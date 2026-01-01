Hermes Agent is een zelfverbeterende AI-agent ontwikkeld door Nous Research die vaardigheden creëert op basis van ervaringen en deze verfijnt tijdens gebruik. In tegenstelling tot statische AI-assistenten, bouwt deze een blijvend geheugen op dat na verloop van tijd waardevoller wordt. De agent maakt tegelijkertijd verbinding met Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal en e-mail in gateway-modus, met ondersteuning voor OpenRouter, OpenAI, Anthropic en aangepaste LLM-endpoints.

Door Hermes Agent zelf te hosten op je VPS blijven alle API-sleutels, de gespreksgeschiedenis en bedrijfscontext op je eigen infrastructuur. Je beschikt over dedicated resources voor webbrowsen, code-executie en multi-agent-workflows die draaien zonder externe throttling.