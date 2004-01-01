Sure on yhteisön ylläpitämä avoimen lähdekoodin henkilökohtaisen talouden ja varallisuudenhallinnan sovellus, joka on suunniteltu ihmisille, jotka haluavat täyden hallinnan taloustiedoistaan. Se seuraa tilejä pankkitoiminnassa, sijoituksissa ja lainoissa, kirjaa ja luokittelee tapahtumia, valvoo nettovarallisuutta ajan mittaan ja tukee usean käyttäjän kotitalouksia – kaikki tallennettuna PostgreSQL-tietokantaan omassa infrastruktuurissasi.

Toisin kuin isännöidyt taloustyökalut, Sure toimii kokonaan omalla palvelimellasi ilman SaaS-tilausta, ilman kolmannen osapuolen tiedonjakoa ja ilman palvelun lopettamisen riskiä. Valinnainen OpenAI-integraatio lisää tekoälypohjaisen tapahtumien luokittelun ja luonnollisen kielen talouskyselyt. Taustalla toimiva Sidekiq-työntekijä hoitaa ajoitetut tuonnit ja ilmoitukset, samalla kun pääsovellus tarjoaa interaktiivisen hallintapaneelin.