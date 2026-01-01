Hermes is een zelfverbeterende AI-agent die 24/7 werkt, zelfs wanneer je laptop gesloten is. In tegenstelling tot statische tools beschikt het over een zelflerende lus en een permanent geheugen, wat betekent dat het leert van ervaringen en zijn vaardigheden verfijnt naarmate je het gebruikt. Je kunt het koppelen aan apps zoals Telegram om taken te automatiseren, leads te beheren en browserautomatiseringen uit te voeren. Zie het als een digitaal teamlid dat nooit slaapt en in de loop der tijd waardevoller wordt.