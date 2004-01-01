Asenna Euro-Office DocumentServer yhdellä napsautuksella.
Euroopan suvereniteettiin perustuva, itse isännöity toimisto-ohjelmisto selainpohjaiseen asiakirjojen, laskentataulukoiden ja esitysten yhteistyömuokkaukseen.
Euro-Office DocumentServer – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Euro-Office DocumentServer – mitä sillä voi rakentaa?
Euro-Office DocumentServer on avoimen lähdekoodin verkkotoimisto-ohjelmisto, joka tuo DOCX-, XLSX-, PPTX-, ODT-, ODS-, ODP- ja PDF-muotojen selaimessa tapahtuvan yhteistyöpohjaisen muokkauksen omaan infrastruktuuriisi. Se on rakennettu AGPL-lisensoidun ONLYOFFICE DocumentServer -koodipohjan päälle ja brändätty uudelleen eurooppalaista digitaalista suvereniteettia varten, ja se toimii yhteistyöpohjaisena muokkaustaustajärjestelmänä alustoille, kuten Nextcloud ja ownCloud.
Euro-Office DocumentServerin itseisännöinti pitää jokaisen asiakirjan, muokkausistunnon ja integraatiokutsun VPS:si sisällä – mikään kolmannen osapuolen pilvipalvelu ei koske sisältöön. JWT-tunnisteen todennus turvaa API:n oletuksena, ja mukana toimitettava käyttöönotto sisältää PostgreSQL:n, RabbitMQ:n ja Redisin esikonfiguroituna tuotantovalmiiksi muokkauspalvelimeksi.
Euro-Office DocumentServer – tärkeimmät ominaisuudet
Suvereeni suunnittelultaan
Eurooppalaisjohtoinen AGPL-haarukka, joka keskittyy digitaaliseen suvereniteettiin — jokainen asiakirja, loki ja tietokannan rivi pysyy hallitsemassasi infrastruktuurissa.
Reaaliaikainen yhteismuokkaus
Useat käyttäjät muokkaavat samaa asiakirjaa, laskentataulukkoa tai esitystä samanaikaisesti reaaliaikaisten kohdistimien, kommenttien ja seurattujen muutosten avulla.
MS Office -yhteensopivuus
Avaa ja tallentaa DOCX-, XLSX- ja PPTX-tiedostoja korkealaatuisella asettelun säilytyksellä, sekä natiivilla tuella myös ODT-, ODS- ja ODP-tiedostoille.
JWT API -tietoturva
JSON Web Token -validointi suojaa jokaista API-kutsua, joten vain valtuutetut integraatiot ja asiakkaat voivat muodostaa yhteyden muokkauspalvelimeen.
Nextcloud-integraatio
Helposti integroitava yhteistyömuokkaustaustaohjelma Nextcloudille, ownCloudille ja muille alustoille, jotka tukevat jo ONLYOFFICE-liittimiä.
PDF- ja lomakkeiden muokkaus
Muokkaa PDF-tiedostoja ja luo täytettäviä PDF-lomakkeita suoraan selaimessa, ilman lisäohjelmistoja tai laajennuksia.
Euro-Office DocumentServer – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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