Morphic on avoimen lähdekoodin tekoälypohjainen hakukone, joka yhdistää suuret kielimallit reaaliaikaiseen verkkohakuun tuottaakseen jäsenneltyjä, lähteisiin viittaavia vastauksia. Sen sijaan, että se tarjoaisi järjestetyn linkkilistan, Morphic lukee ja syntetisoi verkkosisältöä, jotta käyttäjät saavat suoran vastauksen viitteineen, jotka he voivat tarkistaa. Se tukee OpenAI-, Anthropic-, Google Gemini- ja paikallisia Ollama-malleja, jolloin voit valita tarpeisiisi sopivan tekoälytaustajärjestelmän.

Morphic-palvelun itseisännöinti pitää kaikki hakukyselyt ja keskusteluhistorian omalla palvelimellasi. Tämä käyttöönotto sisältää SearXNG:n hakutaustajärjestelmänä, joten ulkoista haku-API-tilausta ei tarvita – vain tekoälypalveluntarjoajan avain ja VPS-palvelimesi.