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Onderhoudsvrij
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Beheerd voor u
Inbegrepen in jouw plan
Implementeer OpenClaw in 3 simpele stappen
Installeer OpenClaw met één klik
Kies waar je wilt chatten
OpenClaw is klaar voor gebruik
Eén agent. Eindeloze workflows.
Persoonlijke productiviteitsassistent
Verkoopmedewerker
Coderingassistent
Onderzoeker
Sociale media planner
Ondersteuning specialist
OpenClaw met Hostinger versus andere providers
Waarom OpenClaw met Hostinger implementeren?
1-klik-installatie
AI-credits vooraf geïnstalleerd
Standaard privé en veilig
Voor jou geconfigureerd en getest
24/7 actief
Jouw AI krijgt een eigen inbox
Wil je je verder verdiepen in OpenClaw?
OpenClaw correct instellen (wat niemand je vertelt)
OpenClaw + WordPress-handleiding: Ik heb het geprobeerd en de mogelijkheden zijn ONEINDIG!
Top 5 gebruiksscenario's voor OpenClaw (ik heb ze allemaal uitgeprobeerd!)
OpenClaw Hostinger FAQ's
Heb ik technische kennis nodig om OpenClaw te installeren?
Helemaal niet. OpenClaw met één klik is ontworpen voor mensen die nog nooit een server hebben aangeraakt. Onze implementatie met één klik regelt de volledige installatie – van de serveromgeving tot de AI-configuratie. Kies je plan, klik op implementeren en je persoonlijke AI-assistent is binnen enkele minuten live. Geen codering, geen commandoregels, geen ingewikkelde dashboards.
Hoe werken AI-credits en moet ik externe accounts aanmaken?
Je AI-credits zijn vooraf geïntegreerd en direct klaar voor gebruik. In tegenstelling tot een standaard OpenClaw-installatie hoef je geen accounts aan te maken bij AI-aanbieders zoals OpenAI of Anthropic, geen API-sleutels te genereren of technische configuraties uit te voeren. Koop eenvoudig credits via je Hostinger-dashboard en je assistent is direct operationeel. Wanneer je meer credits nodig hebt, kun je deze rechtstreeks via hetzelfde dashboard opwaarderen – zo eenvoudig is het.
Zijn mijn gegevens privé en veilig?
Absoluut. Elke OpenClaw-instantie draait in een eigen, geïsoleerde omgeving, wat betekent dat jouw gegevens en gesprekken volledig gescheiden zijn van die van andere gebruikers. We vergrendelen elke container om ongeoorloofde toegang of externe wijzigingen te voorkomen, en elke instantie wordt standaard geleverd met een aangepaste, zeer complexe beveiligingsgateway. Je krijgt professionele bescherming zonder dat je zelf iets hoeft te configureren.
Wat is het verschil tussen 1-klik OpenClaw en OpenClaw op een VPS draaien?
Met een VPS krijg je volledige root-toegang en totale controle over de server, maar dat betekent ook dat je zelf verantwoordelijk bent voor de installatie, updates en beveiliging. OpenClaw met één klik elimineert al die complexiteit. Wij beheren de infrastructuur, zorgen dat je instantie altijd de nieuwste stabiele versie heeft en bieden extra beveiliging — zo kun jij je volledig concentreren op het gebruik van je AI-assistent in plaats van op het beheer van een server. Ben je een ontwikkelaar die volledige vrijheid wil? Dan zijn onze VPS OpenClaw-plannen een betere keuze.
Wat kan ik eigenlijk met OpenClaw doen?
OpenClaw is je persoonlijke AI-assistent die 24/7 werkt, zelfs als je laptop uit staat. Je kunt hem koppelen aan je favoriete berichtenapps, zoals WhatsApp, Telegram, Slack en Discord, en hem gebruiken om dagelijkse taken te automatiseren, gesprekken op verschillende platforms te beheren, leads af te handelen, browserautomatisering uit te voeren en nog veel meer. Zie hem als een digitaal teamlid die nooit slaapt en altijd klaarstaat om te helpen.