Microweber on avoimen lähdekoodin CMS ja verkkosivustojen rakennustyökalu, jonka avulla voit koota sivuja, blogeja ja verkkokauppoja vetämällä lohkoja suoraan live-sivulle – ei erillistä hallintapaneelin esikatselua, ei mallipohjakoodausta. Laravelille rakennettu ja MIT-lisenssillä lisensoitu ohjelmisto sisältää täyden verkkokauppaominaisuuden, monikielisen sisällön ja moduulijärjestelmän, joka kattaa kaupat, galleriat, yhteydenottolomakkeet ja blogikirjoitukset valmiina.

Microweberin itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää sivustosi tiedostot, asiakastilaukset ja ladatun median täysin hallinnassasi, ilman sivustokohtaisia maksuja, ilman transaktiokuluja ja ilman alustarajoituksia asennettavien teemojen tai moduulien suhteen.