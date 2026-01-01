Implementeer Paperclip met één-klik-installatie.
Open-source AI-orkestratieplatform voor het bouwen van autonome agentorganisaties met gedefinieerde rollen, doelhiërarchieën en budgetcontroles.
Kies een VPS-plan voor Paperclip
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Paperclip kunt bouwen
Paperclip is een zelfgehost orchestratieplatform waarmee je autonome AI-gestuurde organisaties bouwt en beheert. In plaats van te jongleren met losse chatbots, geeft Paperclip jouw AI-agents gedefinieerde rollen, rapportagelijnen en een hiërarchie in doelen, zodat ze samenwerken aan gedeelde bedrijfsdoelstellingen. Je stelt maandbudgetten in per agent, houdt onveranderlijke audit trails bij van elke beslissing en behoudt te allen tijde de mogelijkheid tot overschrijven op bestuursniveau.
Door Paperclip op je eigen VPS te draaien blijven gevoelige bedrijfsgegevens, agentgeheugen en API-referenties volledig op jouw infrastructuur. Je gebruikt jouw eigen API-keys voor Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor of elke aangepaste agent-runtime — zonder tussenliggende opslag op modelkosten en zonder dat een extern SaaS-abonnement vereist is.
Belangrijkste kenmerken van Paperclip
Hiërarchische organigrammen
Definieer agentrollen, titels en rapportagelijnen die een echte bedrijfsstructuur weerspiegelen, om gecoördineerde autonome operaties tussen afdelingen mogelijk te maken.
Doelcascadesysteem
Volg taken, van de bedrijfsmissie via teamdoelen tot aan individuele agenttoewijzingen, om ervoor te zorgen dat elke actie van een agent is afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen op topniveau.
Budgetbeheer per agent
Stel maandelijkse API-uitgavenlimieten in per agent met automatische pauzering bij 100% en zachte waarschuwingen bij 80%, om uit de hand lopende kosten te voorkomen zonder handmatige controle.
Onveranderlijk auditlog
Elke actie van de agent en elke tooloproep wordt vastgelegd in een fraudebestendig ticketsysteem, wat je volledige transparantie en verantwoordelijkheid geeft voor autonome beslissingen.
Eigen agent meenemen
Ondersteunt Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, Codex en elk aangepast script met een heartbeat-interface, zodat je het beste model voor elke rol kiest zonder lock-in.
Isolatie van meerdere bedrijven
Beheer afzonderlijke AI-organisaties voor meerdere bedrijven vanaf één enkele implementatie, met volledige gegevensisolatie tussen elk bedrijf.
Waarom Paperclip op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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