Zelfgehoste code-manager voor twee-factor-authenticatie voor web en mobielSelecteren
AI API routingproxy met tokenoptimalisatie voor 40+ LLM-aanbiedersSelecteren
Ackee is een zelfgehoste Node.js-analysetool voor privacygerichte website-trackingSelecteren
Open source no-code workflowautomatisering met 200+ app-integratiesSelecteren
Privacygerichte app voor persoonlijke financiën met envelop-budgetteringSelecteren
Volledig functionele databasebeheerinterface die meer dan 11 databasesystemen ondersteuntSelecteren
Zelfgehoste reistracker en reisplanner met interactieve kaartenSelecteren
Alles-in-één werkruimte die documenten, whiteboards en databases combineert met AISelecteren
Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memorySelecteren
Open-source LLMOps-platform voor prompts, evaluatie en LLM-observeerbaarheidSelecteren
Persistent geheugen voor AI-codeeragenten met hybride BM25-vector en graafzoekfunctieSelecteren
Stream persoonlijke muziekbibliotheken via een Subsonic-compatibele API-serverSelecteren
Persoonlijk vluchtlogboek met interactieve kaart, statistieken en multi-user ondersteuningSelecteren
Open-source AI-contentmarketingagent voor multiplatform publicatie en monetarisatieSelecteren
Free open-source accounting software for small businesses and freelancersSelecteren
Open-source platform voor waarschuwingsbeheer om monitoringwaarschuwingen te consoliderenSelecteren
Zelfgehoste kennisbank met uitgebreide Markdown en machtigingen per documentSelecteren
Zelfgehoste server voor bestandslijsten en WebDAV met ondersteuning voor 30+ opslagbackendsSelecteren
Webinterface voor het downloaden van video's van YouTube en andere sitesSelecteren
Ampache is een webgebaseerde audio/video streamingapplicatie en mediabeheerderSelecteren
Lichtgewicht zelfgehoste wiki met Git-ondersteunde pagina's en Markdown-bewerkingSelecteren
AnonUpload is een veilige, anonieme applicatie voor het delen van bestanden zonder databasevereistenSelecteren
Alles-in-één AI-applicatie voor RAG, agenten en chatbots met elke LLM-providerSelecteren
Open-source Q&A-platform voor kennisdeling in teams en communityopbouwSelecteren
Open-source DORA metrics en engineeringteam analyseplatformSelecteren
Clientloos webgebaseerde remote desktop-gateway voor RDP, VNC, SSH en TelnetSelecteren
Zakelijk open source zoekplatform gebouwd op Apache LuceneSelecteren
Apache Superset is een modern platform voor dataverkenning en -visualisatie voor BISelecteren
AppFlowy is een AI-aangedreven open-source werkruimte en Notion-alternatiefSelecteren
Lichtgewicht REST API voor het verzenden van pushmeldingen naar 120+ dienstenSelecteren
Open-source low-code platform voor het bouwen van interne tools en applicatiesSelecteren
Privacy-gerichte SDK-analyse voor mobiele, desktop- en web-appsSelecteren
Native multimodeldatabase voor grafieken, documenten en sleutel-waardegegevensSelecteren
Multi-model database voor graaf-, document-, key-value- en tijdreeksgegevensSelecteren
Zelfgehoste internetarchiveringsoplossing voor het bewaren van webpagina's en mediaSelecteren
Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasetsSelecteren
Lichtgewicht zelfgehost commentsysteem met Go-backend en inbedbare JS-widgetSelecteren
AstrBot is een open-source multi-platform AI-chatbot framework.Selecteren
Zelfgehoste server voor audioboeken en podcasts met ondersteuning voor meerdere gebruikersSelecteren
Open-source identiteitsprovider gericht op flexibiliteit en veelzijdigheidSelecteren
Open source zelfgehoste authenticatieserver met sociale login, MFA en RBACSelecteren
Open-source zelfgehost Database-as-a-Service platform voor PostgreSQL-automatiseringSelecteren
Slimme downloadtool voor torrents en usenet met realtime monitoring via IRCSelecteren
Open-source Zapier-alternatief voor het verbinden van apps en het automatiseren van workflowsSelecteren
Babytracking-app die ouders helpt dagelijkse activiteiten en gezondheid te monitorenSelecteren
Web-interface voor restic-back-ups met planning, versleuteling en herstel op bestandsniveauSelecteren
Zelfgehoste CalDAV- en CardDAV-server voor agenda's en contactenSelecteren
Zelfgehoste cocktailreceptenmanager en voorraadbeheerder voor thuisbarsSelecteren
Open-source no-code database en Airtable alternatief voor teamsSelecteren
Geautomatiseerd ondertitelbeheer en downloadpartner voor Sonarr en RadarrSelecteren
Minimalistische zelf-gehoste gewoontetracker gericht op dagelijkse check-ins en streaksSelecteren
Privacy-gerichte browsergebaseerde PDF-toolkit voor het samenvoegen, splitsen, converteren en bewerken van PDF'sSelecteren
Lichtgewicht servermonitoringplatform met Dockerstatistieken en waarschuwingenSelecteren
Lichtgewicht monitoring agent voor het Beszel server monitoring-systeemSelecteren
Lichtgewicht zelf-gehoste cloudopslag met bestandssynchronisatie en CalDAV/CardDAV-ondersteuningSelecteren
Zelfgehoste platform voor financiële boekhouding met intelligente rapportage en ondersteuning voor meerdere valuta's.Selecteren
Zelfgehoste muziekstreamingserver met webspeler en mobiele appsSelecteren
Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suiteSelecteren
AI-aangedreven platform voor notities en microblogging met Markdown-ondersteuning en taakbeheerSelecteren
Persoonlijke Dataserver voor het gedecentraliseerde sociale netwerk van BlueskySelecteren
Zelfgehoste AI-codeerassistent voor full-stack app-generatie in de browserSelecteren
E-boek- en audioboekcollectiebeheerder, een community-heropleving van ReadarrSelecteren
Gestructureerde zelfgehoste wiki voor teams met boeken, hoofdstukken, pagina's en zoekenSelecteren
Maak van elk openbaar Telegram-kanaal een SEO-vriendelijk microblog met RSSSelecteren
Headless Chrome-browser als een dienst voor webscraping en automatiseringSelecteren
App voor persoonlijke financiën, budgettering, uitgavenbeheer en financiële planningSelecteren
Low-code platform voor het in enkele minuten bouwen van zakelijke apps en workflowsSelecteren
Zelfgehost foutregistratieplatform voor applicatiemonitoringSelecteren
Zelfgehost CI/CD-framework voor geautomatiseerde builds en deploymentsSelecteren
Open-source platform voor beheer van databaseschemawijzigingen en DevOpsSelecteren
Open-source low-code API-integratie- en workflowautomatiseringsplatformSelecteren
Zelfgehoste codefragmentbeheerder met syntaxismarkering en zoekfunctieSelecteren
Open-source scheduling platform for booking meetings and appointmentsSelecteren
Calibre-Web is een webapplicatie voor het doorbladeren, lezen en beheren van jouw e-book bibliotheekSelecteren
Privacy-gericht proof-of-work CAPTCHA-alternatief zonder trackingSelecteren
Open-source IAM-platform met SSO-, OAuth 2.0-, OIDC- en SAML-ondersteuningSelecteren
Open-source platform voor podcast hosting met analytics en sociale functiesSelecteren
Centrifugo is een schaalbare real-time berichtenserver voor het bouwen van live applicatiesSelecteren
Websitewijzigingsdetectie- en monitoringtool met visuele selectie en meldingenSelecteren
Open source databasediagrameditor met AI DDL-export en schemavisualisatieSelecteren
Privacygerichte ChatGPT webinterface met lokale gegevensopslag en gespreksbeheerSelecteren
Full-stack uptime en infrastructuurmonitoring met openbare statuspagina'sSelecteren
Open source servermonitoring en uptimetracking applicatieSelecteren
Infrastructuur- en applicatiemonitoring met automatische detectie en waarschuwingenSelecteren
Zelfgehoste bestandenkluis voor het uploaden en delen van bestanden met deelbare linksSelecteren
Open source onboardingplatform voor werknemers met Slack-bot en workflowautomatiseringSelecteren
Open-source embedding database voor AI-applicaties en semantisch zoekenSelecteren
WordPress-fork zonder Gutenberg-blokeditor, gericht op stabiliteitSelecteren
Kolomgeoriënteerde OLAP-database voor realtime analyses met milliseconde querylatentieSelecteren
Webgebaseerde databasebeheertool voor uitgebreid gegevensbeheerSelecteren
Cloudflare Tunnel-daemon voor veilige externe toegang zonder poorten te openenSelecteren
Zelf-gehost cloudopslagplatform met bestandsbeheer en deelmogelijkhedenSelecteren
Lichtgewicht headless CMS-platform voor contentmanagement en API'sSelecteren
VS Code draait in de browser voor externe ontwikkeling vanaf elk apparaatSelecteren
Open-sourceplatform voor het inrichten van zelf-gehoste cloud ontwikkelomgevingenSelecteren
Real-time collaboratieve markdown-editor voor documentatie en notities makenSelecteren
Zelfgehost browsergebaseerd kantoorpakket voor gezamenlijke documentbewerkingSelecteren
Zelfgehoste Google Reader-geïnspireerde RSS-lezer met sneltoetsen en mobiele appsSelecteren
Zelfgehoste online bestandsconverter die 1000+ formaten ondersteuntSelecteren
Open source reactief databaseplatform voor moderne applicatieontwikkelingSelecteren
Lichtgewicht PHP OPDS- en HTML-server die een Calibre e-boekbibliotheek ontsluit voor mobiele lezers en browsersSelecteren
Zelfgehost dashboard voor het beheren van servers, uptime en netwerkinfrastructuurSelecteren
Privacy-gerichte productanalyses voor mobiele, web- en desktopapplicatiesSelecteren
Open-source webcrawler voor AI-applicaties met LLM-klare uitvoerSelecteren
Multi-server task scheduler and runner with web-based interfaceSelecteren
OSINT-platform dat 27 wereldwijde real-time databronnen in één centraal dashboard samenvoegtSelecteren
Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNoteSelecteren
End-to-end versleuteld samenwerkend kantoorpakket met zero-knowledge opslagSelecteren
Webtool voor encryptie, codering, compressie en data-analysebewerkingenSelecteren
DAG-gebaseerde workflowplanner met webinterface voor het beheren van cron-taken en taakpijplijnenSelecteren
Zelfgehoste fotobeheerder met gezichtsherkenning en objectdetectieSelecteren
Minimalistisch serverdashboard met realtime CPU-, RAM-, opslag- en netwerkstatistiekenSelecteren
Een zelfgehost persoonlijk dashboard met widgets, thema's en statuscontroleSelecteren
Zelfgehoste, gefedereerde messenger met end-to-end encryptie en topic-gebaseerde threadsSelecteren
Databasus is een tool voor database-backups van PostgreSQL, MySQL en MongoDBSelecteren
AI-gestuurde SQL-chatinterface voor het verkennen en visualiseren van elke databaseSelecteren
Zelfgehoste locatiegeschiedenistracker met heatmaps en reisstatistiekenSelecteren
DB Browser for SQLite is een visuele tool waarmee je SQLite-databasebestanden maakt, ontwerpt en bewerkt.Selecteren
Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin supportSelecteren
De key-value database van Denoland voor Deno DeploySelecteren
Open-source platform voor het bouwen van LLM-applicaties met RAG, agents en workflowsSelecteren
Headless CMS dat databases omsluit met dynamische API en admin-appSelecteren
Open-source klantbetrokkenheidsplatform voor geautomatiseerde meerkanaalsberichtenuitwisselingSelecteren
Docker Image Update Notifier voor meldingen wanneer jouw afbeeldingen zijn bijgewerktSelecteren
Open-source expertsysteem voor begeleide interviews en geautomatiseerde documentassemblageSelecteren
Privé Docker-registry voor het opslaan en distribueren van container-imagesSelecteren
Dockge is een mooie, gebruiksvriendelijke en reactieve zelfgehoste Docker Compose stackmanagerSelecteren
Samenwerkend wiki- en documentatieplatform met realtime bewerkingSelecteren
Zelfgehoste documentorganizer met OCR, NLP-extractie en full-text zoekfunctieSelecteren
Open-source documentondertekeningsplatform voor digitale handtekeningenSelecteren
Open source documentondertekeningsplatform met e-handtekeningmogelijkhedenSelecteren
Open-source no-code platform voor het bouwen van AI-voice-agenten in enkele minutenSelecteren
Lichtgewicht bestandsgebaseerd wikiplatform voor documentatie en kennisbankenSelecteren
Open-source ERP/CRM platform voor het beheren van bedrijfsactiviteitenSelecteren
Geïntegreerd platform voor het beheren en monitoren van domeinnaamportfolio'sSelecteren
Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilitiesSelecteren
Download Spotify-muziek van YouTube met albumhoezen, songteksten en metadataSelecteren
Lichtgewicht web-UI voor het bekijken van Docker-containerlogs in realtimeSelecteren
Krachtige Redis-compatibele in-memory dataopslag voor moderne hardwareSelecteren
Gratis open-source diagrammentool voor stroomdiagrammen, UML en netwerkdiagrammenSelecteren
Browsergebaseerde databasediagrameditor met SQL-export en -importSelecteren
Gratis zelfgehoste Drizzle Studio "on steroids" voor databasebeheerSelecteren
Open-source CMS voor het bouwen en beheren van dynamische websitesSelecteren
Gratis dynamische DNS-service voor het koppelen van IP-adressen aan domeinenSelecteren
DumbDo is een stomweg eenvoudige, zelf-gehoste to-dolijst die gewoon werktSelecteren
Versleutelde back-upoplossing met ondersteuning voor cloudopslag en externe serversSelecteren
Gratis afsprakenplanningssysteem voor bedrijven en professionalsSelecteren
Lichtgewicht MQTT-broker voor IoT- en messaging applicatiesSelecteren
Next-generation graph-relational database gebouwd op PostgreSQLSelecteren
Distributed zoek- en analyse-engine gebouwd op Apache LuceneSelecteren
Veilige Matrix-client met end-to-end encryptie en cross-platform messagingSelecteren
Zelfgehoste e-mail API-proxy die IMAP en SMTP verbindt met REST-eindpuntenSelecteren
Personal media server with automatic streaming and device conversionSelecteren
Statistieken- en analysetool voor Emby en Jellyfin mediaserversSelecteren
Minimalistische webapplicatie voor het verzenden van privé en veilig versleutelde notitiesSelecteren
Zelfgehoste IPTV-server die live kanalen bouwt vanuit je mediabibliotheekSelecteren
Zelfgehost bestandsdelingplatform met wachtwoordbeveiliging en vervalbeheerSelecteren
Systeem voor het aansturen van ESP8266/ESP32 microcontrollers met YAMLSelecteren
Gratis open source CRM voor het beheren van contacten, deals en klantrelatiesSelecteren
Realtime samenwerkende documenteditor met live-bewerking en versiegeschiedenisSelecteren
Modern open source e-commerceplatform op Node.js, React, GraphQL en PostgreSQLSelecteren
Open source WhatsApp-API voor chatbots, automatisering en berichtenintegratiesSelecteren
Krachtige WhatsApp API-gateway geschreven in Go voor het automatiseren van berichtenverkeerSelecteren
Virtueel whiteboard voor het schetsen van handgetekende diagrammen en gezamenlijke brainstormsessiesSelecteren
Applicatie voor het bijhouden van persoonlijke en gezinsuitgavenSelecteren
Lichtgewicht zelfgehoste persoonlijke uitgaventracker met dashboard en CSV-importSelecteren
Zet ListenBrainz-aanbevelingen om in afspeellijsten in je muziekbibliotheekSelecteren
Lichtgewicht persoonlijke financiëntracker met mobiele PWA en bonnen scannenSelecteren
Open-source systeem voor het beheer van kwetsbaarheden voor beveiligingsteamsSelecteren
Zelfgehost beheersysteem voor persoonlijke en familie elektronische medische dossiersSelecteren
Open-source feedbackplatform voor het verzamelen en beheren van gebruikersfeedbackSelecteren
Webgebaseerde bestandsbeheerder voor het doorbladeren, uploaden en beheren van bestanden op je serverSelecteren
Gedecentraliseerde peer-to-peer bestandsdeling met IPFS-technologieSelecteren
Geautomatiseerde verwerker van mediabestanden die bestandsgroottes tot 90% verkleintSelecteren
Zelfgehost bestandsbeheer voor meerdere gebruikers met rolgebaseerde machtigingen en zonder databaseSelecteren
Zelf-gehoste bestandsbeheerder voor FTP, SFTP, S3, WebDAV en 20+ opslag-back-endsSelecteren
Eenvoudige WireGuard VPN-server met webbeheerinterfaceSelecteren
Professionele zelfgehoste persoonlijke financiën- en budgetmanagerSelecteren
Zelfgehoste Firefox browser toegankelijk via webinterfaceSelecteren
Open source service voor feature flags en remote config, met A/B-testenSelecteren
Zelfgehoste startpagina en applicatiedashboard voor je homelabSelecteren
Proxyserver om Cloudflare-beveiliging voor webscraping te omzeilenSelecteren
Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communitiesSelecteren
Databasevrije Markdown notitie-app met wikilinks en full-text zoekfunctieSelecteren
Open-source platform voor apparaatbeheer en eindpuntbeveiliging, aangedreven door osquerySelecteren
YAML-gestuurde automatiseringstool voor het downloaden van media van RSS, torrents en UsenetSelecteren
Zelfgehost feature flag beheerplatform met Git-integratieSelecteren
Open-source low-code tool voor het bouwen van LLM-orkestratieflows en AI-agentenSelecteren
Open-source tool voor projectbeheer met Kanban-borden, tabellen en kalenderweergavenSelecteren
Zelfgehoste lichtgewicht Git-service met webinterface en samenwerkingsfunctiesSelecteren
Open source formulierbouwer en gegevensbeheerplatform met REST APISelecteren
Open-source enquêteplatform voor in-app-, link-, website- en e-mailfeedbackSelecteren
Browsergebaseerde isometrische diagramtool voor infrastructuurvisualisatieSelecteren
Zelfgehoste virtuele tafel voor online RPG-campagnes met kaarten en dobbelstenenSelecteren
Via de browser toegankelijke parametrische 3D-CAD-modeller voor engineering en ontwerpen.Selecteren
Lichtgewicht open-source helpdesk en systeem voor een gedeelde inboxSelecteren
Zelfgehoste RSS-feed aggregator voor het beheren en lezen van jouw feedsSelecteren
Ontwikkelaarsgerichte statuspagina met multi-protocol uptimemonitoring en alarmeringSelecteren
Webgebaseerd codereviewsysteem van bedrijfsniveau, gebouwd bovenop GitSelecteren
Ghost is een krachtig platform voor professionele publicatiesSelecteren
Open-source vermogensbeheersoftware voor het bijhouden van beleggingsportefeuillesSelecteren
Professionele beeldbewerkings- en grafische ontwerptool die via de browser toegankelijk isSelecteren
Gitea is een lichtgewicht, open-source Git-hostingplatformSelecteren
Git naar LLM-vriendelijke tekstconverter voor AI-gestuurde codeanalyseSelecteren
GitLab is een compleet DevOps-platform voor Git-repositorybeheer en CI/CDSelecteren
Zelfgehost dashboard dat al je feeds op één plek samenbrengtSelecteren
Glances is een cross-platform systeemmonitoringtool met webinterfaceSelecteren
Sentry-compatibel platform voor foutopsporing en prestatiemonitoringSelecteren
Open-source IT-activabeheer en helpdesksoftware voor IT-beheerSelecteren
Webanalyse met privacy voorop, zonder cookies of het traceren van persoonsgegevensSelecteren
Server voor continue levering met waardestroomanalyse en pijplijnmodelleringSelecteren
Gogs is een zelfgehoste Git-service voor pijnloos projectbeheerSelecteren
Zelfgehoste server voor bestandsdeling met verlopende links en S3-ondersteuningSelecteren
Lichtgewicht zelfgehoste Subsonic muziekstreamingserver geschreven in GoSelecteren
Docker-aangedreven stateless API voor naadloze PDF-conversie en -generatieSelecteren
Zelfgehoste pushmeldingenserver met een eenvoudige REST APISelecteren
WhatsApp REST API en webinterface voor automatisering van berichten via meerdere apparatenSelecteren
Open-source observability platform voor metrics-visualisatie en monitoringSelecteren
Zelfgehost genealogieplatform voor het bouwen en delen van stambomenSelecteren
Modern flat-file CMS dat geen database vereist, alleen bestanden en mappen.Selecteren
Zelfgehoste boekenverzamelingbeheerder met ingebouwde lezer en apparaatsynchronisatieSelecteren
Zelfgehoste bladwijzermanager met automatische extractie van paginametadata en full-text searchSelecteren
Open-source spreadsheet-database hybride voor het bouwen van data-applicatiesSelecteren
Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventorySelecteren
Open source platform voor feature flagging en A/B-testenSelecteren
Gegamificeerde takenmanager die productiviteit verandert in een RPG-avontuurSelecteren
Modern open-source CMS met plugin-marktplaats en blokgebaseerde editorSelecteren
End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environmentsSelecteren
Open-source GraphQL engine met directe API's bovenop elke databaseSelecteren
Zelf-gehoste Tailscale-compatibele controleserver voor WireGuard mesh-netwerkenSelecteren
Open source cronjob- en achtergrondtaakbewaking met directe meldingenSelecteren
Real-time collaboratieve markdown-editor voor teamdocumentatieSelecteren
Applicatiedashboard waarmee je al je webservices overzichtelijk kunt beheren en snel kunt openenSelecteren
Zelfverbeterende AI-agent met ingebouwde leerlus en messaging voor meerdere platformsSelecteren
Zelf-gehoste Hermes AI-agent en webchat-UI gebundeld in één Docker-implementatieSelecteren
Open source web-UI commandocentrum voor de Hermes AI-agentSelecteren
Open source conversatieformulierbouwer met conditionele logica en analyseSelecteren
Open-source zelfgehost platform voor evenementbeheer en ticketingSelecteren
Modern zelfgehost dashboard om al je diensten te organiseren en te monitorenSelecteren
Open-source platform voor woningautomatisering voor het bedienen van slimme apparatenSelecteren
Inventaris- en organisatiesysteem gebouwd voor thuisgebruikersSelecteren
HomeKit-bridge voor niet-Apple smarthome-apparaten via pluginsSelecteren
Modern, aanpasbaar applicatiedashboard met Docker-integratieSelecteren
Eenvoudig zelfgehost statisch dashboard waarmee je al je serverdiensten kunt organiseren.Selecteren
Infrastructuurtoegangspoort met automatische datamasking en audit trailsSelecteren
Open-source API development and testing platform for developers and teamsSelecteren
Zelfgehost platform voor het overzichtelijk verzorgen van je planten en het bijhouden van je tuinSelecteren
Zelfgehost automatiseringsplatform voor het bouwen van monitoring agentenSelecteren
Bliksemsnelle statische sitegenerator gebouwd met GoSelecteren
Open-source systeem voor bedrijfssociale netwerken en intranetten voor teamsSelecteren
Snelle on-the-fly afbeeldingsverwerkingsserver voor formaatwijziging, bijsnijden en formaatconversieSelecteren
Immich is een krachtige, zelfgehoste oplossing voor foto- en videobeheerSelecteren
Open-source secrets manager voor het synchroniseren van omgevingsvariabelen en API-keys binnen teams en infrastructuur.Selecteren
Geïntegreerd platform voor tijdreeksen met Flux-queries en een webinterfaceSelecteren
Een via de browser toegankelijke vectorafbeeldingseditor voor illustraties en SVG-ontwerpSelecteren
Open source backendplatform met authenticatie, database en opslag voor AI-agentsSelecteren
Open-source onderdeleninventaris en BOM-beheer voor engineeringteamsSelecteren
Privacyvriendelijke alternatieve front-end voor YouTube zonder advertenties of trackingSelecteren
Minimalistisch zelfgehost facturatiesysteem voor freelancers en kleine teamsSelecteren
Open-source factureringsplatform voor freelancers en kleine bedrijvenSelecteren
Open source facturatieplatform met offertes, uitgaven en betalingsportaalSelecteren
Lichtgewicht, zelf-gehost Disqus-alternatief voor blogs en statische websitesSelecteren
Collection of handy online tools for developers and IT professionalsSelecteren
Open-source PSA-platform voor MSP's met IT-documentatie, ticketing en factureringSelecteren
Open-source ITSM platform en CMDB voor IT-service- en infrastructuurbeheerSelecteren
Torrent tracker proxy die query's voor Sonarr, Radarr en andere automatiseringstools vertaaltSelecteren
Jaeger is een open source gedistribueerd tracingsysteem voor het monitoren van microservicesSelecteren
Gratis en open-source mediaserver voor het organiseren en streamen van je mediabibliotheekSelecteren
Beheertool voor mediaverzoeken voor Jellyfin, Emby en Plex, met goedkeuringsprocesSelecteren
Jenkins is een open source automatiseringsserver voor CI/CD-pijplijnenSelecteren
Zelfgehost videoconferentieplatform met schermdeling en opnameSelecteren
Open-source klantgegevensplatform en gebeurtenisstreamingpijplijn voor engineersSelecteren
Zelf-gehoste sollicitatiepijplijn die vacaturebanken doorzoekt en cv's op maat maaktSelecteren
Open-source CMS voor het bouwen van dynamische websites en webapplicatiesSelecteren
Zelfgehoste synchronisatieserver voor de Joplin notitie-applicatieSelecteren
Lichtgewicht app voor notities en checklists met Markdown en Kanban-bordenSelecteren
Zelf-gehoste rapportserver voor PDF, Excel en DOCX van HTML-sjablonenSelecteren
Gecentraliseerde bevoorrechte-toegangsgateway voor SSH-, RDP- en databasesessiesSelecteren
Interactieve webomgeving voor live code, data-analyse en visualisatiesSelecteren
JupyterLab is een webgebaseerde interactieve ontwikkelomgeving voor notebooks en codeSelecteren
Zelf-gehoste notificatierouter die webhooks verbindt met berichtenplatformsSelecteren
Open-source Kanbanbord en projectmanagementtool, een Trello-alternatiefSelecteren
Kanboard is a free and open-source Kanban project management softwareSelecteren
Open-source projectbeheer met Kanban-borden en GitHub-integratieSelecteren
Zelfgehoste stripboekbeheerder voor geautomatiseerd downloaden en organiserenSelecteren
Karakeep is een zelfgehoste bladwijzerbeheerder met AI-gestuurde tagging en zoekfunctieSelecteren
Zelfgehoste digitale bibliotheek voor strips, manga en e-boekenSelecteren
Zelfgehost nieuwsbriefplatform met drag-and-drop-editor en SMTP-leveringSelecteren
Open-source statuspagina en uptime-monitoringplatform met incidentbeheerSelecteren
Open-source workflow-orchestratieplatform voor datapijplijnen en automatiseringSelecteren
Open-source identiteits- en toegangsbeheer met SSO, OAuth2 en SAMLSelecteren
Open-source AI-assistent om met je documenten en het web te chattenSelecteren
Open source visualisatie UI voor Elasticsearch met dashboards en zoekenSelecteren
Open-source abonnementfacturering en betaalplatform voor SaaS en marktplaatsenSelecteren
Zelfgehoste tijdregistratie voor freelancers, bureaus en teamsSelecteren
Zelfgehoste gedeelde boodschappenlijst, receptenbeheerder en maaltijdplannerSelecteren
Zelf-gehoste collectiebeheerder voor het catalogiseren van boeken, games, vinyl en meerSelecteren
Lichtgewicht zelf-gehoste servermonitoringdashboard met realtime statistiekenSelecteren
Zelfgehoste mediaserver voor strips, manga, tijdschriften en e-boeken met OPDS- en synchronisatieondersteuningSelecteren
Cloud-native API-gateway is gebouwd voor hybride en multi-cloud omgevingenSelecteren
Open-source document Q&A-chatbot met multi-LLM-ondersteuning en OCRSelecteren
Uniforme diagram-as-code API die 30+ diagramtypen weergeeft via HTTPSelecteren
Moderne zelfgehoste URL-verkorter met aangepaste domeinen, statistieken en REST APISelecteren
Open-source datalabeling- en annotatieplatform voor machine learning-projectenSelecteren
Open-source platform voor meting en verbruiksgebaseerde factureringSelecteren
Langflow is een visuele AI-workflow bouwer voor het creëren van LLM-applicaties.Selecteren
Open-source platform voor LLM-engineering, observeerbaarheid en evaluatieSelecteren
Open source grammatica-, stijl- en spellingscontrole voor 25+ talenSelecteren
Zelfgehoste automatisering voor e-boek- en audioboekdownloads met auteurstrackingSelecteren
Open-source systeem voor projectmanagement ontworpen voor mensen die geen projectmanager zijnSelecteren
Gefedereerde linkaggregator en discussieplatform voor zelfgehoste forumsSelecteren
LibreChat is een AI-chatinterface met RAG-ondersteuning voor multi-provider LLM-gebruikSelecteren
Open-source helpdesk met omnichannel ticketbeheer, livechat en SLA-beheerSelecteren
Zelfgehoste fotobeheer met gezichtsherkenning en AI-gestuurde zoekfunctieSelecteren
Zelfgehoste HTML5 internetsnelheidstestserver met ingebouwde resultatendatabaseSelecteren
Gratis en open source machinevertalings-API die volledig zelfgehost isSelecteren
Geautomatiseerde beheer- en organisatietool voor muziekcollecties via Usenet en torrentsSelecteren
Open-source BI-platform gebouwd rond dbt voor data-exploratie en dashboardsSelecteren
Professioneel online enquêteplatform voor het maken en beheren van vragenlijstenSelecteren
Linkding is een minimalistische, snelle, zelfgehoste bladwijzerbeheerderSelecteren
Zelfgehost Linktree-alternatief voor gepersonaliseerde link-in-bio-pagina'sSelecteren
Linkwarden is een zelfgehoste bladwijzerbeheerder met volledige pagina-archiveringSelecteren
Krachtige zelfgehoste nieuwsbrief- en mailinglijstbeheerderSelecteren
LiteLLM is een AI-gateway om 100+ LLM's aan te roepen in OpenAI-formaatSelecteren
Open source Elixir notebooks voor data science, ML en realtime samenwerkingSelecteren
Lichtgewicht authenticatieserver met een vereenvoudigde LDAP-backend voor zelf-gehoste appsSelecteren
Lichtgewicht zelfgehoste muziekstreamingserver met Subsonic APISelecteren
Modern open source AI-chatframework dat meerdere LLM-aanbieders ondersteuntSelecteren
Zelfgehoste AI-assistent voor diepgaand onderzoek aangedreven door cloud-LLM-aanbiedersSelecteren
Zelfgehoste OpenAI-compatibele API-server voor lokale AI-model inferentieSelecteren
Python-gebaseerde gedistribueerde belastingstesttool met een realtime web-UISelecteren
Zelfgehoste privacy-gerichte kennisbank en blokgebaseerde outlinerSelecteren
Logto is een veelzijdig identiteits- en authenticatieplatform met OAuth- en OIDC-ondersteuningSelecteren
Uitgebreid voertuigonderhoud- en brandstofbeheersysteemSelecteren
Zelf-gehoste fotobeheerplatform met albumorganisatie, EXIF-browsen en gedetailleerde deeloptiesSelecteren
Mage AI is een datapijplijn-tool voor het bouwen en beheren van ETL-workflowsSelecteren
Zelf-gehoste e-mailarchivering met IMAP-synchronisatie, full-text zoeken en exportSelecteren
Open source SMTP e-mailtesttool met een browsergebaseerde inbox voor ontwikkelaarsSelecteren
Zelfgehoste muziekscrobble-database met persoonlijke luistergrafiekenSelecteren
Open-source zoekmachine met full-text en vectorzoekfunctie via het MySQL-protocolSelecteren
Open-source relationele databaseserver en directe vervanging voor MySQLSelecteren
Open-source reactief Python-notebook met SQL-ondersteuning en reproduceerbare uitvoeringSelecteren
Zelfgehoste artikelproxy voor schoon, advertentievrij lezen met intelligente cachingSelecteren
Zelf-gehoste gefedereerde microbloggingserver gebaseerd op de ActivityPub-standaardSelecteren
Spreadsheet-achtige webinterface voor het verkennen en bewerken van PostgreSQL-databasesSelecteren
Toonaangevend open-source webanalyseplatform met volledig eigendom over data en privacySelecteren
Open source Matrix homeserver voor gedecentraliseerde, versleutelde communicatieSelecteren
Open-source platform voor samenwerking in teams met messaging, bestandsdeling en integratiesSelecteren
Open source marketingautomatisering voor e-mailcampagnes, leadscoring en journeysSelecteren
MaxKB is een open-source platform voor het bouwen van AI-kennisbank-agenten van bedrijfsniveau.Selecteren
Open-source documentbeheer met OCR, fulltextzoekfunctie en workflowsSelecteren
Open-source applicatie voor persoonlijke financiën en vermogensbeheerSelecteren
Browsergebaseerde afbeeldingsoptimalisator met formaatconversie en EXIF-strippenSelecteren
Mealie is een zelfgehoste receptenbeheerder met maaltijdplanning en boodschappenlijstjesSelecteren
Automatisch videobibliotheekbeheerprogramma voor tv-series met Plex- en Jellyfin-ondersteuningSelecteren
Bliksemsnelle zoekmachine voor moderne applicatiesSelecteren
In-memory graafdatabase voor realtime analyses op verbonden gegevensSelecteren
Memos is een lichtgewicht, privacy-first notitie-applicatieSelecteren
Zelf-gehost platform voor externe monitoring en beheer van desktops, servers en IoT-apparatenSelecteren
Open-source business intelligence platform voor datavisualisatie en -analyseSelecteren
Browser-toegankelijke MetaTrader 5-handelsterminal voor 24/7 forex- en CFD-handelSelecteren
MeTube is een webgebaseerde video-downloader voor YouTube en andere platformenSelecteren
Lichtgewicht zelf-gehoste pastebin, bestandsdeler en URL-verkorter in RustSelecteren
Open-source vector database voor AI-applicaties en similariteitszoekenSelecteren
MindsDB is een AI-platform voor het bouwen van machine learning-modellen uit bedrijfsgegevensSelecteren
Zelfgehoste QR-codegenerator met aangepaste stijlen en batch-exportSelecteren
Minimalistische en uitgesproken RSS-feedlezer met een schone webinterfaceSelecteren
AI-voorspellingsengine aangedreven door multi-agent simulaties met zwermintelligentieSelecteren
Zelf-gehoste P2P-videoconferenties met onbeperkt aantal ruimtes en schermdelingSelecteren
Webgebaseerde MongoDB beheerinterface voor het doorbladeren, bewerken en beheren van databasesSelecteren
Documentgeoriënteerde NoSQL-database met JSON-achtige documentopslagSelecteren
Persoonlijk relatiebeheersysteem voor het documenteren van jouw levenSelecteren
Omgevingsgeluidsmixer met productiviteitstools voor diepe concentratie en ontspanningSelecteren
Open-source learningmanagementsysteem dat door ruim 489 miljoen gebruikers over de hele wereld wordt gebruikt en vertrouwdSelecteren
Open source AI-zoekmachine met generatieve antwoorden en bronvermeldingenSelecteren
Lichtgewicht zelfgehoste muziekstreamingserver met native iOS- en Android-appsSelecteren
Zelfgehoste geautomatiseerde stripboekdownloader en bibliotheekbeheerderSelecteren
Snelle, betrouwbare open-source relationele database voor web- en app-workloadsSelecteren
Platform voor workflowautomatisering met visuele knooppuntgebaseerde interfaceSelecteren
Open-source OAuth- en API-integratieplatform voor 300+ dienstenSelecteren
Cloud-native berichtensysteem met pub/sub, request-reply en JetStreamSelecteren
Navidrome is een zelfgehoste muziekserver met web- en mobiele streamingSelecteren
Zelfgehoste virtuele browser voor collaboratief webbrowsen en streamenSelecteren
De wereldwijd toonaangevende open-source graafdatabase voor verbonden dataSelecteren
Een veilige WireGuard-gebaseerde mesh VPN-client met SSO en fijnmazige toegangscontrolesSelecteren
Open source netwerkinfrastructuurmodellering voor IPAM, DCIM en documentatieSelecteren
Realtime infrastructuurmonitoringagent met 800+ integratiesSelecteren
New API is een LLM-gateway en AI-beheersysteem voor meerdere providersSelecteren
Nextcloud is een krachtig zelfgehost productiviteitsplatformSelecteren
Browsergebaseerd serverbeheer voor SSH-, VNC- en RDP-verbindingenSelecteren
Universele artefactrepositorymanager voor Maven, npm, Docker en PyPISelecteren
NocoBase is een uitbreidbaar no-code/low-code platform voor het bouwen van applicatiesSelecteren
Open-source Airtable-alternatief dat databases verandert in slimme spreadsheetsSelecteren
Low-code visuele tool voor het koppelen van IoT-apparaten, API's en onlinedienstenSelecteren
NodeBB is een modern, realtime discussieplatform voor het bouwen van communityforumsSelecteren
Zelfgehoste receptenbeheerder met sociale media-import en huishoudsynchronisatieSelecteren
Zelfgehoste markdown kennisbank met grafiekweergave en AI-integratieSelecteren
Zelf-gehoste e-mailmarketing en transactioneel e-mailplatformSelecteren
Open source notificatie-infrastructuur voor e-mail, sms en pushbezorgingSelecteren
Zelf-gehoste pushmeldingenserver voor het verzenden van meldingen via eenvoudige HTTP-verzoekenSelecteren
Efficiënte C++ Usenet binaire downloader met PAR2-reparatie en web-UISelecteren
Usenet-metazoekaggregator die indexeerders verenigt achter één Newznab-APISelecteren
Laravel-gebaseerd PHP CMS voor het bouwen van flexibele websites en webapplicatiesSelecteren
Open-source ERP- en CRM-platform voor bedrijfsbeheer en e-commerceSelecteren
Zelfgehoste AI-werkruimte met chat, agenten, diepgaand onderzoek en persistent geheugenSelecteren
Zelfgehoste web-UI voor het veilig uitvoeren van vooraf gedefinieerde shell-commando'sSelecteren
Draai grote taalmodellen lokaal met een simpele API voor AI-toepassingenSelecteren
Zelfgehost aanvraagsysteem voor Plex, Emby en Jellyfin met automatische afhandelingSelecteren
OmniTools is een alles-in-één web-toolkit met meer dan 80 tools voor dagelijkse takenSelecteren
OneDev is een zelfgehoste Git-server met ingebouwde CI/CD en projectbeheerSelecteren
Deel zelfvernietigende geheimen via eenmalig te bekijken linksSelecteren
Zelfgehost online kantoorpakket met MS Office-compatibel gezamenlijk bewerkenSelecteren
Open source AI-chat en enterprise zoekplatform dat werkt met elke LLMSelecteren
Open source academisch tijdschriftbeheer en open access publicatieplatformSelecteren
AI-native notebook-app voor schrijven, onderzoeken en ordenen van kennis in één werkruimteSelecteren
Zelfgehoste AI-chatinterface met ondersteuning voor meerdere LLM-aanbieders en RAG-mogelijkhedenSelecteren
Open-source secrets manager voor het opslaan en openen van gevoelige inloggegevensSelecteren
Persoonlijke AI-assistent met ondersteuning voor berichtenverkeer via meerdere kanalen (voorheen Moltbot/Clawdbot)Selecteren
Open-source bestandsynchronisatie en samenwerking met ingebouwd identiteitsbeheerSelecteren
Open source elektronische patiëntendossiers en praktijkbeheer voor kliniekenSelecteren
Zelfgehoste pastebin aangedreven door Git, open-source alternatief voor GitHub GistSelecteren
Open-source autonome AI-agent voor software-engineeringtakenSelecteren
Zelfgehoste persoonlijke AI-kern met geheugen, agenten en 118+ app-integratiesSelecteren
Cloud-native observabilityplatform voor logs, metrics, traces en dashboardsSelecteren
Privacy-gerichte productanalyse met realtime dashboards en sessieherhalingSelecteren
Open-source projectbeheer met Gantt-diagrammen, Agile-borden, tijdregistratieSelecteren
Open source zoek- en analyse-engine, community-fork van Elasticsearch.Selecteren
Gratis en open-source DocuSign-alternatief voor juridisch bindende documentondertekeningSelecteren
Zelfgehoste HTML5 netwerksnelheidstest zonder Flash of JavaSelecteren
OpenViking is een open-source contextdatabase ontwikkeld voor AI-agentsSelecteren
Volledig uitgeruste VPN-server met webgebaseerd beheer en cliëntbeheerSelecteren
Open source formulierbouwer met voorwaardelijke logica, insluitingen en responsbeheerSelecteren
Open-source HR-platform voor personeelsbeheer, verlofbeheer en wervingsbeheerSelecteren
Outline is een moderne teamwiki en kennisbank met realtime samenwerkingSelecteren
Open source samenwerkende LaTeX-editor voor wetenschappelijk en academisch schrijvenSelecteren
Beheer- en ontdekkingstool voor media-aanvragen voor Plex met goedkeuringsprocesSelecteren
Zelfgehoste livestreaming- en chatserver met RTMP- en Fediverse-ondersteuningSelecteren
Zelfgehoste bestandssynchronisatie-, -deling en samenwerkingsplatform voor teamsSelecteren
Lichtgewicht Rust-gebaseerde zelfgehoste cloudopslag met Nextcloud clientondersteuningSelecteren
PairDrop is een webgebaseerde tool voor bestandsdeling voor directe overdrachten tussen apparatenSelecteren
Persoonlijke financiëntracker met dubbele boekhouding en beleggingstrackingSelecteren
Een WireGuard-tunnelclient voor gebruikersruimte voor veilige externe toegang via PangolinSelecteren
Paperclip is een platform voor AI/ML-orchestratie voor autonome teamsSelecteren
Documentbeheersysteem dat fysieke documenten omzet in doorzoekbare digitale archievenSelecteren
Open-source documentbeheersysteem voor het scannen, OCR en organiseren van PDF'sSelecteren
Minimalistisch open-source documentbeheer- en archiveringsplatformSelecteren
Open-source observeerbaarheidsdatalake voor logs, metrics en tracesSelecteren
Open-source teamwachtwoordmanager met end-to-end OpenPGP-encryptie en delenSelecteren
Zelfgehost geheimen delen met eenmalige, verlopende links voor wachtwoorden en bestandenSelecteren
Pastefy is een zelfgehoste pastebin voor het veilig delen van code-snippets.Selecteren
Zelfgehost Linux patchbeheer- en vlootmonitoringplatformSelecteren
Open-source platform voor facturering en abonnementbeheer voor hostingbedrijven