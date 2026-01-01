Hermes Agent

Automatiseer dagelijkse taken met Hermes Agent.

Launch once and let Hermes Agent handle recurring tasks. It learns from experience, builds memory, and improves over time.
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30-dagen-geld-terug-garantie

Standaard beveiligd

Bescherm uw agent vanaf dag één met ingebouwde isolatie, beveiligingsupdates en beschermingsmaatregelen.

Onderhoud zonder handen

Wij verzorgen updates, back-ups en compatibiliteitscontroles, zodat uw agent altijd gebruiksklaar is.

Klaar voor Telegram

Begin direct met chatten met uw agent, aangezien Telegram al is gekoppeld.

Gebruiksvriendelijke visuele gebruikersinterface

Beheer Hermes Agent via een visuele interface, zonder dat programmeren nodig is.

Kies jouw Hermes Agent plan

Meer dan 10.000 Hermes-agenten zijn al actief.
71% korting
AI-automatiseringsapps
18,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor € 10,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!

Beheerd voor u

Start de door jou gekozen applicatie zonder setup, onderhoud of beheer van de infrastructuur.

Inbegrepen in jouw plan

Direct klaar voor gebruik
Geen onderhoud nodig
Visuele interface inbegrepen
CLI-toegang inbegrepen
Ingebouwde koppeling met Telegram
AI-credits inbegrepen
Gebruik je ChatGPT
Zoeken op internet inbegrepen
Agentic e-mail vooraf geconfigureerd
Beveiliging voor jou geregeld
71% korting
AI-automatiseringsapps
18,99
5,49/mnd
Ga aan de slag
Wordt verlengd voor € 10,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!

Beheerd voor u

Start de door jou gekozen applicatie zonder setup, onderhoud of beheer van de infrastructuur.

Inbegrepen in jouw plan

Direct klaar voor gebruik
Geen onderhoud nodig
Visuele interface inbegrepen
CLI-toegang inbegrepen
Ingebouwde koppeling met Telegram
AI-credits inbegrepen
Gebruik je ChatGPT
Zoeken op internet inbegrepen
Agentic e-mail vooraf geconfigureerd
Beveiliging voor jou geregeld

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Dit biedt Hermes Agent jou

Persoonlijke assistent

Persoonlijke assistent

Houd taken, herinneringen en chats georganiseerd. Je medewerker leert en onthoudt alles.

Codeerassistent

Codeerassistent

Schrijf en debug sneller met een agent die je codebase leert kennen.

Onderzoeker

Onderzoeker

Vat de onderwerpen samen en vergelijk de opties, waarbij de context gedurende de sessies behouden blijft.

Verkoopmedewerker

Verkoopmedewerker

Genereer leads en kwalificeer potentiële klanten via uw eigen infrastructuur.

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Waarom zou je beginnen met Managed Hermes op Hostinger?

Waarom zou je beginnen met Managed Hermes op Hostinger?

Installatie met één klik

Start uw autonome agent direct, zonder dat u hoeft te programmeren. Met onze vooraf geconfigureerde installatie kunt u in één klik van aanmelding naar automatisering overstappen.
Sla het gedoe met API's over. Beheer en vul AI-credits direct aan vanuit je dashboard, zonder aanmeldingen bij derden, complexe sleutels of handmatige koppeling na installatie.
Bescherm uw gegevens met geïsoleerde, vergrendelde containers en een aangepaste beveiligingsgateway die externe risico's helpt te verminderen en ongeautoriseerde wijzigingen vanaf dag één voorkomt.
Begin direct met berichten sturen naar uw agent, dankzij de integratie met Telegram vanaf dag één, zonder dat er webhooks of API-configuratie nodig zijn.
Beheer en communiceer met Hermes Agent via een visuele interface, zonder dat programmeren nodig is.
Behoud de controle als ontwikkelaar wanneer dat nodig is. Gebruik de CLI om aangepaste scripts uit te voeren of dieper in uw beheerde platform te duiken.
Ga aan de slag

Kies hoe u Hermes Agent wilt uitvoeren.

Kies voor een beheerde server voor een eenvoudigere installatie en geen onderhoud, of ga voor een VPS voor volledige controle en aanpassingsmogelijkheden.
Managed Hermes Agent
Hermes Agent op VPS

Instellen

Installatie met één klik
Voorgeïnstalleerde sjabloon, klaar voor gebruik.

AI-credits

Ingebouwd en direct klaar voor gebruik.
Ingebouwd en direct klaar voor gebruik.

Berichtplatformen

Ingebouwde Telegram-koppeling
Maak verbinding via de terminal

Controle

Webinterface, volledige toegang tot de terminal
Volledige root-toegang, totale servercontrole

Beveiliging

SSL, updates en firewall — beheerd door ons.
Firewall- en DDoS-bescherming (zelfbeheerd)
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Belangrijkste kenmerken van Hermes Agent

Belangrijkste kenmerken van Hermes Agent

Zelfverbeterende leerlus

Ontwikkelt en verfijnt vaardigheden door elke interactie, waardoor een basis van competenties wordt opgebouwd die in de loop der tijd verbetert.
Behoudt vaardigheden, sessiegeschiedenis en herinneringen tijdens herstarts en upgrades, zodat kennis behouden blijft bij verschillende implementaties.
Maak tegelijkertijd verbinding met Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal en e-mail, zonder aparte bots te hoeven beheren.
Gebruik OpenRouter of maak rechtstreeks verbinding met Anthropic, OpenAI en aangepaste eindpunten voor flexibele toegang tot modellen.
Automatiseer terugkerende taken met de ingebouwde cron-planner en voer parallelle werkstromen uit met ondersteuning voor subagents.

Start vandaag nog met Hermes Agent

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen geld-terug-garantie. Zie ons terugbetalingsbeleid voor meer informatie.

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Veelgestelde vragen over Hermes Agent Hostinger

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over onze beheerde Hermes Agent.
Helemaal niet. Managed Hermes is ontworpen voor mensen die nog nooit met een server hebben gewerkt. De implementatie met één klik regelt alles: van de serveromgeving tot de AI-configuratie. Klik gewoon op implementeren en uw assistent is binnen enkele minuten live. Geen code, geen commandoregels en geen technische problemen.

Uw credits zijn vooraf geïntegreerd voor een probleemloze start – geen accounts van derden of complexe API-sleutels nodig. Waardeer uw credits eenvoudig op vanuit uw dashboard en begin direct met automatiseren. De keuze is echter aan u: u kunt deze ingebouwde credits gebruiken voor maximale eenvoud, of handmatig uw eigen externe accounts van providers zoals OpenAI of Anthropic via API koppelen als u dat wilt.

Absoluut. Elke Hermes Agent draait in een geïsoleerde omgeving, waardoor uw gegevens en gesprekken volledig privé blijven. We beveiligen elke container om ongeautoriseerde toegang te voorkomen en bieden standaard een aangepaste beveiligingsgateway. U krijgt professionele bescherming zonder dat u iets hoeft te configureren.
Een VPS geeft je root-toegang, maar maakt je zelf verantwoordelijk voor de installatie, beveiliging en updates. Managed Hermes neemt die complexiteit weg. Wij verzorgen de infrastructuur, updates en back-ups, zodat jij je kunt concentreren op het gebruik van je AI in plaats van op het beheren van een server. Als je volledige aanpassing van je omgeving nodig hebt, is een VPS een betere keuze; voor alle anderen is Managed de beste optie.
Hermes is een zelfverbeterende AI-agent die 24/7 werkt, zelfs wanneer je laptop gesloten is. In tegenstelling tot statische tools beschikt het over een zelflerende lus en een permanent geheugen, wat betekent dat het leert van ervaringen en zijn vaardigheden verfijnt naarmate je het gebruikt. Je kunt het koppelen aan apps zoals Telegram om taken te automatiseren, leads te beheren en browserautomatiseringen uit te voeren. Zie het als een digitaal teamlid dat nooit slaapt en in de loop der tijd waardevoller wordt.

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