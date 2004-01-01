Multi-Scrobbler yhdistää kaikki paikat, joissa kuuntelet musiikkia, kaikkiin palveluihin, jotka seuraavat sitä. Sen sijaan, että luottaisit kunkin musiikkisovelluksen sisäänrakennettuun skrobblaukseen – joka puuttuu kokonaan Plexistä ja Jellyfinistä ja on hajautettu YouTube Musicin, Deezerin ja Subsonic-asiakasohjelmien kesken – Multi-Scrobbler keskittää jokaisen toiston yhteen putkeen. Se tukee yli 25 lähdettä ja välittää kuuntelut Last.fm:ään, ListenBrainziin, Libre.fm:ään, Malojaan, Koitoon ja muihin kohteisiin samanaikaisesti.

Oma isännöinti VPS:lläsi pitää skrobblerin käynnissä 24/7 muiden mediapalveluidesi rinnalla, julkisilla OAuth-takaisinkutsun URL-osoitteilla, joihin Spotify ja Last.fm pääsevät. Verkkokojelauta näyttää reaaliaikaiset kuuntelut, lähdekohtaiset tilastot ja yksityiskohtaiset lokit paljastamatta kuunteluhistoriaasi kolmannen osapuolen SaaS-palveluun.