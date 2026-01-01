Implementeer Langfuse met één-klik-installatie.
Open-source LLM-engineeringplatform voor het traceren, evalueren en verbeteren van AI-applicaties in productie.
Kies een VPS-plan voor Langfuse
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Langfuse kunt bouwen
Langfuse is een open-source LLM engineering platform dat teams volledige zichtbaarheid geeft in hun AI-applicaties. Het legt gedetailleerde sporen vast van elke LLM-aanroep, ophaalbewerking en agentactie, waardoor het eenvoudig wordt om storingen op te sporen, latentie te meten en kosten te begrijpen binnen je gehele AI-pipeline. Met integraties voor LangChain, LlamaIndex, Haystack en directe SDK's voor Python en TypeScript, werkt Langfuse met vrijwel elk AI-framework en elke modelprovider.
Zelf-hosten van Langfuse houdt al je applicatiegegevens — prompts, modelinvoer, uitvoer en evaluatieresultaten — op infrastructuur die jij beheert. Dat is belangrijk wanneer je AI-applicaties gevoelige documenten, klantgegevens of bedrijfseigen bedrijfslogica verwerken die je omgeving niet mag verlaten.
Belangrijkste kenmerken van Langfuse
Gedistribueerde tracering
Leg de volledige uitvoeringsboom vast van elke LLM-aanroep, toolgebruik, retrieval en agentstap om storingen en latentieknelpunten te lokaliseren.
Promptbeheer
Beheer versies en werk samen aan prompts op één plek, met caching aan de serverzijde om de latentie van het model over alle implementaties heen te minimaliseren.
Evaluatiepijplijnen
Beoordeel reacties met behulp van LLM-als-rechter, gebruikersfeedback of handmatige labeling om systematisch de uitvoerkwaliteit te meten en te verbeteren.
Datasetbeheer
Bouw testsets en benchmarks op basis van productietraces om wijzigingen te valideren voordat je bijgewerkte prompts of modellen implementeert.
LLM-speeltuin
Interactief promptconfiguraties testen en vergelijken met elk ondersteund model zonder de applicatiecode aan te raken.
Kaderintegraties
Native integraties met LangChain, LlamaIndex, Haystack en 100+ LLM's via LiteLLM voor drop-in instrumentatie.
Waarom Langfuse op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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