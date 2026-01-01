Paperclip is een zelfgehost orchestratieplatform waarmee je autonome AI-gestuurde organisaties bouwt en beheert. In plaats van te jongleren met losse chatbots, geeft Paperclip jouw AI-agents gedefinieerde rollen, rapportagelijnen en een hiërarchie in doelen, zodat ze samenwerken aan gedeelde bedrijfsdoelstellingen. Je stelt maandbudgetten in per agent, houdt onveranderlijke audit trails bij van elke beslissing en behoudt te allen tijde de mogelijkheid tot overschrijven op bestuursniveau.

Door Paperclip op je eigen VPS te draaien blijven gevoelige bedrijfsgegevens, agentgeheugen en API-referenties volledig op jouw infrastructuur. Je gebruikt jouw eigen API-keys voor Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor of elke aangepaste agent-runtime — zonder tussenliggende opslag op modelkosten en zonder dat een extern SaaS-abonnement vereist is.