Onze AI-agenten

AI-tools geven je een leeg chatvenster. Je wordt geacht zelf uit te zoeken wat je moet vragen, hoe je het moet vragen en wat je vervolgens moet doen.

Onze agenten beschikken over ingebouwde vaardigheden. Elk van hen is een specialist die weet wat te doen en hoe te helpen. Een team van 7 AI-agenten dat je helpt jouw bedrijf vanaf dag één te laten groeien.