Asenna Multi-Scrobbler yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity scrobbling-keskus, joka seuraa musiikkitoistoja Plexistä, Jellyfinistä, Spotifysta ja muista Last.fm:ään, ListenBrainziin tai Malojaan.
Multi-Scrobbler – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Multi-Scrobbler – mitä sillä voi rakentaa?
Multi-Scrobbler yhdistää kaikki paikat, joissa kuuntelet musiikkia, kaikkiin palveluihin, jotka seuraavat sitä. Sen sijaan, että luottaisit kunkin musiikkisovelluksen sisäänrakennettuun skrobblaukseen – joka puuttuu kokonaan Plexistä ja Jellyfinistä ja on hajautettu YouTube Musicin, Deezerin ja Subsonic-asiakasohjelmien kesken – Multi-Scrobbler keskittää jokaisen toiston yhteen putkeen. Se tukee yli 25 lähdettä ja välittää kuuntelut Last.fm:ään, ListenBrainziin, Libre.fm:ään, Malojaan, Koitoon ja muihin kohteisiin samanaikaisesti.
Oma isännöinti VPS:lläsi pitää skrobblerin käynnissä 24/7 muiden mediapalveluidesi rinnalla, julkisilla OAuth-takaisinkutsun URL-osoitteilla, joihin Spotify ja Last.fm pääsevät. Verkkokojelauta näyttää reaaliaikaiset kuuntelut, lähdekohtaiset tilastot ja yksityiskohtaiset lokit paljastamatta kuunteluhistoriaasi kolmannen osapuolen SaaS-palveluun.
Multi-Scrobbler – tärkeimmät ominaisuudet
Universaali lähdekattavuus
Seuraa toistoja Spotifysta, Plexistä, Jellyfinistä, YouTube Musicista, Deezeristä, Subsonic-asiakasohjelmista ja yli 25 muusta musiikkisoittimesta yhtenäisessä järjestelmässä.
Useita scrobble-kohteita
Välittää jokaisen kuuntelun Last.fm:ään, ListenBrainziin, Libre.fm:ään, Malojaan, Koitoon ja muihin kohteisiin samanaikaisesti ilman manuaalista kahdentamista.
Reaaliaikainen tilannekuva
Verkkokäyttöliittymä näyttää parhaillaan soivat kappaleet, viimeisimmät scrobblet ja lähdekohtaiset tilastot, jotta voit tarkistaa jokaisen yhteyden yhdellä silmäyksellä.
Älykäs duplikoinnin poisto
Tunnistaa useiden lähteiden raportoimat päällekkäiset kuuntelut, kun ne soittavat samaa kappaletta, ja lähettää jokaisen toiston vain kerran scrobble-kohteisiisi.
Webhook-ilmoitukset
Lähettää Nyt Toistossa -päivitykset ja virheet Discordiin, Gotifyyn, Ntfyyn tai Appriseen, jotta huomaat rikkinäiset integraatiot ilman, että sinun tarvitsee tarkistaa hallintapaneelia.
Multi-Scrobbler – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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