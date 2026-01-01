Agent-mail

E-mail gebouwd voor AI-agents. Stop met het beheren van inboxen — laat agents het afhandelen.

Verzenden, ontvangen en automatisch reageren.
30-dagen-geld-terug-garantie

AI-agents werken direct. Traditionele e-mail doet dat niet.

Agent-gestuurde e-mail
Traditionele e-mail

Triggers

Directe webhook-callbacks
Polling of kwetsbare IDLE

Interactiecontrole

Ingebouwde lijsten voor toestaan/blokkeren
Bouw je eigen filters

Automatisering

Schone REST-API
Laagniveau SMTP en IMAP

Inboxveiligheid

Geïsoleerde inbox per agent
Gedeelde inbox, echt risico

Integraties

Eén-klik agenttools
Handmatige installatie per tool

Stack-connectiviteit

MCP-server
Binnenkort
Geen MCP-ondersteuning

Toegangscontrole

Domein- & e-mailniveauregels
Geen ingebouwde agentniveauregels

Zet e-mail om in geautomatiseerde actie

Geautomatiseerde benadering

Verstuur gepersonaliseerde outreach, kwalificeer antwoorden en geef warme leads automatisch door aan je CRM.

Afhandeling van ondersteuning

Analyseer inkomende supporte-mails en stuur ze direct naar de juiste persoon.

Boeking en planning

Verwerk vergaderverzoeken, bevestig boekingen en verstuur automatisch herinneringen via e-mail.

Inboxautomatisering

Sorteer, beantwoord, delegeer en archiveer e-mails automatisch.

Accountverificatie

Vang verificatiecodes en bevestigingsmails op om de workflows van medewerkers soepel te laten verlopen.

Neem Agentic Mail met Business Premium-abonnement

48 maanden
Premium Business e-mail
Krijg 48 maanden voor €95,52 (normale prijs €287,52) excl. BTW. Verlengbaar voor €3,99/mnd.
5,99
1,99 /mnd
Agentische mail
NIEUW
50 GB opslag per mailbox
50 forwarding rules
30 e-mailaliassen
3 000 e-mails/dag per mailbox
Koop extra opslag wanneer je maar wilt
Gratis domein voor 1 jaar
AI Mailbox Assistent - Kodee
Krachtige AI-gestuurde e-mailzoekfunctie
Slimme AI-gestuurde e-mailantwoorden
AI-gestuurde, directe e-mailsamenvattingen
Schrijven met AI zodra de inspiratie opkomt
Sluit je aan bij miljoenen tevreden klanten

Hostinger is verreweg de meest uitgebreide en betaalbare service voor domeinen, WordPress hosting en e-mailservices.

Jules Huldin

Wanneer ik een e-mailprovider gebruik, wil ik dat alles volledig naadloos verloopt, zonder storingen, eenvoudig te verlengen is, etc. En dat is wat ik ervaar bij Hostinger.

Claudine Mayer

De beste, goedkoopste en krachtigste aanbieder van hosting, domeinen en e-mail.

Omar Emad Abdelmonim

Agentic Mail FAQ's

Vind antwoorden op veelgestelde vragen over e-mail van Hostinger voor AI-agenten.

Wat is agentic e-mail en hoe verschilt het van reguliere e-mail?

Agent-e-mail is e-mailinfrastructuur die specifiek is ontworpen voor AI-agents en automatiseringsworkflows. Traditionele e-maildiensten zijn gebouwd voor mensen – passieve inboxen waar berichten wachten om gelezen te worden. Agentic Mail behandelt e-mail als een actieve, programmeerbare laag – webhook-first, API-gestuurd, en gebouwd om programmatisch verzenden en ontvangen te verwerken zonder platformbeperkingen, ratelimieten, of het risico om gemarkeerd te worden voor AI-gestuurde activiteit.

Voor wie is Hostinger Agentic-mail bedoeld?

De agent-e-mail van Hostinger is ontworpen voor ontwikkelaars en automatiseringsbouwers die een betrouwbare e-maillaag nodig hebben voor hun AI-agents en workflows.

Als je bouwt met OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier of vergelijkbare tools, en je bent tegen de lamp gelopen met traditionele e-mailproviders die je automatisering blokkeren – dan is dit voor jou.

Het is ook voor de agents zelf. Of je agent nu een speciaal adres nodig heeft voor koude acquisitie, klantenservice, boekingsprocessen of documentverwerking, agent-e-mail geeft het een echte, programmeerbare inbox om mee te werken.

Hoe werken webhooks met agent-e-mail?

Zodra een e-mail binnenkomt, stuurt Agentic Mail direct een webhook. Geen polling, geen vertraging. Jouw agent of automatiseringstool ontvangt de trigger en kan er direct op reageren, of dat nu het parsen van het bericht is, het activeren van een workflow in n8n, of het doorgeven aan een LangChain agent.

Welke automatiseringstools en agentframeworks ondersteunt Agentic Mail?

De agentmail van Hostinger werkt met OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier en andere automatiseringsplatforms. Kant-en-klare vaardigheden zijn beschikbaar voor de meest voorkomende stacks, zodat je binnen enkele minuten verbinding kunt maken. Volledige API-toegang en een MCP-server komen ook binnenkort beschikbaar voor diepere, aangepaste integraties.

Kan ik bepalen met welke afzenders mijn agenten communiceren?

Ja. Met toegestane en geblokkeerde lijsten kun je precies definiëren welke domeinen of e-mailadressen de inbox van je agent kunnen bereiken, zowel op domeinniveau als op individueel e-mailniveau. Dit houdt je workflows gefocust en beschermd tegen ongewenste ruis of misbruik.

Is Agentic Mail een apart product dat ik moet kopen?

Nee, Agentic Mail is ingebouwd in Hostinger Business e-mail. Je krijgt toegang tot alle agentic functies als onderdeel van de Premium Business e-mail, geen apart abonnement nodig.

Is er een volledige API beschikbaar voor programmatisch e-mailbeheer?

Volledige API-toegang is een aankomende functie. Zodra het live is, geeft het je volledige programmatische controle over het verzenden, ontvangen en beheren van de inbox van je agent – geen gebruikersinterface vereist. In de tussentijd dekken webhooks en vooraf gebouwde vaardigheden de meest voorkomende automatiseringsgebruiksscenario's op dit moment.

