia, valvoo nettovarallisuutta ajan mittaan ja tukee usean käyttäjän kotitalouksia – kaikki tallennettuna PostgreSQL-tietokantaan omassa infrastruktuurissasi.
Toisin kuin isännöidyt taloustyökalut, Sure toimii kokonaan omalla palvelimellasi ilman SaaS-tilausta, ilman kolmannen osapuolen tiedonjakoa ja ilman palvelun lopettamisen riskiä. Valinnainen OpenAI-integraatio lisää tekoälypohjaisen tapahtumien luokittelun ja luonnollisen kielen talouskyselyt. Taustalla toimiva Sidekiq-työntekijä hoitaa ajoitetut tuonnit ja ilmoitukset, samalla kun pääsovellus tarjoaa interaktiivisen hallintapaneelin.
Sure – tärkeimmät ominaisuudet
Nettovarallisuuden hallintapaneeli
Kokoa kaikki tilisaldot yhteen nettovarallisuusnäkymään, joka päivittyy tapahtumien kirjaamisen myötä, antaen selkeän kuvan kokonaisvaltaisesta taloudellisesta tilanteesta.
Tilinhallinta
Seuraa käyttö-, säästö-, luottokortti-, laina- ja sijoitustilejä yhdestä käyttöliittymästä, ja jokaisen täydellä tapahtumahistorialla.
Tapahtumien luokittelu
Tuo, järjestä ja luokittele tapahtumia sääntöpohjaisella automaatiolla ja manuaalisilla ohituksilla luodaksesi tarkkoja kulutusraportteja.
Sijoitusportfolion seuranta
Seuraa osakeomistuksia ja salkun kehitystä reaaliaikaisilla hintatiedoilla, jotka on haettu Yahoo Financesta tai Twelve Datasta mukautettavan aikataulun mukaisesti.
AI-talousavustaja
Valinnainen OpenAI-integraatio mahdollistaa luonnollisen kielen kyselyt kulutustottumuksista ja tuotujen tapahtumien automaattisen luokittelun.
Usean käyttäjän kotitaloudet
Kutsu perheenjäseniä omilla tileillään jakamaan budjetit ja taloudelliset tavoitteet samassa itse isännöidyssä instanssissa.
Sure – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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