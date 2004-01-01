Asenna Microweber yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin vedä ja pudota -kotisivukone ja sisällönhallintajärjestelmä, jossa on sisäänrakennettu verkkokauppa ja joka on Laravel-pohjainen.
Microweber – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Microweber – mitä sillä voi rakentaa?
Microweber on avoimen lähdekoodin CMS ja verkkosivustojen rakennustyökalu, jonka avulla voit koota sivuja, blogeja ja verkkokauppoja vetämällä lohkoja suoraan live-sivulle – ei erillistä hallintapaneelin esikatselua, ei mallipohjakoodausta. Laravelille rakennettu ja MIT-lisenssillä lisensoitu ohjelmisto sisältää täyden verkkokauppaominaisuuden, monikielisen sisällön ja moduulijärjestelmän, joka kattaa kaupat, galleriat, yhteydenottolomakkeet ja blogikirjoitukset valmiina.
Microweberin itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää sivustosi tiedostot, asiakastilaukset ja ladatun median täysin hallinnassasi, ilman sivustokohtaisia maksuja, ilman transaktiokuluja ja ilman alustarajoituksia asennettavien teemojen tai moduulien suhteen.
Microweber – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikainen vedä ja pudota -editori
Muokkaa sivuja suoraan käyttöliittymässä vetämällä lohkoja, tekstiä ja kuvia paikoilleen — rakentamasi asettelu on täsmälleen se, mitä kävijät näkevät.
Sisäänrakennettu verkkokauppa
Perusta verkkokauppa, jossa tuoteluettelot, ostoskori, kassa ja tilaustenhallinta sisältyvät ydinominaisuuksiin — erillistä lisäosaa tai tilausta ei tarvita.
Laravelin perusta
Rakennettu Laravel PHP -kehyksen päälle, antaen kehittäjille tutun MVC-rakenteen, Composer-paketit ja Eloquent ORM:n alustan turvalliseen laajentamiseen.
Monikielinen sisältö
Julkaise sama sivusto useilla kielillä alkuperäisillä käännöstyökaluilla, jotta voit tavoittaa kansainvälisiä yleisöjä ilman kolmannen osapuolen lisäosia.
Moduuliekosysteemi
Lisää gallerioita, yhteydenottolomakkeita, kuvakaruselleja, kauppoja ja blogikirjoituksia uudelleenkäytettävinä moduuleina, jotka voidaan pudottaa mille tahansa sivulle ja määrittää uudelleen visuaalisesti.
Valkobrändätyt teemat
Mukauta malleja, brändäystä ja asetteluja vapaasti MIT-lisenssin alla — ihanteellinen toimistoille, jotka rakentavat sivustoja asiakkaille ilman toimittajalukitusta.
Microweber – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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