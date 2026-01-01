Met een VPS krijg je volledige root-toegang en totale controle over de server, maar dat betekent ook dat je zelf verantwoordelijk bent voor de installatie, updates en beveiliging. OpenClaw met één klik elimineert al die complexiteit. Wij beheren de infrastructuur, zorgen dat je instantie altijd de nieuwste stabiele versie heeft en bieden extra beveiliging — zo kun jij je volledig concentreren op het gebruik van je AI-assistent in plaats van op het beheer van een server. Ben je een ontwikkelaar die volledige vrijheid wil? Dan zijn onze VPS OpenClaw-plannen een betere keuze.