Koop een domeinnaam

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*Van toepassing bij een contract van 3 jaar. Na het eerste jaar gelden de standaard verlengingstarieven.
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Alles op één plek
Koop een domein, hosting, e-mail, beheer je websitebuilder en AI-tools, allemaal op één plek. Eén dashboard, één login, één supportteam dat alles voor je regelt.
Steun die actie onderneemt
Geen verborgen kosten
Gebouwd voor snelheid
Je domein draait op Cloudflare-nameservers, waardoor het vanaf dag één beschermd en snel is. Voeg hosting toe en alles laadt tot wel 35 keer sneller dan op standaard harde schijven.
Koop je domein in 3 eenvoudige stappen.
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Hoe u in 5 stappen een domeinnaam kunt kopen
Ik heb een domeinnaam gekocht, en nu?
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Veelgestelde vragen over domeinregistratie
Is Hostinger een domeinregistrar?
Hoeveel kost een domeinnaam?
Domeinprijzen variëren per extensie. Een .com-domein begint bij € 0,01 voor het eerste jaar bij Hostinger als je kiest voor een contract van 3 jaar. De verlengingsprijzen worden vooraf getoond voordat je koopt. Geen verborgen kosten, geen verrassingen bij het afrekenen.
Wie is de eigenaar van het domein na registratie?
Kan ik een domeinnaam permanent kopen?
Geen enkel domein kan permanent in uw bezit zijn. U registreert het voor een periode van één tot tien jaar en verlengt het om het te behouden. Zolang u op tijd verlengt, kan niemand anders het overnemen. Hostinger stuurt herinneringen voor verlenging, zodat u nooit per ongeluk een domein verliest.
Bij welke registrar is het het beste om een domein te kopen?
De beste registrar hangt af van je behoeften. Als je je domein, hosting, e-mail en website vanuit één plek wilt beheren, biedt Hostinger je alles in één dashboard, zonder dat je tussen providers hoeft te wisselen.
Hoe kan ik mijn domein overzetten naar Hostinger?
Start je overdracht vanuit het Hostinger-dashboard. Voer je domeinnaam in, ontgrendel deze bij je huidige registrar en ontvang de autorisatiecode. De overdracht duurt maximaal zeven dagen en je domein blijft gedurende deze tijd actief. Je krijgt bovendien een jaar gratis bij je registratie.
Hoe lang duurt het om een domeinnaam te registreren?
Registratie is direct. Zodra u de bestelling heeft afgerond, is uw domein binnen enkele minuten actief. U kunt het direct koppelen aan een website, e-mail instellen of doorverwijzen naar waar u maar wilt.
Wat gebeurt er als iemand anders de domeinnaam die ik wil al bezit?
Probeer een andere extensie. Als yourbusiness.com al bezet is, zijn yourbusiness.store of yourbusiness.co mogelijk wel beschikbaar en werken ze net zo goed. Je kunt ook onze domeinnaamzoekfunctie gebruiken om AI-gestuurde suggesties te krijgen op basis van je idee.