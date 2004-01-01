Asenna VueTorrent yhdellä napsautuksella.
Moderni Vue.js-verkkokäyttöliittymä qBittorrentille, jossa on kiillotettu, mobiilivalmis suunnittelu ja monipuoliset torrentinhallintaominaisuudet.
VueTorrent – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
VueTorrent – mitä sillä voi rakentaa?
VueTorrent on avoimen lähdekoodin verkkokäyttöliittymän korvike qBittorrentille, rakennettu Vue 3:lla ja Vuetifyllä aktiivisen kehittäjäyhteisön toimesta. Se korvaa vanhentuneen oletusarvoisen qBittorrent-käyttöliittymän nopealla, responsiivisella yksisivuisella sovelluksella, joka on suunniteltu tuntumaan natiivilta sekä työpöytäselaimissa että mobiililaitteissa, mukaan lukien asennus progressiivisena verkkosovelluksena (PWA).
Tämä käyttöönotto niputtaa VueTorrentin LinuxServerin qBittorrent-kuvan kanssa virallisesti tuetun Docker-modin kautta, joten yksi kontti sisältää sekä BitTorrent-moottorin että modernin käyttöliittymän. Oma isännöinti VPS:llä tarjoaa jatkuvan jakamisen (seeding), datakeskuksen kaistanleveyden ja täyden yhteensopivuuden arr-automaatiopinon kanssa standardin qBittorrent WebAPI:n kautta.
VueTorrent – tärkeimmät ominaisuudet
Vue 3 Verkkokäyttöliittymä
Vue 3:een ja Vuetifyyn perustuva yhden sivun käyttöliittymä korvaa vanhentuneen qBittorrentin oletuskäyttöliittymän sujuvalla navigoinnilla ja reaaliaikaisilla päivityksillä.
Mobiili ja PWA-valmis
Responsiivinen asettelu toimii puhelimilla ja tableteilla, ja se voidaan asentaa progressiivisena verkkosovelluksena natiivin kaltaisen käyttökokemuksen saavuttamiseksi.
Vaaleat ja tummat teemat
Sisäänrakennetut vaaleat ja tummat teemat mukautettavilla hallintapaneelin sarakkeilla antavat sinun räätälöidä, mitkä torrent-ominaisuudet ovat näkyvissä yhdellä silmäyksellä.
Pikanäppäimet
Ensiluokkaiset pikanäppäimet, mukaan lukien monivalinta, haun kohdistus ja valintaikkunan sulkeminen, nopeuttavat päivittäistä torrentien hallintaa.
Täysi qBittorrent API
Käyttää standardia qBittorrent WebAPIa, joten Sonarr, Radarr, Lidarr ja muut arr-työkalut toimivat ilman lisäasetuksia.
Paketoitu taustaohjelma
Toimitetaan Docker-modina LinuxServer qBittorrentin päällä, joten yksi säilö tarjoaa sekä torrent-moottorin että modernin käyttöliittymän.
VueTorrent – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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