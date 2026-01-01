OpenClaw

Je eigen AI-agent. Privé, altijd beschikbaar en binnen 60 seconden live.

Eenmalig installeren, en het voert uw dagelijkse taken 24 uur per dag uit, zelfs terwijl u slaapt.
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30-dagen-geld-terug-garantie

Instant set-up

OpenClaw is ongelooflijk eenvoudig te installeren en maakt AI-agents voor iedereen toegankelijk. Geen jargon, geen complexiteit, gewoon een snelle manier om je eerste automatisering te realiseren.

Onderhoudsvrij

Managed OpenClaw regelt alle beveiliging, updates en back-ups. Je AI-agents zijn 24/7 operationeel zonder dat je handmatig ook maar iets hoeft te doen.

Ingebouwde tools

OpenClaw heeft alles voor een simpele start: ingebouwde AI-modellen, webbrowsing en een agentic mailbox.

Kies uw plan

Meer dan 100.000 agenten zijn al ingezet.
71% korting
AI-automatiseringsapps
18,99
5,49/mnd
Ga aan de slag
Wordt verlengd voor € 10,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!

Beheerd voor u

Start de door jou gekozen applicatie zonder setup, onderhoud of beheer van de infrastructuur.

Inbegrepen in jouw plan

Direct klaar voor gebruik
Geen onderhoud nodig
Visuele interface inbegrepen
CLI-toegang inbegrepen
Ingebouwde koppeling met Telegram
AI-credits inbegrepen
Gebruik je ChatGPT
Zoeken op internet inbegrepen
Agentic e-mail vooraf geconfigureerd
Beveiliging voor jou geregeld
71% korting
AI-automatiseringsapps
18,99
5,49/mnd
Ga aan de slag
Wordt verlengd voor € 10,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!

Beheerd voor u

Start de door jou gekozen applicatie zonder setup, onderhoud of beheer van de infrastructuur.

Inbegrepen in jouw plan

Direct klaar voor gebruik
Geen onderhoud nodig
Visuele interface inbegrepen
CLI-toegang inbegrepen
Ingebouwde koppeling met Telegram
AI-credits inbegrepen
Gebruik je ChatGPT
Zoeken op internet inbegrepen
Agentic e-mail vooraf geconfigureerd
Beveiliging voor jou geregeld

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Implementeer OpenClaw in 3 simpele stappen

Het handmatig instellen van OpenClaw kan uren duren. Met Hostinger start je direct, je hoeft niets nieuws te leren.

Installeer OpenClaw met één klik

Start je plan en wij zorgen automatisch voor de installatie. Technische ervaring is niet nodig.

Kies waar je wilt chatten

Maak via Telegram of WhatsApp verbinding en begin binnen enkele seconden een gesprek met je AI-assistent.

OpenClaw is klaar voor gebruik

Er is geen extra installatie nodig, je OpenClaw AI-assistent is live en klaar om aan de slag te gaan.
Ga aan de slag

Eén agent. Eindeloze workflows.

Persoonlijke productiviteitsassistent

Eén van de oprichters heeft iMessage aan Google Calendar gekoppeld. Nu sorteert deze haar berichten, verplaatst vergaderingen en geeft elke ochtend een briefing.

Verkoopmedewerker

Een consultant heeft een agent met Telegram verbonden. Deze kwalificeert je leads, registreert je contacten en stelt automatisch follow-ups voor je op.

Coderingassistent

Een ontwikkelteam heeft in 5 minuten een code review-agent opgezet. Deze detecteert bugs, stelt refactoring voor en verkort de doorlooptijd van hun pull requests van uren naar minuten.

Onderzoeker

Een PM vraagt haar agent om tools te vergelijken voor elke leverancierskeuze. De agent geeft een samenvatting van de voor- en nadelen en prijsmeldingen, wat een halve dag aan diepgaand uitzoekwerk bespaart.

Sociale media planner

Een creator heeft OpenClaw toegang gegeven tot zijn map met concepten. Deze zet ruwe notities om in kant-en-klare berichten en plaatst deze volgens planning in de wachtrij. Maak een einde aan ochtenden met een leeg scherm.

Ondersteuning specialist

Een e-commerceteam heeft de Discord-ondersteuning via OpenClaw geleid. Deze handelt nu 60% van je tickets af voordat er een mens aan te pas komt.

OpenClaw met Hostinger versus andere providers

Waarin verschilt OpenClaw bij Hostinger van andere aanbieders? Wij focussen op eenvoud, waardoor je binnen enkele seconden met je AI-agent aan de slag kunt.
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Andere aanbieder
Klaar in seconden
Handmatige installatie en omgevingsconfiguratie
Geen configuratie nodig
API-sleutels zijn vereist.
AI-credits vooraf geïnstalleerd
Externe API-accounts vereist
Visueel agentbeheer
Nee
Beheerde infrastructuur
Zelfbeheerd
24/7 deskundige ondersteuning
Nee
Kanaalintegraties met één klik
Ja
Ga aan de slag

Waarom OpenClaw met Hostinger implementeren?

1-klik-installatie

Start OpenClaw direct. Geen handmatige installatie, geen complexe configuratie.

AI-credits vooraf geïnstalleerd

AI-assistenten gebruiken credits om antwoorden te genereren en taken uit te voeren. We hebben deze al voor je toegevoegd, zodat je direct aan de slag kunt met OpenClaw.

Standaard privé en veilig

OpenClaw draait in een beveiligde omgeving, dus je data en chatlogs blijven privé.

Voor jou geconfigureerd en getest

Je krijgt vanaf het begin een stabiele, geverifieerde versie van OpenClaw. Wij zorgen voor de tests en compatibiliteit.

24/7 actief

Jouw OpenClaw-assistent is 24 uur per dag online en handelt taken en gesprekken af, zelfs wanneer je offline bent.

Jouw AI krijgt een eigen inbox

In plaats van je persoonlijke e-mailadres te gebruiken, kun je kiezen voor een aparte OpenClaw-mailbox voor een betere beveiliging.

Wil je je verder verdiepen in OpenClaw?

OpenClaw correct instellen (wat niemand je vertelt)

OpenClaw + WordPress-handleiding: Ik heb het geprobeerd en de mogelijkheden zijn ONEINDIG!

Top 5 gebruiksscenario's voor OpenClaw (ik heb ze allemaal uitgeprobeerd!)

Alles bekijken

Stel je OpenClaw vandaag nog in

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen-geld-terug-garantie. Bekijk ons restitutiebeleid voor meer informatie.
Ga aan de slag
Stel je OpenClaw vandaag nog in

OpenClaw Hostinger FAQ's

Vind antwoorden op veelgestelde vragen over onze 1-klik OpenClaw.

Helemaal niet. OpenClaw met één klik is ontworpen voor mensen die nog nooit een server hebben aangeraakt. Onze implementatie met één klik regelt de volledige installatie – van de serveromgeving tot de AI-configuratie. Kies je plan, klik op implementeren en je persoonlijke AI-assistent is binnen enkele minuten live. Geen codering, geen commandoregels, geen ingewikkelde dashboards.

Je AI-credits zijn vooraf geïntegreerd en direct klaar voor gebruik. In tegenstelling tot een standaard OpenClaw-installatie hoef je geen accounts aan te maken bij AI-aanbieders zoals OpenAI of Anthropic, geen API-sleutels te genereren of technische configuraties uit te voeren. Koop eenvoudig credits via je Hostinger-dashboard en je assistent is direct operationeel. Wanneer je meer credits nodig hebt, kun je deze rechtstreeks via hetzelfde dashboard opwaarderen – zo eenvoudig is het.

Absoluut. Elke OpenClaw-instantie draait in een eigen, geïsoleerde omgeving, wat betekent dat jouw gegevens en gesprekken volledig gescheiden zijn van die van andere gebruikers. We vergrendelen elke container om ongeoorloofde toegang of externe wijzigingen te voorkomen, en elke instantie wordt standaard geleverd met een aangepaste, zeer complexe beveiligingsgateway. Je krijgt professionele bescherming zonder dat je zelf iets hoeft te configureren.

Met een VPS krijg je volledige root-toegang en totale controle over de server, maar dat betekent ook dat je zelf verantwoordelijk bent voor de installatie, updates en beveiliging. OpenClaw met één klik elimineert al die complexiteit. Wij beheren de infrastructuur, zorgen dat je instantie altijd de nieuwste stabiele versie heeft en bieden extra beveiliging — zo kun jij je volledig concentreren op het gebruik van je AI-assistent in plaats van op het beheer van een server. Ben je een ontwikkelaar die volledige vrijheid wil? Dan zijn onze VPS OpenClaw-plannen een betere keuze.

OpenClaw is je persoonlijke AI-assistent die 24/7 werkt, zelfs als je laptop uit staat. Je kunt hem koppelen aan je favoriete berichtenapps, zoals WhatsApp, Telegram, Slack en Discord, en hem gebruiken om dagelijkse taken te automatiseren, gesprekken op verschillende platforms te beheren, leads af te handelen, browserautomatisering uit te voeren en nog veel meer. Zie hem als een digitaal teamlid die nooit slaapt en altijd klaarstaat om te helpen.

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