Nuclio on tehokas avoimen lähdekoodin palvelimeton alusta reaaliaikaiseen tapahtuma- ja tiedonkäsittelyyn. Se suorittaa koodiasi funktioina, jotka reagoivat monenlaisiin käynnistimiin – HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS ja ajastetut cron-työt – ja skaalaa automaattisesti kutakin funktiota ylös ja alas kysynnän mukaan. Funktiot suoritetaan omistetuissa konteissa, jotka on rakennettu ja otettu käyttöön suoraan selaimen hallintapaneelista.

Toisin kuin yleiset automaatiotyökalut, Nuclio on suunniteltu nopeuteen, käsitellen satoja tuhansia tapahtumia sekunnissa prosessia kohden, valinnaisella GPU-kiihdytyksellä koneoppimisen päättelyyn. Nuclion itseisännöinti omalla VPS:llä pitää tietoputkesi, mallisi ja tapahtumalähteesi täysin hallinnassasi, ilman kutsuperusteisia pilvikustannuksia ja ilman toimittajalukitusta.