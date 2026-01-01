Deploy Hermes Agent met één klik.
Zelfverbeterende AI-agent met een browsergebaseerd beheerpaneel, multiplatform-messaging en 200+ ondersteunde LLM-modellen.
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Wat je met Hermes Agent kunt bouwen
Hermes Agent is een zelfverbeterende AI-agent ontwikkeld door Nous Research die vaardigheden creëert op basis van ervaringen en deze verfijnt tijdens gebruik. In tegenstelling tot statische AI-assistenten, bouwt deze een blijvend geheugen op dat na verloop van tijd waardevoller wordt. De agent maakt tegelijkertijd verbinding met Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal en e-mail in gateway-modus, met ondersteuning voor OpenRouter, OpenAI, Anthropic en aangepaste LLM-endpoints.
Door Hermes Agent zelf te hosten op je VPS blijven alle API-sleutels, de gespreksgeschiedenis en bedrijfscontext op je eigen infrastructuur. Je beschikt over dedicated resources voor webbrowsen, code-executie en multi-agent-workflows die draaien zonder externe throttling.
Belangrijkste kenmerken van Hermes Agent
Browsergebaseerd beheerpaneel
Beheer de configuratie, API-sleutels, sessies en vaardigheden via een volledig webdashboard naast de in-browser terminal.
Zelfverbeterende leercyclus
De agent ontwikkelt en verfijnt vaardigheden op basis van elke interactie, waarbij via de Skills Hub herbruikbare vaardigheden kunnen worden gedeeld tussen verschillende deployments.
Multiplatform Messaging
Connect simultaneously to Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, and email without managing separate bots.
200+ LLM-modellen
Leid verzoeken via OpenRouter of maak rechtstreeks verbinding met Anthropic, OpenAI en gepersonaliseerde endpoints voor maximale flexibiliteit.
Ingebouwde taakplanner
Automate recurring tasks with the built-in cron scheduler and run parallel workstreams with subagent support.
Persistent Memory and Undo
Skills, session history, and memories survive restarts; rewind any conversation with the /undo command when a turn goes off-track.
Waarom Hermes Agent op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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