Euro-Office DocumentServer on avoimen lähdekoodin verkkotoimisto-ohjelmisto, joka tuo DOCX-, XLSX-, PPTX-, ODT-, ODS-, ODP- ja PDF-muotojen selaimessa tapahtuvan yhteistyöpohjaisen muokkauksen omaan infrastruktuuriisi. Se on rakennettu AGPL-lisensoidun ONLYOFFICE DocumentServer -koodipohjan päälle ja brändätty uudelleen eurooppalaista digitaalista suvereniteettia varten, ja se toimii yhteistyöpohjaisena muokkaustaustajärjestelmänä alustoille, kuten Nextcloud ja ownCloud.

Euro-Office DocumentServerin itseisännöinti pitää jokaisen asiakirjan, muokkausistunnon ja integraatiokutsun VPS:si sisällä – mikään kolmannen osapuolen pilvipalvelu ei koske sisältöön. JWT-tunnisteen todennus turvaa API:n oletuksena, ja mukana toimitettava käyttöönotto sisältää PostgreSQL:n, RabbitMQ:n ja Redisin esikonfiguroituna tuotantovalmiiksi muokkauspalvelimeksi.