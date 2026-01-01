Hostinger E-commerce

Verkoop overal. Beheer alles op één plek.

Verbind je producten, bestellingen, voorraad en verkoopkanalen in één eenvoudig dashboard

Bekijk plannen

30-dagen-geld-terug-garantie

Verkoop overal. Beheer alles op één plek.

Begin met verkopen in minder dan 3 minuten

Noem je bedrijf

Noem je bedrijf

Kies je winkelnaam en maak je e-commercebedrijf binnen enkele minuten.
Maak van productafbeeldingen productvermeldingen

Maak van productafbeeldingen productvermeldingen

Upload een productafbeelding, en AI helpt de beschrijving te schrijven, een prijs voor te stellen en je product sneller verkoopklaar te maken.
Verbind al je verkoopmanieren

Verbind al je verkoopmanieren

Ontvang betalingen via je website, sociale media en snelle links, zonder te wisselen tussen tools.
Breid uit naar nieuwe manieren om te verkopen

Breid uit naar nieuwe manieren om te verkopen

Voeg meer manieren toe om klanten te bereiken naarmate je bedrijf groeit, terwijl je producten, bestellingen en bedrijfsvoering verbonden houdt.
Ga aan de slag

Eén platform voor elk producttype

Digitale producten.
Voor Horizons

Verkoop waar klanten winkelen

Maak je onlinewinkel met Horizons of Website bouwer, of deel een snelle link en begin direct met verkopen.

Verkoop waar klanten winkelen

Beheer het vanuit één dashboard

Beheer het vanaf één dashboard. Beheer meerdere e-commercebedrijven en voeg meer manieren toe om te verkopen naarmate je groeit.

Beheer het vanuit één dashboard

Profiteer van 0% transactiekosten

Accepteer 100+ betaalmethoden en houd wat je verdient. Hostinger neemt geen percentage van jouw verkopen.

Profiteer van 0% transactiekosten

Direct leveren

Verstuur digitale producten automatisch naar klanten na aankoop.

Direct leveren
Verkoop waar jouw klanten winkelen

Verkoop waar jouw klanten winkelen

Verkoop via snelle links

Maak snelle links voor je producten en deel ze in DM's, e-mails, chat-apps of social posts.

Verkoop op je website

Maak met Horizons of Website bouwer een webshop met je eigen merk, waar klanten je producten kunnen ontdekken en direct kunnen kopen.
Binnenkort beschikbaar

Verkoop op sociale media

Maak verbinding met TikTok Shops, Meta en andere socialmediaplatforms zodra integraties beschikbaar zijn.

Aangepaste verkoopkanalen

Maak aangepaste webwinkels, koppel je favoriete tools en breid je bedrijf uit met een open e-commerceplatform.

Waar je ook begint, er is een plan voor

30-dagen-geld-terug-garantie

Op elk moment opzegbaar

24/7 ondersteuning

25% korting
Starter
Voor social media verkopers die een snelle, voordelige manier nodig hebben om bestellingen aan te nemen.
 3,99
 2,99 /mnd
Kies een plan
Krijg 12 maanden voor € 35,88 (normale prijs € 47,88) excl. BTW. Verlengbaar voor € 2,99/mnd.
Verkoop tot 5 producten

Starter voordelen:

Verkoop fysieke & digitale producten
Accepteer 100+ veilige betaalmethoden
Betaal 0% Hostinger transactiekosten
Genereer productbeschrijvingen en voorgestelde prijzen van afbeeldingen met AI
Maak afrekenlinks met Hostinger.store
Krijg chatbotondersteuning van Kodee
MEEST POPULAIR
50% korting
Growth
Voor verkopers die een merkbedrijf opbouwen via meerdere winkels en websites.
 13,99
 6,99 /mnd
Kies een plan
Krijg 12 maanden voor € 83,88 (normale prijs € 167,88) excl. BTW. Verlengbaar voor € 10,99/mnd.
Verkoop tot 300 producten
Beheer maximaal 3 bedrijven
Verbind tot 3 verkoopkanalen per bedrijf

Alles in Starter, plus:

Verkoop abonnementen met Horizons-webwinkels
Verkoop gepersonaliseerde merchandise met print-on-demand
Gratis eigen domein voor 1 jaar
Persoonlijke zakelijke e-mail
Premium hosting
300+ mobiel-geoptimaliseerde sjablonen
AI-webshopcreatie
Klantaccounts en bestelgeschiedenis
Gecentraliseerde winkelvoorraad
Kodee AI — beheer jouw winkel via chat
33% korting
Scale
Voor verkopers die meerdere merken en winkels beheren, met geavanceerde verbindingsbehoeften.
 26,99
 17,99 /mnd
Kies een plan
Krijg 12 maanden voor € 215,88 (normale prijs € 323,88) excl. BTW. Verlengbaar voor € 21,99/mnd.
Verkoop onbeperkt producten
Beheer onbeperkt bedrijven
Koppel onbeperkt verkoopkanalen

Alles in Growth, plus:

API-verbindingen
BINNENKORT
Schaalbare hosting
Prioritaire 24/7 meertalige ondersteuning
25% korting
Starter
Voor social media verkopers die een snelle, voordelige manier nodig hebben om bestellingen aan te nemen.
 3,99
 2,99 /mnd
Kies een plan
Krijg 12 maanden voor € 35,88 (normale prijs € 47,88) excl. BTW. Verlengbaar voor € 2,99/mnd.
Verkoop tot 5 producten

Starter voordelen:

Verkoop fysieke & digitale producten
Accepteer 100+ veilige betaalmethoden
Betaal 0% Hostinger transactiekosten
Genereer productbeschrijvingen en voorgestelde prijzen van afbeeldingen met AI
Maak afrekenlinks met Hostinger.store
Krijg chatbotondersteuning van Kodee
MEEST POPULAIR
50% korting
Growth
Voor verkopers die een merkbedrijf opbouwen via meerdere winkels en websites.
 13,99
 6,99 /mnd
Kies een plan
Krijg 12 maanden voor € 83,88 (normale prijs € 167,88) excl. BTW. Verlengbaar voor € 10,99/mnd.
Verkoop tot 300 producten
Beheer maximaal 3 bedrijven
Verbind tot 3 verkoopkanalen per bedrijf

Alles in Starter, plus:

Verkoop abonnementen met Horizons-webwinkels
Verkoop gepersonaliseerde merchandise met print-on-demand
Gratis eigen domein voor 1 jaar
Persoonlijke zakelijke e-mail
Premium hosting
300+ mobiel-geoptimaliseerde sjablonen
AI-webshopcreatie
Klantaccounts en bestelgeschiedenis
Gecentraliseerde winkelvoorraad
Kodee AI — beheer jouw winkel via chat
33% korting
Scale
Voor verkopers die meerdere merken en winkels beheren, met geavanceerde verbindingsbehoeften.
 26,99
 17,99 /mnd
Kies een plan
Krijg 12 maanden voor € 215,88 (normale prijs € 323,88) excl. BTW. Verlengbaar voor € 21,99/mnd.
Verkoop onbeperkt producten
Beheer onbeperkt bedrijven
Koppel onbeperkt verkoopkanalen

Alles in Growth, plus:

API-verbindingen
BINNENKORT
Schaalbare hosting
Prioritaire 24/7 meertalige ondersteuning
Bekijk alle functies
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Werk sneller met AI-gestuurde e-commerce tools

Maak tijd vrij met AI-tools die je helpen bij het schrijven, optimaliseren, updaten en verbeteren van je winkel terwijl je verkoopt.

Krijg hulp en onderneem actie binnen enkele seconden

Kodee is jouw 24/7 AI-assistent. Vraag het om prijzen bij te werken, een flash sale te organiseren, SEO te optimaliseren en te helpen met dagelijkse bedrijfstaken binnen enkele seconden, zonder technische vaardigheden.

Krijg hulp en onderneem actie binnen enkele seconden
Word online gevonden

Eén dashboard om je bedrijf te laten groeien

Word online gevonden

Gebruik ingebouwde SEO-tools om klanten te helpen jouw producten te vinden.

Weet wat er verkoopt

Volg verkopen, bestellingen en de gemiddelde orderwaarde op één plek.

Breng klanten terug

Gebruik e-mailmarketing en Meta Pixel om klanten terug te winnen, verlaten winkelwagentjes te herstellen en doelgroepen op te bouwen voor toekomstige campagnes.
Ga aan de slag

Haralabos Lukatos

Review provider

Dit bedrijf heeft geweldige gebruiksvriendelijke functies in de websitebewerkingsmodus. Ook bij het toevoegen van een webshop zijn de stappen eenvoudig en stressvrij.

Mitul

Review provider

De servers zijn ongelooflijk snel - mijn e-commerce website laadt consistent in 1,8 seconden. Hun hPanel is intuïtief en maakt het beheren van websites eenvoudig, zelfs voor beginners.

Andrea King

Review provider

Hostinger is een veelzijdig webdesignplatform. Het is gebruiksvriendelijk & je kunt AI gebruiken om individuele onderdelen van je paginalay-out te ontwerpen. Ik zou Hostinger zeker aanbevelen voor het ontwerpen van een e-commerce of portfoliowebsite.

Verkoop overal, met alles verbonden.

Start met verkopen

Hostinger e-commerce FAQ's

Vind antwoorden op de meest gestelde vragen over hoe je jouw e-commercebedrijf kunt starten of opschalen met Hostinger.

Wat is Hostinger e-commerce?

Hostinger E-commerce is een alles-in-één e-commerce-gericht bedrijfsbeheerplatform dat je de controle geeft over je hele online bedrijf vanaf één enkel dashboard.

In tegenstelling tot traditionele platforms die beginnen met een website, begint Hostinger E-commerce met je bedrijf – je stelt eerst je producten, betalingen en activiteiten in, en kiest dan waar en hoe je wilt verkopen – je eigen website, sociale media, marktplaatsen, of via een eenvoudige deelbare link. Hostinger E-commerce is niet gebonden aan één enkele webshop, zodat je bedrijf kan groeien waar je klanten ook zijn.

Voor wie is de Hostinger e-commerce oplossing bedoeld?

Hostinger E-commerce is gebouwd voor verkopers in elke fase – van je allereerste verkoop tot het beheren van een meerkanaalsbedrijf.

  • Beginnende verkopers. Wil je online verkopen zonder de technische rompslomp of dure add-ons? Je bent binnen enkele minuten operationeel, zonder dat je eerdere ervaring nodig hebt.
  • Sociale verkopers. Als je momenteel verkoopt via Instagram DM's, WhatsApp of TikTok, biedt Hostinger E-commerce je een echte winkelopzet — eenvoudig, snel en zonder complexiteit.
  • Meerkanaalsverkopers. Verkoop je al op meerdere plaatsen en ben je het beu om verschillende tools te beheren? Hostinger E-commerce brengt je producten, voorraad en bestellingen samen in één dashboard.

Geen technische vaardigheden vereist. Geef je bedrijf een naam, voeg je eerste product toe, stel betalingen in en kies hoe je wilt verkopen – of dat nu via je eigen website, een bestaande winkel of gewoon een deelbare link is. De tools zijn er om het zware werk te doen, zodat jij je kunt richten op de groei van je bedrijf.

Heb ik een website nodig om te starten met verkopen?

Nee – en dat is wat Hostinger e-commerce anders maakt. Je kunt meteen beginnen met verkopen door een snelle productlink te genereren – een eenvoudige, deelbare URL die klanten rechtstreeks naar jouw product leidt, zonder dat je een website nodig hebt. Deel het op WhatsApp, Instagram of elk ander kanaal dat je al gebruikt. Wanneer je klaar bent om een website toe te voegen of extra verkoopkanalen te koppelen, is die optie er altijd.

Hoe kan ik een webshop maken met Hostinger?

Je hebt drie manieren om je webshop te bouwen – kies degene die het beste bij je past, zonder codering.

  • Drag-and-drop e-commerce websitebouwer. Beschrijf je bedrijf simpelweg aan AI en krijg binnen enkele seconden een kant-en-klare website – pas deze vervolgens aan om hem helemaal van jou te maken door elementen te slepen en neer te zetten.
  • Geef je online winkel een 'vibe' met Horizons. Chat je webshop tot leven. Beschrijf je visie, verfijn deze in een gesprek – AI bouwt alles voor je.
  • E-commerce websitetemplates. Wil je een vliegende start? Kies uit een bibliotheek van kant-en-klare e-commerce templates – kies er een die bij je merk past en pas deze aan om hem helemaal van jou te maken.

Kan ik Hostinger e-commerce gebruiken als ik al een website heb?

Ja. Zie Hostinger e-commerce als de keuken die jouw restaurant aandrijft – het beheert jouw producten, voorraad en bestellingen achter de schermen, terwijl jouw website slechts één van de eetzalen is waar klanten binnenlopen. Verbind jouw bestaande website – of deze nu is gebouwd met Hostinger Website bouwer, Horizons vibe coding builder, WordPress, of een ander platform – en alles draait vanaf dezelfde plek. Je kunt ook meer verkoopkanalen toevoegen naast jouw bestaande site zonder helemaal opnieuw te beginnen.

Kan ik meerdere verkoopkanalen beheren?

Ja. Dat is een van de grootste voordelen van Hostinger Ecommerce. Of je nu verkoopt op je website, TikTok, Instagram, of een marktplaats zoals Etsy of Amazon, het geeft je gecentraliseerd voorraadbeheer voor al je winkels – wat betekent dat je producten, voorraad en bestellingen allemaal vanuit één dashboard worden beheerd. Nooit meer wisselen tussen tools of je zorgen maken dat de voorraad niet meer synchroon loopt.

Wat kan ik met Hostinger E-commerce verkopen?

Vrijwel alles. Fysieke producten, digitale downloads (zoals e-boeken, muziek of sjablonen), diensten waarvoor reserveringen nodig zijn, print-on-demand merchandise en aanbiedingen op abonnementsbasis. Wat je bedrijfsmodel ook is, er is een passend plan voor.

Weet je nog niet wat je wilt verkopen? We hebben een lijst samengesteld met trending productideeën om je te helpen je niche te vinden.

Zijn er transactiekosten?

Geen. Je behoudt 100% van wat je verdient. Hostinger Ecommerce rekent geen platformtransactiekosten, dus of je nu je eerste verkoop verwerkt of je duizendste, elke euro gaat rechtstreeks naar jou.

Welke betaalmethoden kunnen mijn klanten gebruiken?

Je kunt wereldwijd 100+ betaalmethoden accepteren, waaronder Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay en Google Pay), PayPal, RazorPay en Alipay – allemaal met een veilige, geïntegreerde afrekenervaring.

Hoe werkt verzending?

Voor fysieke producten kun je Shippo koppelen om het gehele afhandelingsproces te automatiseren – print labels in seconden, bied realtime tracking aan en verzend met meer dan 40 vervoerders, waaronder DHL, FedEx en UPS. Voor print-on-demand producten handelt Printful de productie en verzending automatisch af zodra een bestelling is geplaatst.

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