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Hermes Agent

Hermes Agent

Zelfverbeterende AI-agent met ingebouwde leerlus en messaging voor meerdere platforms

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n8n

n8n

Platform voor workflowautomatisering met visuele knooppuntgebaseerde interface

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OpenClaw

OpenClaw

Persoonlijke AI-assistent met ondersteuning voor berichtenverkeer via meerdere kanalen (voorheen Moltbot/Clawdbot)

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Paperclip

Paperclip

Paperclip is een platform voor AI/ML-orchestratie voor autonome teams

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2FAuth

2FAuth

Zelfgehoste code-manager voor twee-factor-authenticatie voor web en mobiel

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9router

9router

AI API routingproxy met tokenoptimalisatie voor 40+ LLM-aanbieders

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Ackee

Ackee

Ackee is een zelfgehoste Node.js-analysetool voor privacygerichte website-tracking

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Activepieces

Activepieces

Open source no-code workflowautomatisering met 200+ app-integraties

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Actual Budget

Actual Budget

Privacygerichte app voor persoonlijke financiën met envelop-budgettering

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Adminer

Adminer

Volledig functionele databasebeheerinterface die meer dan 11 databasesystemen ondersteunt

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AdventureLog

AdventureLog

Zelfgehoste reistracker en reisplanner met interactieve kaarten

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AFFiNE

AFFiNE

Alles-in-één werkruimte die documenten, whiteboards en databases combineert met AI

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Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

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Agenta

Agenta

Open-source LLMOps-platform voor prompts, evaluatie en LLM-observeerbaarheid

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agentmemory

agentmemory

Persistent geheugen voor AI-codeeragenten met hybride BM25-vector en graafzoekfunctie

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Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Stream persoonlijke muziekbibliotheken via een Subsonic-compatibele API-server

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AirTrail

AirTrail

Persoonlijk vluchtlogboek met interactieve kaart, statistieken en multi-user ondersteuning

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AiToEarn

AiToEarn

Open-source AI-contentmarketingagent voor multiplatform publicatie en monetarisatie

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Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

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Alerta

Alerta

Open-source platform voor waarschuwingsbeheer om monitoringwaarschuwingen te consolideren

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Alexandrie

Alexandrie

Zelfgehoste kennisbank met uitgebreide Markdown en machtigingen per document

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AList

AList

Zelfgehoste server voor bestandslijsten en WebDAV met ondersteuning voor 30+ opslagbackends

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AllTube

AllTube

Webinterface voor het downloaden van video's van YouTube en andere sites

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Ampache

Ampache

Ampache is een webgebaseerde audio/video streamingapplicatie en mediabeheerder

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An Otter Wiki

An Otter Wiki

Lichtgewicht zelfgehoste wiki met Git-ondersteunde pagina's en Markdown-bewerking

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AnonUpload

AnonUpload

AnonUpload is een veilige, anonieme applicatie voor het delen van bestanden zonder databasevereisten

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AnythingLLM

AnythingLLM

Alles-in-één AI-applicatie voor RAG, agenten en chatbots met elke LLM-provider

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Apache Answer

Apache Answer

Open-source Q&A-platform voor kennisdeling in teams en communityopbouw

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Apache DevLake

Apache DevLake

Open-source DORA metrics en engineeringteam analyseplatform

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Apache Guacamole

Apache Guacamole

Clientloos webgebaseerde remote desktop-gateway voor RDP, VNC, SSH en Telnet

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Apache Solr

Apache Solr

Zakelijk open source zoekplatform gebouwd op Apache Lucene

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Apache Superset

Apache Superset

Apache Superset is een modern platform voor dataverkenning en -visualisatie voor BI

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AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy is een AI-aangedreven open-source werkruimte en Notion-alternatief

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Apprise API

Apprise API

Lichtgewicht REST API voor het verzenden van pushmeldingen naar 120+ diensten

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Appsmith

Appsmith

Open-source low-code platform voor het bouwen van interne tools en applicaties

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Aptabase

Aptabase

Privacy-gerichte SDK-analyse voor mobiele, desktop- en web-apps

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ArangoDB

ArangoDB

Native multimodeldatabase voor grafieken, documenten en sleutel-waardegegevens

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ArcadeDB

ArcadeDB

Multi-model database voor graaf-, document-, key-value- en tijdreeksgegevens

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ArchiveBox

ArchiveBox

Zelfgehoste internetarchiveringsoplossing voor het bewaren van webpagina's en media

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Argilla

Argilla

Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasets

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Artalk

Artalk

Lichtgewicht zelfgehost commentsysteem met Go-backend en inbedbare JS-widget

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AstrBot

AstrBot

AstrBot is een open-source multi-platform AI-chatbot framework.

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Audiobookshelf

Audiobookshelf

Zelfgehoste server voor audioboeken en podcasts met ondersteuning voor meerdere gebruikers

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Authentik

Authentik

Open-source identiteitsprovider gericht op flexibiliteit en veelzijdigheid

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Authorizer

Authorizer

Open source zelfgehoste authenticatieserver met sociale login, MFA en RBAC

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Autobase

Autobase

Open-source zelfgehost Database-as-a-Service platform voor PostgreSQL-automatisering

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autobrr

autobrr

Slimme downloadtool voor torrents en usenet met realtime monitoring via IRC

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Automatisch

Automatisch

Open-source Zapier-alternatief voor het verbinden van apps en het automatiseren van workflows

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Baby Buddy

Baby Buddy

Babytracking-app die ouders helpt dagelijkse activiteiten en gezondheid te monitoren

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Backrest

Backrest

Web-interface voor restic-back-ups met planning, versleuteling en herstel op bestandsniveau

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Baikal

Baikal

Zelfgehoste CalDAV- en CardDAV-server voor agenda's en contacten

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Bar Assistant

Bar Assistant

Zelfgehoste cocktailreceptenmanager en voorraadbeheerder voor thuisbars

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Baserow

Baserow

Open-source no-code database en Airtable alternatief voor teams

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Bazarr

Bazarr

Geautomatiseerd ondertitelbeheer en downloadpartner voor Sonarr en Radarr

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BeaverHabits

BeaverHabits

Minimalistische zelf-gehoste gewoontetracker gericht op dagelijkse check-ins en streaks

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BentoPDF

BentoPDF

Privacy-gerichte browsergebaseerde PDF-toolkit voor het samenvoegen, splitsen, converteren en bewerken van PDF's

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Beszel

Beszel

Lichtgewicht servermonitoringplatform met Dockerstatistieken en waarschuwingen

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Beszel Agent

Beszel Agent

Lichtgewicht monitoring agent voor het Beszel server monitoring-systeem

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bewCloud

bewCloud

Lichtgewicht zelf-gehoste cloudopslag met bestandssynchronisatie en CalDAV/CardDAV-ondersteuning

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Bigcapital

Bigcapital

Zelfgehoste platform voor financiële boekhouding met intelligente rapportage en ondersteuning voor meerdere valuta's.

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Black Candy

Black Candy

Zelfgehoste muziekstreamingserver met webspeler en mobiele apps

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Blender

Blender

Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suite

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Blinko

Blinko

AI-aangedreven platform voor notities en microblogging met Markdown-ondersteuning en taakbeheer

Selecteren
Bluesky PDS

Bluesky PDS

Persoonlijke Dataserver voor het gedecentraliseerde sociale netwerk van Bluesky

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bolt.diy

bolt.diy

Zelfgehoste AI-codeerassistent voor full-stack app-generatie in de browser

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Bookshelf

Bookshelf

E-boek- en audioboekcollectiebeheerder, een community-heropleving van Readarr

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BookStack

BookStack

Gestructureerde zelfgehoste wiki voor teams met boeken, hoofdstukken, pagina's en zoeken

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BroadcastChannel

BroadcastChannel

Maak van elk openbaar Telegram-kanaal een SEO-vriendelijk microblog met RSS

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Browserless

Browserless

Headless Chrome-browser als een dienst voor webscraping en automatisering

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Budge

Budge

App voor persoonlijke financiën, budgettering, uitgavenbeheer en financiële planning

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Budibase

Budibase

Low-code platform voor het in enkele minuten bouwen van zakelijke apps en workflows

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BugSink

BugSink

Zelfgehost foutregistratieplatform voor applicatiemonitoring

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Buildbot

Buildbot

Zelfgehost CI/CD-framework voor geautomatiseerde builds en deployments

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Bytebase

Bytebase

Open-source platform voor beheer van databaseschemawijzigingen en DevOps

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ByteChef

ByteChef

Open-source low-code API-integratie- en workflowautomatiseringsplatform

Selecteren
ByteStash

ByteStash

Zelfgehoste codefragmentbeheerder met syntaxismarkering en zoekfunctie

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Cal.com

Cal.com

Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

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Calibre-Web

Calibre-Web

Calibre-Web is een webapplicatie voor het doorbladeren, lezen en beheren van jouw e-book bibliotheek

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Cap

Cap

Privacy-gericht proof-of-work CAPTCHA-alternatief zonder tracking

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Casdoor

Casdoor

Open-source IAM-platform met SSO-, OAuth 2.0-, OIDC- en SAML-ondersteuning

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Castopod

Castopod

Open-source platform voor podcast hosting met analytics en sociale functies

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Centrifugo

Centrifugo

Centrifugo is een schaalbare real-time berichtenserver voor het bouwen van live applicaties

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changedetection.io

changedetection.io

Websitewijzigingsdetectie- en monitoringtool met visuele selectie en meldingen

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ChartDB

ChartDB

Open source databasediagrameditor met AI DDL-export en schemavisualisatie

Selecteren
Chatpad AI

Chatpad AI

Privacygerichte ChatGPT webinterface met lokale gegevensopslag en gespreksbeheer

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Checkcle

Checkcle

Full-stack uptime en infrastructuurmonitoring met openbare statuspagina's

Selecteren
Checkmate

Checkmate

Open source servermonitoring en uptimetracking applicatie

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Checkmk

Checkmk

Infrastructuur- en applicatiemonitoring met automatische detectie en waarschuwingen

Selecteren
Chibisafe

Chibisafe

Zelfgehoste bestandenkluis voor het uploaden en delen van bestanden met deelbare links

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ChiefOnboarding

ChiefOnboarding

Open source onboardingplatform voor werknemers met Slack-bot en workflowautomatisering

Selecteren
Chroma

Chroma

Open-source embedding database voor AI-applicaties en semantisch zoeken

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ClassicPress

ClassicPress

WordPress-fork zonder Gutenberg-blokeditor, gericht op stabiliteit

Selecteren
ClickHouse

ClickHouse

Kolomgeoriënteerde OLAP-database voor realtime analyses met milliseconde querylatentie

Selecteren
CloudBeaver

CloudBeaver

Webgebaseerde databasebeheertool voor uitgebreid gegevensbeheer

Selecteren
Cloudflared

Cloudflared

Cloudflare Tunnel-daemon voor veilige externe toegang zonder poorten te openen

Selecteren
Cloudreve

Cloudreve

Zelf-gehost cloudopslagplatform met bestandsbeheer en deelmogelijkheden

Selecteren
Cockpit CMS

Cockpit CMS

Lichtgewicht headless CMS-platform voor contentmanagement en API's

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Code-Server

Code-Server

VS Code draait in de browser voor externe ontwikkeling vanaf elk apparaat

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Coder

Coder

Open-sourceplatform voor het inrichten van zelf-gehoste cloud ontwikkelomgevingen

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CodiMD

CodiMD

Real-time collaboratieve markdown-editor voor documentatie en notities maken

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Collabora Online

Collabora Online

Zelfgehost browsergebaseerd kantoorpakket voor gezamenlijke documentbewerking

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CommaFeed

CommaFeed

Zelfgehoste Google Reader-geïnspireerde RSS-lezer met sneltoetsen en mobiele apps

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ConvertX

ConvertX

Zelfgehoste online bestandsconverter die 1000+ formaten ondersteunt

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Convex

Convex

Open source reactief databaseplatform voor moderne applicatieontwikkeling

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COPS

COPS

Lichtgewicht PHP OPDS- en HTML-server die een Calibre e-boekbibliotheek ontsluit voor mobiele lezers en browsers

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CoreControl

CoreControl

Zelfgehost dashboard voor het beheren van servers, uptime en netwerkinfrastructuur

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Countly

Countly

Privacy-gerichte productanalyses voor mobiele, web- en desktopapplicaties

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Crawl4AI

Crawl4AI

Open-source webcrawler voor AI-applicaties met LLM-klare uitvoer

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Cronicle

Cronicle

Multi-server task scheduler and runner with web-based interface

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Crucix

Crucix

OSINT-platform dat 27 wereldwijde real-time databronnen in één centraal dashboard samenvoegt

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Cryptgeon

Cryptgeon

Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNote

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CryptPad

CryptPad

End-to-end versleuteld samenwerkend kantoorpakket met zero-knowledge opslag

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CyberChef

CyberChef

Webtool voor encryptie, codering, compressie en data-analysebewerkingen

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Dagu

Dagu

DAG-gebaseerde workflowplanner met webinterface voor het beheren van cron-taken en taakpijplijnen

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Damselfly

Damselfly

Zelfgehoste fotobeheerder met gezichtsherkenning en objectdetectie

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dashdot

dashdot

Minimalistisch serverdashboard met realtime CPU-, RAM-, opslag- en netwerkstatistieken

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Dashy

Dashy

Een zelfgehost persoonlijk dashboard met widgets, thema's en statuscontrole

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Databag

Databag

Zelfgehoste, gefedereerde messenger met end-to-end encryptie en topic-gebaseerde threads

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Databasus

Databasus

Databasus is een tool voor database-backups van PostgreSQL, MySQL en MongoDB

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Dataline

Dataline

AI-gestuurde SQL-chatinterface voor het verkennen en visualiseren van elke database

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Dawarich

Dawarich

Zelfgehoste locatiegeschiedenistracker met heatmaps en reisstatistieken

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DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite is een visuele tool waarmee je SQLite-databasebestanden maakt, ontwerpt en bewerkt.

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Deluge

Deluge

Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin support

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DenoKV

DenoKV

De key-value database van Denoland voor Deno Deploy

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Dify

Dify

Open-source platform voor het bouwen van LLM-applicaties met RAG, agents en workflows

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Directus

Directus

Headless CMS dat databases omsluit met dynamische API en admin-app

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Dittofeed

Dittofeed

Open-source klantbetrokkenheidsplatform voor geautomatiseerde meerkanaalsberichtenuitwisseling

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Diun

Diun

Docker Image Update Notifier voor meldingen wanneer jouw afbeeldingen zijn bijgewerkt

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docassemble

docassemble

Open-source expertsysteem voor begeleide interviews en geautomatiseerde documentassemblage

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Docker Registry

Docker Registry

Privé Docker-registry voor het opslaan en distribueren van container-images

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Dockge

Dockge

Dockge is een mooie, gebruiksvriendelijke en reactieve zelfgehoste Docker Compose stackmanager

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Docmost

Docmost

Samenwerkend wiki- en documentatieplatform met realtime bewerking

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Docspell

Docspell

Zelfgehoste documentorganizer met OCR, NLP-extractie en full-text zoekfunctie

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Documenso

Documenso

Open-source documentondertekeningsplatform voor digitale handtekeningen

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DocuSeal

DocuSeal

Open source documentondertekeningsplatform met e-handtekeningmogelijkheden

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Dograh

Dograh

Open-source no-code platform voor het bouwen van AI-voice-agenten in enkele minuten

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DokuWiki

DokuWiki

Lichtgewicht bestandsgebaseerd wikiplatform voor documentatie en kennisbanken

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Dolibarr

Dolibarr

Open-source ERP/CRM platform voor het beheren van bedrijfsactiviteiten

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Domain Locker

Domain Locker

Geïntegreerd platform voor het beheren en monitoren van domeinnaamportfolio's

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Donetick

Donetick

Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities

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Downtify

Downtify

Download Spotify-muziek van YouTube met albumhoezen, songteksten en metadata

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Dozzle

Dozzle

Lichtgewicht web-UI voor het bekijken van Docker-containerlogs in realtime

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Dragonfly

Dragonfly

Krachtige Redis-compatibele in-memory dataopslag voor moderne hardware

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draw.io

draw.io

Gratis open-source diagrammentool voor stroomdiagrammen, UML en netwerkdiagrammen

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drawDB

drawDB

Browsergebaseerde databasediagrameditor met SQL-export en -import

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Drizzle Gateway

Drizzle Gateway

Gratis zelfgehoste Drizzle Studio "on steroids" voor databasebeheer

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Drupal

Drupal

Open-source CMS voor het bouwen en beheren van dynamische websites

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DuckDNS

DuckDNS

Gratis dynamische DNS-service voor het koppelen van IP-adressen aan domeinen

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DumbDo

DumbDo

DumbDo is een stomweg eenvoudige, zelf-gehoste to-dolijst die gewoon werkt

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Duplicati

Duplicati

Versleutelde back-upoplossing met ondersteuning voor cloudopslag en externe servers

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Easy!Appointments

Easy!Appointments

Gratis afsprakenplanningssysteem voor bedrijven en professionals

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Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto

Lichtgewicht MQTT-broker voor IoT- en messaging applicaties

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EdgeDB

EdgeDB

Next-generation graph-relational database gebouwd op PostgreSQL

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Elasticsearch

Elasticsearch

Distributed zoek- en analyse-engine gebouwd op Apache Lucene

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Element

Element

Veilige Matrix-client met end-to-end encryptie en cross-platform messaging

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EmailEngine

EmailEngine

Zelfgehoste e-mail API-proxy die IMAP en SMTP verbindt met REST-eindpunten

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Emby

Emby

Personal media server with automatic streaming and device conversion

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EmbyStat

EmbyStat

Statistieken- en analysetool voor Emby en Jellyfin mediaservers

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Enclosed

Enclosed

Minimalistische webapplicatie voor het verzenden van privé en veilig versleutelde notities

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ErsatzTV

ErsatzTV

Zelfgehoste IPTV-server die live kanalen bouwt vanuit je mediabibliotheek

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Erugo

Erugo

Zelfgehost bestandsdelingplatform met wachtwoordbeveiliging en vervalbeheer

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ESPHome

ESPHome

Systeem voor het aansturen van ESP8266/ESP32 microcontrollers met YAML

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EspoCRM

EspoCRM

Gratis open source CRM voor het beheren van contacten, deals en klantrelaties

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Etherpad

Etherpad

Realtime samenwerkende documenteditor met live-bewerking en versiegeschiedenis

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EverShop

EverShop

Modern open source e-commerceplatform op Node.js, React, GraphQL en PostgreSQL

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Evolution API

Evolution API

Open source WhatsApp-API voor chatbots, automatisering en berichtenintegraties

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Evolution Go

Evolution Go

Krachtige WhatsApp API-gateway geschreven in Go voor het automatiseren van berichtenverkeer

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Excalidraw

Excalidraw

Virtueel whiteboard voor het schetsen van handgetekende diagrammen en gezamenlijke brainstormsessies

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Expensave

Expensave

Applicatie voor het bijhouden van persoonlijke en gezinsuitgaven

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ExpenseOwl

ExpenseOwl

Lichtgewicht zelfgehoste persoonlijke uitgaventracker met dashboard en CSV-import

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Explo

Explo

Zet ListenBrainz-aanbevelingen om in afspeellijsten in je muziekbibliotheek

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ezBookKeeping

ezBookKeeping

Lichtgewicht persoonlijke financiëntracker met mobiele PWA en bonnen scannen

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Faraday

Faraday

Open-source systeem voor het beheer van kwetsbaarheden voor beveiligingsteams

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Fasten Health

Fasten Health

Zelfgehost beheersysteem voor persoonlijke en familie elektronische medische dossiers

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Fider

Fider

Open-source feedbackplatform voor het verzamelen en beheren van gebruikersfeedback

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File Browser

File Browser

Webgebaseerde bestandsbeheerder voor het doorbladeren, uploaden en beheren van bestanden op je server

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File Drop

File Drop

Gedecentraliseerde peer-to-peer bestandsdeling met IPFS-technologie

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FileFlows

FileFlows

Geautomatiseerde verwerker van mediabestanden die bestandsgroottes tot 90% verkleint

Selecteren
FileGator

FileGator

Zelfgehost bestandsbeheer voor meerdere gebruikers met rolgebaseerde machtigingen en zonder database

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Filestash

Filestash

Zelf-gehoste bestandsbeheerder voor FTP, SFTP, S3, WebDAV en 20+ opslag-back-ends

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Firefly

Firefly

Eenvoudige WireGuard VPN-server met webbeheerinterface

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Firefly III

Firefly III

Professionele zelfgehoste persoonlijke financiën- en budgetmanager

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Firefox

Firefox

Zelfgehoste Firefox browser toegankelijk via webinterface

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Flagsmith

Flagsmith

Open source service voor feature flags en remote config, met A/B-testen

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Flame

Flame

Zelfgehoste startpagina en applicatiedashboard voor je homelab

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FlareSolverr

FlareSolverr

Proxyserver om Cloudflare-beveiliging voor webscraping te omzeilen

Selecteren
Flarum

Flarum

Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communities

Selecteren
flatnotes

flatnotes

Databasevrije Markdown notitie-app met wikilinks en full-text zoekfunctie

Selecteren
Fleet

Fleet

Open-source platform voor apparaatbeheer en eindpuntbeveiliging, aangedreven door osquery

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FlexGet

FlexGet

YAML-gestuurde automatiseringstool voor het downloaden van media van RSS, torrents en Usenet

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Flipt

Flipt

Zelfgehost feature flag beheerplatform met Git-integratie

Selecteren
Flowise

Flowise

Open-source low-code tool voor het bouwen van LLM-orkestratieflows en AI-agenten

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Focalboard

Focalboard

Open-source tool voor projectbeheer met Kanban-borden, tabellen en kalenderweergaven

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Forgejo

Forgejo

Zelfgehoste lichtgewicht Git-service met webinterface en samenwerkingsfuncties

Selecteren
Form.io

Form.io

Open source formulierbouwer en gegevensbeheerplatform met REST API

Selecteren
Formbricks

Formbricks

Open-source enquêteplatform voor in-app-, link-, website- en e-mailfeedback

Selecteren
FossFLOW

FossFLOW

Browsergebaseerde isometrische diagramtool voor infrastructuurvisualisatie

Selecteren
Foundry VTT

Foundry VTT

Zelfgehoste virtuele tafel voor online RPG-campagnes met kaarten en dobbelstenen

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FreeCAD

FreeCAD

Via de browser toegankelijke parametrische 3D-CAD-modeller voor engineering en ontwerpen.

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FreeScout

FreeScout

Lichtgewicht open-source helpdesk en systeem voor een gedeelde inbox

Selecteren
FreshRSS

FreshRSS

Zelfgehoste RSS-feed aggregator voor het beheren en lezen van jouw feeds

Selecteren
Gatus

Gatus

Ontwikkelaarsgerichte statuspagina met multi-protocol uptimemonitoring en alarmering

Selecteren
Gerrit

Gerrit

Webgebaseerd codereviewsysteem van bedrijfsniveau, gebouwd bovenop Git

Selecteren
Ghost

Ghost

Ghost is een krachtig platform voor professionele publicaties

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Ghostfolio

Ghostfolio

Open-source vermogensbeheersoftware voor het bijhouden van beleggingsportefeuilles

Selecteren
GIMP

GIMP

Professionele beeldbewerkings- en grafische ontwerptool die via de browser toegankelijk is

Selecteren
Gitea

Gitea

Gitea is een lichtgewicht, open-source Git-hostingplatform

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GitIngest

GitIngest

Git naar LLM-vriendelijke tekstconverter voor AI-gestuurde codeanalyse

Selecteren
GitLab

GitLab

GitLab is een compleet DevOps-platform voor Git-repositorybeheer en CI/CD

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Glance

Glance

Zelfgehost dashboard dat al je feeds op één plek samenbrengt

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Glances

Glances

Glances is een cross-platform systeemmonitoringtool met webinterface

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GlitchTip

GlitchTip

Sentry-compatibel platform voor foutopsporing en prestatiemonitoring

Selecteren
GLPI

GLPI

Open-source IT-activabeheer en helpdesksoftware voor IT-beheer

Selecteren
GoatCounter

GoatCounter

Webanalyse met privacy voorop, zonder cookies of het traceren van persoonsgegevens

Selecteren
GoCD

GoCD

Server voor continue levering met waardestroomanalyse en pijplijnmodellering

Selecteren
Gogs

Gogs

Gogs is een zelfgehoste Git-service voor pijnloos projectbeheer

Selecteren
Gokapi

Gokapi

Zelfgehoste server voor bestandsdeling met verlopende links en S3-ondersteuning

Selecteren
Gonic

Gonic

Lichtgewicht zelfgehoste Subsonic muziekstreamingserver geschreven in Go

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Gotenberg

Gotenberg

Docker-aangedreven stateless API voor naadloze PDF-conversie en -generatie

Selecteren
Gotify

Gotify

Zelfgehoste pushmeldingenserver met een eenvoudige REST API

Selecteren
GoWA

GoWA

WhatsApp REST API en webinterface voor automatisering van berichten via meerdere apparaten

Selecteren
Grafana

Grafana

Open-source observability platform voor metrics-visualisatie en monitoring

Selecteren
Gramps Web

Gramps Web

Zelfgehost genealogieplatform voor het bouwen en delen van stambomen

Selecteren
Grav

Grav

Modern flat-file CMS dat geen database vereist, alleen bestanden en mappen.

Selecteren
Grimmory

Grimmory

Zelfgehoste boekenverzamelingbeheerder met ingebouwde lezer en apparaatsynchronisatie

Selecteren
Grimoire

Grimoire

Zelfgehoste bladwijzermanager met automatische extractie van paginametadata en full-text search

Selecteren
Grist

Grist

Open-source spreadsheet-database hybride voor het bouwen van data-applicaties

Selecteren
Grocy

Grocy

Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventory

Selecteren
GrowthBook

GrowthBook

Open source platform voor feature flagging en A/B-testen

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Habitica

Habitica

Gegamificeerde takenmanager die productiviteit verandert in een RPG-avontuur

Selecteren
Halo

Halo

Modern open-source CMS met plugin-marktplaats en blokgebaseerde editor

Selecteren
Harness

Harness

End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environments

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Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine

Open-source GraphQL engine met directe API's bovenop elke database

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Headscale

Headscale

Zelf-gehoste Tailscale-compatibele controleserver voor WireGuard mesh-netwerken

Selecteren
Healthchecks

Healthchecks

Open source cronjob- en achtergrondtaakbewaking met directe meldingen

Selecteren
HedgeDoc

HedgeDoc

Real-time collaboratieve markdown-editor voor teamdocumentatie

Selecteren
Heimdall

Heimdall

Applicatiedashboard waarmee je al je webservices overzichtelijk kunt beheren en snel kunt openen

Selecteren
Hermes Agent

Hermes Agent

Zelfverbeterende AI-agent met ingebouwde leerlus en messaging voor meerdere platforms

Selecteren
Hermes WebUI

Hermes WebUI

Zelf-gehoste Hermes AI-agent en webchat-UI gebundeld in één Docker-implementatie

Selecteren
Hermes Workspace

Hermes Workspace

Open source web-UI commandocentrum voor de Hermes AI-agent

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HeyForm

HeyForm

Open source conversatieformulierbouwer met conditionele logica en analyse

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Hi.Events

Hi.Events

Open-source zelfgehost platform voor evenementbeheer en ticketing

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Homarr

Homarr

Modern zelfgehost dashboard om al je diensten te organiseren en te monitoren

Selecteren
Home Assistant

Home Assistant

Open-source platform voor woningautomatisering voor het bedienen van slimme apparaten

Selecteren
Homebox

Homebox

Inventaris- en organisatiesysteem gebouwd voor thuisgebruikers

Selecteren
Homebridge

Homebridge

HomeKit-bridge voor niet-Apple smarthome-apparaten via plugins

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Homepage

Homepage

Modern, aanpasbaar applicatiedashboard met Docker-integratie

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Homer

Homer

Eenvoudig zelfgehost statisch dashboard waarmee je al je serverdiensten kunt organiseren.

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Hoop

Hoop

Infrastructuurtoegangspoort met automatische datamasking en audit trails

Selecteren
Hoppscotch

Hoppscotch

Open-source API development and testing platform for developers and teams

Selecteren
HortusFox

HortusFox

Zelfgehost platform voor het overzichtelijk verzorgen van je planten en het bijhouden van je tuin

Selecteren
Huginn

Huginn

Zelfgehost automatiseringsplatform voor het bouwen van monitoring agenten

Selecteren
Hugo

Hugo

Bliksemsnelle statische sitegenerator gebouwd met Go

Selecteren
HumHub

HumHub

Open-source systeem voor bedrijfssociale netwerken en intranetten voor teams

Selecteren
imgproxy

imgproxy

Snelle on-the-fly afbeeldingsverwerkingsserver voor formaatwijziging, bijsnijden en formaatconversie

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Immich

Immich

Immich is een krachtige, zelfgehoste oplossing voor foto- en videobeheer

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Infisical

Infisical

Open-source secrets manager voor het synchroniseren van omgevingsvariabelen en API-keys binnen teams en infrastructuur.

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InfluxDB 2

InfluxDB 2

Geïntegreerd platform voor tijdreeksen met Flux-queries en een webinterface

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Inkscape

Inkscape

Een via de browser toegankelijke vectorafbeeldingseditor voor illustraties en SVG-ontwerp

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InsForge

InsForge

Open source backendplatform met authenticatie, database en opslag voor AI-agents

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InvenTree

InvenTree

Open-source onderdeleninventaris en BOM-beheer voor engineeringteams

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Invidious

Invidious

Privacyvriendelijke alternatieve front-end voor YouTube zonder advertenties of tracking

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Invio

Invio

Minimalistisch zelfgehost facturatiesysteem voor freelancers en kleine teams

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Invoice Ninja

Invoice Ninja

Open-source factureringsplatform voor freelancers en kleine bedrijven

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InvoiceShelf

InvoiceShelf

Open source facturatieplatform met offertes, uitgaven en betalingsportaal

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Isso

Isso

Lichtgewicht, zelf-gehost Disqus-alternatief voor blogs en statische websites

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IT Tools

IT Tools

Collection of handy online tools for developers and IT professionals

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ITFlow

ITFlow

Open-source PSA-platform voor MSP's met IT-documentatie, ticketing en facturering

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iTop

iTop

Open-source ITSM platform en CMDB voor IT-service- en infrastructuurbeheer

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Jackett

Jackett

Torrent tracker proxy die query's voor Sonarr, Radarr en andere automatiseringstools vertaalt

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Jaeger

Jaeger

Jaeger is een open source gedistribueerd tracingsysteem voor het monitoren van microservices

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Jellyfin

Jellyfin

Gratis en open-source mediaserver voor het organiseren en streamen van je mediabibliotheek

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Jellyseerr

Jellyseerr

Beheertool voor mediaverzoeken voor Jellyfin, Emby en Plex, met goedkeuringsproces

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Jenkins

Jenkins

Jenkins is een open source automatiseringsserver voor CI/CD-pijplijnen

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Jitsi Meet

Jitsi Meet

Zelfgehost videoconferentieplatform met schermdeling en opname

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Jitsu

Jitsu

Open-source klantgegevensplatform en gebeurtenisstreamingpijplijn voor engineers

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JobOps

JobOps

Zelf-gehoste sollicitatiepijplijn die vacaturebanken doorzoekt en cv's op maat maakt

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Joomla

Joomla

Open-source CMS voor het bouwen van dynamische websites en webapplicaties

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Joplin Server

Joplin Server

Zelfgehoste synchronisatieserver voor de Joplin notitie-applicatie

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Jotty

Jotty

Lichtgewicht app voor notities en checklists met Markdown en Kanban-borden

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jsreport

jsreport

Zelf-gehoste rapportserver voor PDF, Excel en DOCX van HTML-sjablonen

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JumpServer

JumpServer

Gecentraliseerde bevoorrechte-toegangsgateway voor SSH-, RDP- en databasesessies

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Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

Interactieve webomgeving voor live code, data-analyse en visualisaties

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JupyterLab

JupyterLab

JupyterLab is een webgebaseerde interactieve ontwikkelomgeving voor notebooks en code

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Juxtapose

Juxtapose

Zelf-gehoste notificatierouter die webhooks verbindt met berichtenplatforms

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Kan

Kan

Open-source Kanbanbord en projectmanagementtool, een Trello-alternatief

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Kanboard

Kanboard

Kanboard is a free and open-source Kanban project management software

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Kaneo

Kaneo

Open-source projectbeheer met Kanban-borden en GitHub-integratie

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Kapowarr

Kapowarr

Zelfgehoste stripboekbeheerder voor geautomatiseerd downloaden en organiseren

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Karakeep

Karakeep

Karakeep is een zelfgehoste bladwijzerbeheerder met AI-gestuurde tagging en zoekfunctie

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Kavita

Kavita

Zelfgehoste digitale bibliotheek voor strips, manga en e-boeken

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Keila

Keila

Zelfgehost nieuwsbriefplatform met drag-and-drop-editor en SMTP-levering

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Kener

Kener

Open-source statuspagina en uptime-monitoringplatform met incidentbeheer

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Kestra

Kestra

Open-source workflow-orchestratieplatform voor datapijplijnen en automatisering

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Keycloak

Keycloak

Open-source identiteits- en toegangsbeheer met SSO, OAuth2 en SAML

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Khoj

Khoj

Open-source AI-assistent om met je documenten en het web te chatten

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Kibana

Kibana

Open source visualisatie UI voor Elasticsearch met dashboards en zoeken

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Kill Bill

Kill Bill

Open-source abonnementfacturering en betaalplatform voor SaaS en marktplaatsen

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Kimai

Kimai

Zelfgehoste tijdregistratie voor freelancers, bureaus en teams

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KitchenOwl

KitchenOwl

Zelfgehoste gedeelde boodschappenlijst, receptenbeheerder en maaltijdplanner

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Koillection

Koillection

Zelf-gehoste collectiebeheerder voor het catalogiseren van boeken, games, vinyl en meer

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Komari

Komari

Lichtgewicht zelf-gehoste servermonitoringdashboard met realtime statistieken

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Komga

Komga

Zelfgehoste mediaserver voor strips, manga, tijdschriften en e-boeken met OPDS- en synchronisatieondersteuning

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Kong

Kong

Cloud-native API-gateway is gebouwd voor hybride en multi-cloud omgevingen

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Kotaemon

Kotaemon

Open-source document Q&A-chatbot met multi-LLM-ondersteuning en OCR

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Kroki

Kroki

Uniforme diagram-as-code API die 30+ diagramtypen weergeeft via HTTP

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Kutt

Kutt

Moderne zelfgehoste URL-verkorter met aangepaste domeinen, statistieken en REST API

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Label Studio

Label Studio

Open-source datalabeling- en annotatieplatform voor machine learning-projecten

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Lago

Lago

Open-source platform voor meting en verbruiksgebaseerde facturering

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Langflow

Langflow

Langflow is een visuele AI-workflow bouwer voor het creëren van LLM-applicaties.

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Langfuse

Langfuse

Open-source platform voor LLM-engineering, observeerbaarheid en evaluatie

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LanguageTool

LanguageTool

Open source grammatica-, stijl- en spellingscontrole voor 25+ talen

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LazyLibrarian

LazyLibrarian

Zelfgehoste automatisering voor e-boek- en audioboekdownloads met auteurstracking

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Leantime

Leantime

Open-source systeem voor projectmanagement ontworpen voor mensen die geen projectmanager zijn

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Lemmy

Lemmy

Gefedereerde linkaggregator en discussieplatform voor zelfgehoste forums

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LibreChat

LibreChat

LibreChat is een AI-chatinterface met RAG-ondersteuning voor multi-provider LLM-gebruik

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LibreDesk

LibreDesk

Open-source helpdesk met omnichannel ticketbeheer, livechat en SLA-beheer

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LibrePhotos

LibrePhotos

Zelfgehoste fotobeheer met gezichtsherkenning en AI-gestuurde zoekfunctie

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LibreSpeed

LibreSpeed

Zelfgehoste HTML5 internetsnelheidstestserver met ingebouwde resultatendatabase

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LibreTranslate

LibreTranslate

Gratis en open source machinevertalings-API die volledig zelfgehost is

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Lidarr

Lidarr

Geautomatiseerde beheer- en organisatietool voor muziekcollecties via Usenet en torrents

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Lightdash

Lightdash

Open-source BI-platform gebouwd rond dbt voor data-exploratie en dashboards

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LimeSurvey

LimeSurvey

Professioneel online enquêteplatform voor het maken en beheren van vragenlijsten

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Linkding

Linkding

Linkding is een minimalistische, snelle, zelfgehoste bladwijzerbeheerder

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LinkStack

LinkStack

Zelfgehost Linktree-alternatief voor gepersonaliseerde link-in-bio-pagina's

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Linkwarden

Linkwarden

Linkwarden is een zelfgehoste bladwijzerbeheerder met volledige pagina-archivering

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Listmonk

Listmonk

Krachtige zelfgehoste nieuwsbrief- en mailinglijstbeheerder

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LiteLLM

LiteLLM

LiteLLM is een AI-gateway om 100+ LLM's aan te roepen in OpenAI-formaat

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Livebook

Livebook

Open source Elixir notebooks voor data science, ML en realtime samenwerking

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LLDAP

LLDAP

Lichtgewicht authenticatieserver met een vereenvoudigde LDAP-backend voor zelf-gehoste apps

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LMS

LMS

Lichtgewicht zelfgehoste muziekstreamingserver met Subsonic API

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LobeChat

LobeChat

Modern open source AI-chatframework dat meerdere LLM-aanbieders ondersteunt

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Local Deep Research

Local Deep Research

Zelfgehoste AI-assistent voor diepgaand onderzoek aangedreven door cloud-LLM-aanbieders

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LocalAI

LocalAI

Zelfgehoste OpenAI-compatibele API-server voor lokale AI-model inferentie

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Locust

Locust

Python-gebaseerde gedistribueerde belastingstesttool met een realtime web-UI

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Logseq

Logseq

Zelfgehoste privacy-gerichte kennisbank en blokgebaseerde outliner

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Logto

Logto

Logto is een veelzijdig identiteits- en authenticatieplatform met OAuth- en OIDC-ondersteuning

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LubeLogger

LubeLogger

Uitgebreid voertuigonderhoud- en brandstofbeheersysteem

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Lychee

Lychee

Zelf-gehoste fotobeheerplatform met albumorganisatie, EXIF-browsen en gedetailleerde deelopties

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Mage AI

Mage AI

Mage AI is een datapijplijn-tool voor het bouwen en beheren van ETL-workflows

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Mail-Archiver

Mail-Archiver

Zelf-gehoste e-mailarchivering met IMAP-synchronisatie, full-text zoeken en export

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Mailpit

Mailpit

Open source SMTP e-mailtesttool met een browsergebaseerde inbox voor ontwikkelaars

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Maloja

Maloja

Zelfgehoste muziekscrobble-database met persoonlijke luistergrafieken

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Manticore Search

Manticore Search

Open-source zoekmachine met full-text en vectorzoekfunctie via het MySQL-protocol

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MariaDB

MariaDB

Open-source relationele databaseserver en directe vervanging voor MySQL

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Marimo

Marimo

Open-source reactief Python-notebook met SQL-ondersteuning en reproduceerbare uitvoering

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Marreta

Marreta

Zelfgehoste artikelproxy voor schoon, advertentievrij lezen met intelligente caching

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Mastodon

Mastodon

Zelf-gehoste gefedereerde microbloggingserver gebaseerd op de ActivityPub-standaard

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Mathesar

Mathesar

Spreadsheet-achtige webinterface voor het verkennen en bewerken van PostgreSQL-databases

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Matomo

Matomo

Toonaangevend open-source webanalyseplatform met volledig eigendom over data en privacy

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Matrix Synapse

Matrix Synapse

Open source Matrix homeserver voor gedecentraliseerde, versleutelde communicatie

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Mattermost

Mattermost

Open-source platform voor samenwerking in teams met messaging, bestandsdeling en integraties

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Mautic

Mautic

Open source marketingautomatisering voor e-mailcampagnes, leadscoring en journeys

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MaxKB

MaxKB

MaxKB is een open-source platform voor het bouwen van AI-kennisbank-agenten van bedrijfsniveau.

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Mayan EDMS

Mayan EDMS

Open-source documentbeheer met OCR, fulltextzoekfunctie en workflows

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Maybe

Maybe

Open-source applicatie voor persoonlijke financiën en vermogensbeheer

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Mazanoke

Mazanoke

Browsergebaseerde afbeeldingsoptimalisator met formaatconversie en EXIF-strippen

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Mealie

Mealie

Mealie is een zelfgehoste receptenbeheerder met maaltijdplanning en boodschappenlijstjes

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Medusa

Medusa

Automatisch videobibliotheekbeheerprogramma voor tv-series met Plex- en Jellyfin-ondersteuning

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Meilisearch

Meilisearch

Bliksemsnelle zoekmachine voor moderne applicaties

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Memgraph

Memgraph

In-memory graafdatabase voor realtime analyses op verbonden gegevens

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Memos

Memos

Memos is een lichtgewicht, privacy-first notitie-applicatie

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MeshCentral

MeshCentral

Zelf-gehost platform voor externe monitoring en beheer van desktops, servers en IoT-apparaten

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Metabase

Metabase

Open-source business intelligence platform voor datavisualisatie en -analyse

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MetaTrader 5

MetaTrader 5

Browser-toegankelijke MetaTrader 5-handelsterminal voor 24/7 forex- en CFD-handel

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MeTube

MeTube

MeTube is een webgebaseerde video-downloader voor YouTube en andere platformen

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MicroBin

MicroBin

Lichtgewicht zelf-gehoste pastebin, bestandsdeler en URL-verkorter in Rust

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Milvus

Milvus

Open-source vector database voor AI-applicaties en similariteitszoeken

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MindsDB

MindsDB

MindsDB is een AI-platform voor het bouwen van machine learning-modellen uit bedrijfsgegevens

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Mini QR

Mini QR

Zelfgehoste QR-codegenerator met aangepaste stijlen en batch-export

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Miniflux

Miniflux

Minimalistische en uitgesproken RSS-feedlezer met een schone webinterface

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MiroFish

MiroFish

AI-voorspellingsengine aangedreven door multi-agent simulaties met zwermintelligentie

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MiroTalk

MiroTalk

Zelf-gehoste P2P-videoconferenties met onbeperkt aantal ruimtes en schermdeling

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Mongo Express

Mongo Express

Webgebaseerde MongoDB beheerinterface voor het doorbladeren, bewerken en beheren van databases

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MongoDB 4

MongoDB 4

Documentgeoriënteerde NoSQL-database met JSON-achtige documentopslag

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Monica

Monica

Persoonlijk relatiebeheersysteem voor het documenteren van jouw leven

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Moodist

Moodist

Omgevingsgeluidsmixer met productiviteitstools voor diepe concentratie en ontspanning

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Moodle

Moodle

Open-source learningmanagementsysteem dat door ruim 489 miljoen gebruikers over de hele wereld wordt gebruikt en vertrouwd

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Morphic

Morphic

Open source AI-zoekmachine met generatieve antwoorden en bronvermeldingen

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mStream

mStream

Lichtgewicht zelfgehoste muziekstreamingserver met native iOS- en Android-apps

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Mylar3

Mylar3

Zelfgehoste geautomatiseerde stripboekdownloader en bibliotheekbeheerder

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MySQL

MySQL

Snelle, betrouwbare open-source relationele database voor web- en app-workloads

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n8n

n8n

Platform voor workflowautomatisering met visuele knooppuntgebaseerde interface

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Nango

Nango

Open-source OAuth- en API-integratieplatform voor 300+ diensten

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NATS

NATS

Cloud-native berichtensysteem met pub/sub, request-reply en JetStream

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Navidrome

Navidrome

Navidrome is een zelfgehoste muziekserver met web- en mobiele streaming

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Neko

Neko

Zelfgehoste virtuele browser voor collaboratief webbrowsen en streamen

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Neo4j

Neo4j

De wereldwijd toonaangevende open-source graafdatabase voor verbonden data

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NetBird Client

NetBird Client

Een veilige WireGuard-gebaseerde mesh VPN-client met SSO en fijnmazige toegangscontroles

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NetBox

NetBox

Open source netwerkinfrastructuurmodellering voor IPAM, DCIM en documentatie

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Netdata

Netdata

Realtime infrastructuurmonitoringagent met 800+ integraties

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New API

New API

New API is een LLM-gateway en AI-beheersysteem voor meerdere providers

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Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud is een krachtig zelfgehost productiviteitsplatform

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Nexterm

Nexterm

Browsergebaseerd serverbeheer voor SSH-, VNC- en RDP-verbindingen

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Nexus Repository Manager

Nexus Repository Manager

Universele artefactrepositorymanager voor Maven, npm, Docker en PyPI

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NocoBase

NocoBase

NocoBase is een uitbreidbaar no-code/low-code platform voor het bouwen van applicaties

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NocoDB

NocoDB

Open-source Airtable-alternatief dat databases verandert in slimme spreadsheets

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Node-RED

Node-RED

Low-code visuele tool voor het koppelen van IoT-apparaten, API's en onlinediensten

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NodeBB

NodeBB

NodeBB is een modern, realtime discussieplatform voor het bouwen van communityforums

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Norish

Norish

Zelfgehoste receptenbeheerder met sociale media-import en huishoudsynchronisatie

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NoteDiscovery

NoteDiscovery

Zelfgehoste markdown kennisbank met grafiekweergave en AI-integratie

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Notifuse

Notifuse

Zelf-gehoste e-mailmarketing en transactioneel e-mailplatform

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Novu

Novu

Open source notificatie-infrastructuur voor e-mail, sms en pushbezorging

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ntfy

ntfy

Zelf-gehoste pushmeldingenserver voor het verzenden van meldingen via eenvoudige HTTP-verzoeken

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NZBGet

NZBGet

Efficiënte C++ Usenet binaire downloader met PAR2-reparatie en web-UI

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NZBHydra2

NZBHydra2

Usenet-metazoekaggregator die indexeerders verenigt achter één Newznab-API

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October CMS

October CMS

Laravel-gebaseerd PHP CMS voor het bouwen van flexibele websites en webapplicaties

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Odoo

Odoo

Open-source ERP- en CRM-platform voor bedrijfsbeheer en e-commerce

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Odysseus

Odysseus

Zelfgehoste AI-werkruimte met chat, agenten, diepgaand onderzoek en persistent geheugen

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OliveTin

OliveTin

Zelfgehoste web-UI voor het veilig uitvoeren van vooraf gedefinieerde shell-commando's

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Ollama

Ollama

Draai grote taalmodellen lokaal met een simpele API voor AI-toepassingen

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Ombi

Ombi

Zelfgehost aanvraagsysteem voor Plex, Emby en Jellyfin met automatische afhandeling

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OmniTools

OmniTools

OmniTools is een alles-in-één web-toolkit met meer dan 80 tools voor dagelijkse taken

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OneDev

OneDev

OneDev is een zelfgehoste Git-server met ingebouwde CI/CD en projectbeheer

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OneTimeSecret

OneTimeSecret

Deel zelfvernietigende geheimen via eenmalig te bekijken links

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ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs

Zelfgehost online kantoorpakket met MS Office-compatibel gezamenlijk bewerken

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Onyx

Onyx

Open source AI-chat en enterprise zoekplatform dat werkt met elke LLM

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Open Journal Systems

Open Journal Systems

Open source academisch tijdschriftbeheer en open access publicatieplatform

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Open Notebook

Open Notebook

AI-native notebook-app voor schrijven, onderzoeken en ordenen van kennis in één werkruimte

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Open WebUI

Open WebUI

Zelfgehoste AI-chatinterface met ondersteuning voor meerdere LLM-aanbieders en RAG-mogelijkheden

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OpenBao

OpenBao

Open-source secrets manager voor het opslaan en openen van gevoelige inloggegevens

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OpenClaw

OpenClaw

Persoonlijke AI-assistent met ondersteuning voor berichtenverkeer via meerdere kanalen (voorheen Moltbot/Clawdbot)

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OpenCloud

OpenCloud

Open-source bestandsynchronisatie en samenwerking met ingebouwd identiteitsbeheer

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OpenEMR

OpenEMR

Open source elektronische patiëntendossiers en praktijkbeheer voor klinieken

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Opengist

Opengist

Zelfgehoste pastebin aangedreven door Git, open-source alternatief voor GitHub Gist

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OpenHands

OpenHands

Open-source autonome AI-agent voor software-engineeringtaken

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OpenHuman

OpenHuman

Zelfgehoste persoonlijke AI-kern met geheugen, agenten en 118+ app-integraties

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OpenObserve

OpenObserve

Cloud-native observabilityplatform voor logs, metrics, traces en dashboards

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OpenPanel

OpenPanel

Privacy-gerichte productanalyse met realtime dashboards en sessieherhaling

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OpenProject

OpenProject

Open-source projectbeheer met Gantt-diagrammen, Agile-borden, tijdregistratie

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OpenSearch

OpenSearch

Open source zoek- en analyse-engine, community-fork van Elasticsearch.

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OpenSign

OpenSign

Gratis en open-source DocuSign-alternatief voor juridisch bindende documentondertekening

Selecteren
OpenSpeedTest

OpenSpeedTest

Zelfgehoste HTML5 netwerksnelheidstest zonder Flash of Java

Selecteren
OpenViking

OpenViking

OpenViking is een open-source contextdatabase ontwikkeld voor AI-agents

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OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server

Volledig uitgeruste VPN-server met webgebaseerd beheer en cliëntbeheer

Selecteren
OpnForm

OpnForm

Open source formulierbouwer met voorwaardelijke logica, insluitingen en responsbeheer

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OrangeHRM

OrangeHRM

Open-source HR-platform voor personeelsbeheer, verlofbeheer en wervingsbeheer

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Outline

Outline

Outline is een moderne teamwiki en kennisbank met realtime samenwerking

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Overleaf

Overleaf

Open source samenwerkende LaTeX-editor voor wetenschappelijk en academisch schrijven

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Overseerr

Overseerr

Beheer- en ontdekkingstool voor media-aanvragen voor Plex met goedkeuringsproces

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Owncast

Owncast

Zelfgehoste livestreaming- en chatserver met RTMP- en Fediverse-ondersteuning

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ownCloud

ownCloud

Zelfgehoste bestandssynchronisatie-, -deling en samenwerkingsplatform voor teams

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OxiCloud

OxiCloud

Lichtgewicht Rust-gebaseerde zelfgehoste cloudopslag met Nextcloud clientondersteuning

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PairDrop

PairDrop

PairDrop is een webgebaseerde tool voor bestandsdeling voor directe overdrachten tussen apparaten

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Paisa

Paisa

Persoonlijke financiëntracker met dubbele boekhouding en beleggingstracking

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Pangolin Newt

Pangolin Newt

Een WireGuard-tunnelclient voor gebruikersruimte voor veilige externe toegang via Pangolin

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Paperclip

Paperclip

Paperclip is een platform voor AI/ML-orchestratie voor autonome teams

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Paperless-ngx

Paperless-ngx

Documentbeheersysteem dat fysieke documenten omzet in doorzoekbare digitale archieven

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Papermerge

Papermerge

Open-source documentbeheersysteem voor het scannen, OCR en organiseren van PDF's

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Papra

Papra

Minimalistisch open-source documentbeheer- en archiveringsplatform

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Parseable

Parseable

Open-source observeerbaarheidsdatalake voor logs, metrics en traces

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Passbolt

Passbolt

Open-source teamwachtwoordmanager met end-to-end OpenPGP-encryptie en delen

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Password Pusher

Password Pusher

Zelfgehost geheimen delen met eenmalige, verlopende links voor wachtwoorden en bestanden

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Pastefy

Pastefy

Pastefy is een zelfgehoste pastebin voor het veilig delen van code-snippets.

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PatchMon

PatchMon

Zelfgehost Linux patchbeheer- en vlootmonitoringplatform

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Paymenter

Paymenter

Open-source platform voor facturering en abonnementbeheer voor hostingbedrijven