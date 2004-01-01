Asenna evcc yhden napsautuksen asennuksena.
Aurinkoenergiaa hyödyntävä sähköauton latausohjain ja kodin energianhallintajärjestelmä sadoille latausasemille, inverttereille ja ajoneuvoille.
evcc – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
evcc – mitä sillä voi rakentaa?
evcc on avoimen lähdekoodin sähköauton latausohjain ja kodin energianhallintajärjestelmä, joka priorisoi sähköautosi lataamisen itse tuotetulla aurinkoenergialla verkkovirran sijaan. Se yhdistää satoihin latausasemiin, aurinkoinverttereihin, akkuvarastointijärjestelmiin, älykkäisiin mittareihin ja ajoneuvojen API-rajapintoihin koordinoimaan latausta reaaliaikaisen aurinkoenergian ylijäämän, dynaamisten sähkötariffien ja akun varaustilan perusteella.
evcc:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää laitteen tunnistetiedot, lataushistorian ja automaatiologiikan täysin hallinnassasi, poistaa riippuvuuden toimittajien pilvipalveluista ja varmistaa, että latausstrategiasi toimivat luotettavasti aina auringon paistaessa.
evcc – tärkeimmät ominaisuudet
Aurinkoenergian ylilataus
Lataa sähköautosi ylimääräisellä aurinkoenergialla reaaliaikaisesti, maksimoiden oman kulutuksen ja minimoiden verkosta otettavan sähkön.
Dynaaminen tariffituki
Ajoittaa latauksen dynaamisten sähkötariffien, kuten Tibberin, aWATTarin ja Octopuksen, edullisimmille tunneille.
Satoja laitteita
Integroituu latureihin, mittareihin, inverttereihin ja ajoneuvoihin valmistajilta ABB, KEBA, go-e, Tesla, Fronius, SMA, SolarEdge, Huawei ja monilta muilta.
Selainpohjainen asennus
Määritä latausasemat, ajoneuvot, mittarit ja latauspisteet ohjatun verkkokäyttöliittymän kautta muokkaamatta YAML-tiedostoja käsin.
Kotiakkutietoinen
Koordinoi sähköauton latausta kodin akun varaustilan kanssa, jotta kotisi akkua ei tyhjennetä auton virransyöttöön.
REST- ja MQTT-API:t
Tarjoaa täyden REST- ja MQTT-rajapinnan Home Assistantille, openHABille, Node-REDille ja mukautetuille automaatioille.
evcc – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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