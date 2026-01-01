Vroege release

Laat je bedrijf groeien met AI-agenten

AI agents built for real business tasks - from strategy and SEO to marketing and sales. Works right inside your Hostinger account. Start for free and scale with a team of specialized agents.
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Onze AI-agenten

AI-tools geven je een leeg chatvenster. Je wordt geacht zelf uit te zoeken wat je moet vragen, hoe je het moet vragen en wat je vervolgens moet doen.

Onze agenten beschikken over ingebouwde vaardigheden. Elk van hen is een specialist die weet wat te doen en hoe te helpen. Een team van 7 AI-agenten dat je helpt jouw bedrijf vanaf dag één te laten groeien.

Meet your team

From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.

Business Advisor

Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.

Creative writer

Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.

SEO Consultant

Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.

Marketing Planner

Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.

Legal advisor

Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.

Customer Comms

Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.

Sales & Outreach

Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.

Start for free

Explore our AI agents capabilities.

Bring your tools
Connections

Bring your tools

Connect third-party services so your agents can use them during chat.
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Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

See all connections

Drie stappen. Dat is alles.

01

Kies je uitdaging

Betere SEO nodig? Een contentstrategie? Juridische pagina's? Kies de agent die het beste aansluit.
02

Chat met jouw agent

Vertel ze over je bedrijf. Zo kunnen ze de juiste vragen stellen en daarna aan de slag gaan.
03

Behaal concrete resultaten

Strategieën, blogposts, audits, e-mailcampagnes. Klaar om te kopiëren, plakken en gebruiken.
Ga aan de slag

Ontworpen voor ondernemers, niet voor ingenieurs

Gemaakt voor je Hostinger site

Jouw agenten zijn ontworpen om te werken met de tools die jij al gebruikt: je website, je domein, je bedrijf.

Geen technische vaardigheden nodig

Als je een gesprek kunt voeren, kun je Agents gebruiken. Geen prompts om te onthouden, geen installatie nodig.

Specialisten, geen generalisten

Elke agent is getraind voor één taak. Je krijgt hulp op expertniveau, geen generieke assistent die alles tegelijk probeert te doen.

Jouw gegevens blijven van jou

Gesprekken zijn privé. We trainen niet op basis van je gegevens en delen ze niet met derden.

Sluit je aan bij miljoenen tevreden klanten

Hostinger is dé plek waar je alles vindt wat je zoekt, want het biedt alle tools die kunnen bijdragen aan het succes van je bedrijf.

M.Akram Bazerbashi

M.Akram Bazerbashi

Ik gebruik Hostinger al een tijdje en mijn ervaring is erg goed. Het installatieproces was supergemakkelijk, zelfs voor iemand die niet erg technisch is.

Dm Rawat

Dm Rawat

Heel fijn in het gebruik, betrouwbaar en goed onderhouden. De ondersteuning is ook top en staat altijd live voor je klaar. Echt een aanrader.

Amir Benslama

Amir Benslama

Jouw team van AI-agents is er klaar voor. Jij ook?

Laten we beginnen
Jouw team van AI-agents is er klaar voor. Jij ook?

Veelgestelde vragen

Wat is Hostinger Agents?

Hostinger Agents is een door AI aangedreven app en biedt een team van gespecialiseerde agents - stuk voor stuk ontworpen voor een specifiek onderdeel van je bedrijf zoals strategie, schrijven, SEO, marketing, juridisch, klantcontact en verkoop. In plaats van één generieke chatbot krijg je specialisten met wie je op elk moment in gewone taal kunt praten. Technische vaardigheden zijn niet nodig.

Voor wie is Hostinger Agents bedoeld?

Het is gemaakt voor solopreneurs, side-hustlers en kleine ondernemers die alles zelf regelen. Als je ooit hebt gewenst dat je een strateeg, schrijver, marketeer of juridisch adviseur tot je beschikking had — dat is precies wat Hostinger Agents je biedt.

Wat is het verschil met ChatGPT?

In tegenstelling tot algemene AI-chatbots is elke Hostinger Agent vooraf getraind met diepgaande expertise in een specifiek bedrijfsdomein. Je hoeft geen perfecte prompt te maken — kies gewoon een agent en een vaardigheid, en die leidt je van daaruit naar een nuttig resultaat.

Wat zijn Skills, en hoe werken ze?

Vaardigheden zijn voorgebouwde taaksjablonen binnen elke agent. In plaats van te bedenken wat je moet vragen, selecteer je een vaardigheid en leidt de agent je door een specifiek resultaat — zoals het schrijven van een blogpost, het uitvoeren van zoekwoordonderzoek of het genereren van een privacybeleid. Vaardigheden zijn sneller, gestructureerder en leveren betere resultaten op dan beginnen met een leeg gesprek.

Moet ik elke keer opnieuw beginnen als ik de app open?

Nee. Elke agent voert één doorlopend gesprek met je — geen sessies die verlopen, geen geschiedenis om te beheren. Je sluit de app en komt later terug, en de agent pakt de draad precies weer op waar je gebleven was. Je hoeft je zakelijke context niet telkens opnieuw uit te leggen.

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