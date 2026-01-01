Hostinger E-commerce
Verkoop overal. Beheer alles op één plek.
Verbind je producten, bestellingen, voorraad en verkoopkanalen in één eenvoudig dashboard
30-dagen-geld-terug-garantie
Verhalen van bedrijven zoals die van jou
Begin met verkopen in minder dan 3 minuten
Noem je bedrijf
Maak van productafbeeldingen productvermeldingen
Verbind al je verkoopmanieren
Breid uit naar nieuwe manieren om te verkopen
Eén platform voor elk producttype
Verkoop waar klanten winkelen
Maak je onlinewinkel met Horizons of Website bouwer, of deel een snelle link en begin direct met verkopen.
Beheer het vanuit één dashboard
Beheer het vanaf één dashboard. Beheer meerdere e-commercebedrijven en voeg meer manieren toe om te verkopen naarmate je groeit.
Profiteer van 0% transactiekosten
Accepteer 100+ betaalmethoden en houd wat je verdient. Hostinger neemt geen percentage van jouw verkopen.
Direct leveren
Verstuur digitale producten automatisch naar klanten na aankoop.
Verkoop waar jouw klanten winkelen
Verkoop via snelle links
Verkoop op je website
Verkoop op sociale media
Aangepaste verkoopkanalen
Waar je ook begint, er is een plan voor
30-dagen-geld-terug-garantie
Op elk moment opzegbaar
24/7 ondersteuning
Starter voordelen:
Alles in Starter, plus:
Alles in Growth, plus:
Starter voordelen:
Alles in Starter, plus:
Alles in Growth, plus:
Werk sneller met AI-gestuurde e-commerce tools
Krijg hulp en onderneem actie binnen enkele seconden
Kodee is jouw 24/7 AI-assistent. Vraag het om prijzen bij te werken, een flash sale te organiseren, SEO te optimaliseren en te helpen met dagelijkse bedrijfstaken binnen enkele seconden, zonder technische vaardigheden.
Eén dashboard om je bedrijf te laten groeien
Word online gevonden
Weet wat er verkoopt
Breng klanten terug
Haralabos Lukatos
Dit bedrijf heeft geweldige gebruiksvriendelijke functies in de websitebewerkingsmodus. Ook bij het toevoegen van een webshop zijn de stappen eenvoudig en stressvrij.
Mitul
De servers zijn ongelooflijk snel - mijn e-commerce website laadt consistent in 1,8 seconden. Hun hPanel is intuïtief en maakt het beheren van websites eenvoudig, zelfs voor beginners.
Verkoop overal, met alles verbonden.
Hostinger e-commerce FAQ's
Wat is Hostinger e-commerce?
Hostinger E-commerce is een alles-in-één e-commerce-gericht bedrijfsbeheerplatform dat je de controle geeft over je hele online bedrijf vanaf één enkel dashboard.
In tegenstelling tot traditionele platforms die beginnen met een website, begint Hostinger E-commerce met je bedrijf – je stelt eerst je producten, betalingen en activiteiten in, en kiest dan waar en hoe je wilt verkopen – je eigen website, sociale media, marktplaatsen, of via een eenvoudige deelbare link. Hostinger E-commerce is niet gebonden aan één enkele webshop, zodat je bedrijf kan groeien waar je klanten ook zijn.
Voor wie is de Hostinger e-commerce oplossing bedoeld?
Hostinger E-commerce is gebouwd voor verkopers in elke fase – van je allereerste verkoop tot het beheren van een meerkanaalsbedrijf.
- Beginnende verkopers. Wil je online verkopen zonder de technische rompslomp of dure add-ons? Je bent binnen enkele minuten operationeel, zonder dat je eerdere ervaring nodig hebt.
- Sociale verkopers. Als je momenteel verkoopt via Instagram DM's, WhatsApp of TikTok, biedt Hostinger E-commerce je een echte winkelopzet — eenvoudig, snel en zonder complexiteit.
- Meerkanaalsverkopers. Verkoop je al op meerdere plaatsen en ben je het beu om verschillende tools te beheren? Hostinger E-commerce brengt je producten, voorraad en bestellingen samen in één dashboard.
Geen technische vaardigheden vereist. Geef je bedrijf een naam, voeg je eerste product toe, stel betalingen in en kies hoe je wilt verkopen – of dat nu via je eigen website, een bestaande winkel of gewoon een deelbare link is. De tools zijn er om het zware werk te doen, zodat jij je kunt richten op de groei van je bedrijf.
Heb ik een website nodig om te starten met verkopen?
Nee – en dat is wat Hostinger e-commerce anders maakt. Je kunt meteen beginnen met verkopen door een snelle productlink te genereren – een eenvoudige, deelbare URL die klanten rechtstreeks naar jouw product leidt, zonder dat je een website nodig hebt. Deel het op WhatsApp, Instagram of elk ander kanaal dat je al gebruikt. Wanneer je klaar bent om een website toe te voegen of extra verkoopkanalen te koppelen, is die optie er altijd.
Hoe kan ik een webshop maken met Hostinger?
Je hebt drie manieren om je webshop te bouwen – kies degene die het beste bij je past, zonder codering.
- Drag-and-drop e-commerce websitebouwer. Beschrijf je bedrijf simpelweg aan AI en krijg binnen enkele seconden een kant-en-klare website – pas deze vervolgens aan om hem helemaal van jou te maken door elementen te slepen en neer te zetten.
- Geef je online winkel een 'vibe' met Horizons. Chat je webshop tot leven. Beschrijf je visie, verfijn deze in een gesprek – AI bouwt alles voor je.
- E-commerce websitetemplates. Wil je een vliegende start? Kies uit een bibliotheek van kant-en-klare e-commerce templates – kies er een die bij je merk past en pas deze aan om hem helemaal van jou te maken.
Kan ik Hostinger e-commerce gebruiken als ik al een website heb?
Ja. Zie Hostinger e-commerce als de keuken die jouw restaurant aandrijft – het beheert jouw producten, voorraad en bestellingen achter de schermen, terwijl jouw website slechts één van de eetzalen is waar klanten binnenlopen. Verbind jouw bestaande website – of deze nu is gebouwd met Hostinger Website bouwer, Horizons vibe coding builder, WordPress, of een ander platform – en alles draait vanaf dezelfde plek. Je kunt ook meer verkoopkanalen toevoegen naast jouw bestaande site zonder helemaal opnieuw te beginnen.
Kan ik meerdere verkoopkanalen beheren?
Ja. Dat is een van de grootste voordelen van Hostinger Ecommerce. Of je nu verkoopt op je website, TikTok, Instagram, of een marktplaats zoals Etsy of Amazon, het geeft je gecentraliseerd voorraadbeheer voor al je winkels – wat betekent dat je producten, voorraad en bestellingen allemaal vanuit één dashboard worden beheerd. Nooit meer wisselen tussen tools of je zorgen maken dat de voorraad niet meer synchroon loopt.
Wat kan ik met Hostinger E-commerce verkopen?
Vrijwel alles. Fysieke producten, digitale downloads (zoals e-boeken, muziek of sjablonen), diensten waarvoor reserveringen nodig zijn, print-on-demand merchandise en aanbiedingen op abonnementsbasis. Wat je bedrijfsmodel ook is, er is een passend plan voor.
Weet je nog niet wat je wilt verkopen? We hebben een lijst samengesteld met trending productideeën om je te helpen je niche te vinden.
Zijn er transactiekosten?
Geen. Je behoudt 100% van wat je verdient. Hostinger Ecommerce rekent geen platformtransactiekosten, dus of je nu je eerste verkoop verwerkt of je duizendste, elke euro gaat rechtstreeks naar jou.
Welke betaalmethoden kunnen mijn klanten gebruiken?
Je kunt wereldwijd 100+ betaalmethoden accepteren, waaronder Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay en Google Pay), PayPal, RazorPay en Alipay – allemaal met een veilige, geïntegreerde afrekenervaring.
Hoe werkt verzending?
Voor fysieke producten kun je Shippo koppelen om het gehele afhandelingsproces te automatiseren – print labels in seconden, bied realtime tracking aan en verzend met meer dan 40 vervoerders, waaronder DHL, FedEx en UPS. Voor print-on-demand producten handelt Printful de productie en verzending automatisch af zodra een bestelling is geplaatst.