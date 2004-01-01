Asenna Nuclio yhden napsautuksen asennuksella.
Tehokas avoimen lähdekoodin palvelimeton alusta reaaliaikaiseen tapahtuma- ja tiedonkäsittelyyn automaattisella skaalauksella ja GPU-tuella.
Nuclio – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Nuclio – mitä sillä voi rakentaa?
Nuclio on tehokas avoimen lähdekoodin palvelimeton alusta reaaliaikaiseen tapahtuma- ja tiedonkäsittelyyn. Se suorittaa koodiasi funktioina, jotka reagoivat monenlaisiin käynnistimiin – HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS ja ajastetut cron-työt – ja skaalaa automaattisesti kutakin funktiota ylös ja alas kysynnän mukaan. Funktiot suoritetaan omistetuissa konteissa, jotka on rakennettu ja otettu käyttöön suoraan selaimen hallintapaneelista.
Toisin kuin yleiset automaatiotyökalut, Nuclio on suunniteltu nopeuteen, käsitellen satoja tuhansia tapahtumia sekunnissa prosessia kohden, valinnaisella GPU-kiihdytyksellä koneoppimisen päättelyyn. Nuclion itseisännöinti omalla VPS:llä pitää tietoputkesi, mallisi ja tapahtumalähteesi täysin hallinnassasi, ilman kutsuperusteisia pilvikustannuksia ja ilman toimittajalukitusta.
Nuclio – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikaiset tapahtumakäynnistimet
Käynnistä funktioita HTTP:stä, Kafkasta, Kinesisistä, RabbitMQ:sta, MQTT:stä, NATSista ja cron-ajoituksista ilman liitoskoodin kirjoittamista.
Automaattinen skaalaus
Jokainen funktio skaalautuu ylös kuormituksen alla ja alas, kun se on käyttämättömänä, pitäen resurssien käytön tehokkaana kaikissa työkuormissasi.
Monikieliset ajonaikaiset ympäristöt
Kirjoita funktioita Go:lla, Pythonilla, Javalla, .NETillä, Node.js:llä tai Shellillä käyttäen kuhunkin työhön parhaiten sopivaa suoritusympäristöä.
GPU-kiihdytetty päättely
Liitä GPU:t funktioihin nopeaa koneoppimispäättelyä ja dataintensiivisiä reaaliaikaisia käsittelyputkia varten.
Selainpohjainen hallintapaneeli
Rakenna, ota käyttöön, kutsu ja valvo funktioita puhtaasta verkkokäyttöliittymästä poistumatta selaimesta.
Nuclio – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.