Ota Morphic käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin tekoälyhakukone, joka tuottaa generatiivisia, viitattuja vastauksia linkkiluetteloiden sijaan.
Morphic – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Morphic – mitä sillä voi rakentaa?
Morphic on avoimen lähdekoodin tekoälypohjainen hakukone, joka yhdistää suuret kielimallit reaaliaikaiseen verkkohakuun tuottaakseen jäsenneltyjä, lähteisiin viittaavia vastauksia. Sen sijaan, että se tarjoaisi järjestetyn linkkilistan, Morphic lukee ja syntetisoi verkkosisältöä, jotta käyttäjät saavat suoran vastauksen viitteineen, jotka he voivat tarkistaa. Se tukee OpenAI-, Anthropic-, Google Gemini- ja paikallisia Ollama-malleja, jolloin voit valita tarpeisiisi sopivan tekoälytaustajärjestelmän.
Morphic-palvelun itseisännöinti pitää kaikki hakukyselyt ja keskusteluhistorian omalla palvelimellasi. Tämä käyttöönotto sisältää SearXNG:n hakutaustajärjestelmänä, joten ulkoista haku-API-tilausta ei tarvita – vain tekoälypalveluntarjoajan avain ja VPS-palvelimesi.
Morphic – tärkeimmät ominaisuudet
Generatiiviset viitatut vastaukset
Morphic yhdistää tietoa useista lähteistä ja esittää jäsennellyn vastauksen sisäisillä viittauksilla, jotta käyttäjät voivat lukea ja tarkistaa jokaisen väitteen.
Monitoimittaja tekoälytuki
Vaihda OpenAI:n, Anthropic Clauden, Google Geminin tai paikallisen Ollama-instanssin välillä muuttamatta käyttöliittymää — päivitä vain API-avaimesi.
Pysyvä keskusteluhistoria
Jokainen hakukeskustelu tallennetaan PostgreSQL-tietokantaan, jotta käyttäjät voivat palata aiempiin keskusteluihin, esittää jatkokysymyksiä ja jakaa tuloksia linkin kautta.
Paketoitu yksityinen haku
SearXNG sisältyy verkkohakujen taustajärjestelmäksi, mikä tarkoittaa, ettei hakukäyttöliittymän tilausta tarvita ja kyselyt eivät koskaan tavoita kaupallisia hakupalveluntarjoajia.
Seurantakysymykset
Morphic tukee monivaiheisia keskusteluja hakuketjussa, mikä antaa käyttäjille mahdollisuuden tarkentaa, laajentaa tai ohjata uudelleen mitä tahansa vastausta aloittamatta alusta.
Morphic – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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