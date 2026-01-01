Hostinger E-commerce is gebouwd voor verkopers in elke fase – van je allereerste verkoop tot het beheren van een meerkanaalsbedrijf.

Beginnende verkopers. Wil je online verkopen zonder de technische rompslomp of dure add-ons? Je bent binnen enkele minuten operationeel, zonder dat je eerdere ervaring nodig hebt.

Wil je online verkopen zonder de technische rompslomp of dure add-ons? Je bent binnen enkele minuten operationeel, zonder dat je eerdere ervaring nodig hebt. Sociale verkopers. Als je momenteel verkoopt via Instagram DM's, WhatsApp of TikTok, biedt Hostinger E-commerce je een echte winkelopzet — eenvoudig, snel en zonder complexiteit.

Als je momenteel verkoopt via Instagram DM's, WhatsApp of TikTok, biedt Hostinger E-commerce je een echte winkelopzet — eenvoudig, snel en zonder complexiteit. Meerkanaalsverkopers. Verkoop je al op meerdere plaatsen en ben je het beu om verschillende tools te beheren? Hostinger E-commerce brengt je producten, voorraad en bestellingen samen in één dashboard.

Geen technische vaardigheden vereist. Geef je bedrijf een naam, voeg je eerste product toe, stel betalingen in en kies hoe je wilt verkopen – of dat nu via je eigen website, een bestaande winkel of gewoon een deelbare link is. De tools zijn er om het zware werk te doen, zodat jij je kunt richten op de groei van je bedrijf.