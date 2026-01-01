Koop een domeinnaam

Elk groot idee verdient een thuis. Registreer uw domeinnaam en begin vandaag nog met bouwen.
Registreer een .com-domein

Registreer een .com-domein voor slechts € 0,01*/1e jaar

*Van toepassing bij een contract van 3 jaar. Na het eerste jaar gelden de standaard verlengingstarieven.

9M+

domeinen geregistreerd

400+

domeinextensies

9M+
1 gratis maand van het Business-abonnement

1 gratis maand van het Business-abonnement

Geldt voor .tech, .org, .net, .io en .ai domeinen. Periode van 2 jaar of langer.

Registreer een domeinnaam met meer dan 400 extensies.

.nl

Nederlandse klanten verwachten dit.

 9,99 4,99 /1e jr
Controleer de beschikbaarheid

.com

Het favoriete domein ter wereld

 16,99 0,01 /1e jr
Controleer de beschikbaarheid

.eu

Eén domein voor heel Europa

 6,49 3,49 /1e jr
Controleer de beschikbaarheid

.shop

Verander bezoekers in kopers.

 32,99 0,99 /1e jr
Controleer de beschikbaarheid

.org

Gemaakt voor mensen, niet voor winst.

 16,99 8,99 /1e jr
Controleer de beschikbaarheid

.store

Gebouwd om vanaf dag één te verkopen.

 51,99 0,99 /1e jr
Controleer de beschikbaarheid

.nl

Nederlandse klanten verwachten dit.

 9,99 4,99 /1e jr
Controleer de beschikbaarheid

.com

Het favoriete domein ter wereld

 16,99 0,01 /1e jr
Controleer de beschikbaarheid

.eu

Eén domein voor heel Europa

 6,49 3,49 /1e jr
Controleer de beschikbaarheid

.shop

Verander bezoekers in kopers.

 32,99 0,99 /1e jr
Controleer de beschikbaarheid

.org

Gemaakt voor mensen, niet voor winst.

 16,99 8,99 /1e jr
Controleer de beschikbaarheid

.store

Gebouwd om vanaf dag één te verkopen.

 51,99 0,99 /1e jr
Controleer de beschikbaarheid

Redenen om een domeinnaam bij Hostinger te registreren

Alles op één plek

Koop een domein, hosting, e-mail, beheer je websitebuilder en AI-tools, allemaal op één plek. Eén dashboard, één login, één supportteam dat alles voor je regelt.

Alles op één plek

Steun die actie onderneemt

Kodee, onze AI-assistent, beantwoordt de meeste vragen binnen 9 seconden en kan namens u actie ondernemen. Wanneer u een mens nodig heeft, staan onze experts 24/7 voor u klaar.
Steun die actie onderneemt

Geen verborgen kosten

Wat je ziet, is wat je betaalt. WHOIS-privacy is gratis, verlengingskosten worden vooraf weergegeven en er zijn geen extra kosten bij het afrekenen.
Geen verborgen kosten

Gebouwd voor snelheid

Je domein draait op Cloudflare-nameservers, waardoor het vanaf dag één beschermd en snel is. Voeg hosting toe en alles laadt tot wel 35 keer sneller dan op standaard harde schijven.

Gebouwd voor snelheid

Alles op één plek

Koop een domein, hosting, e-mail, beheer je websitebuilder en AI-tools, allemaal op één plek. Eén dashboard, één login, één supportteam dat alles voor je regelt.

Alles op één plek

Steun die actie onderneemt

Kodee, onze AI-assistent, beantwoordt de meeste vragen binnen 9 seconden en kan namens u actie ondernemen. Wanneer u een mens nodig heeft, staan onze experts 24/7 voor u klaar.
Steun die actie onderneemt

Geen verborgen kosten

Wat je ziet, is wat je betaalt. WHOIS-privacy is gratis, verlengingskosten worden vooraf weergegeven en er zijn geen extra kosten bij het afrekenen.
Geen verborgen kosten

Gebouwd voor snelheid

Je domein draait op Cloudflare-nameservers, waardoor het vanaf dag één beschermd en snel is. Voeg hosting toe en alles laadt tot wel 35 keer sneller dan op standaard harde schijven.

Gebouwd voor snelheid
Registreer een domein

Koop je domein in 3 eenvoudige stappen.

01

Vind jouw perfecte naam

Zoek je naam op en kies uit extensies zoals .com, .store, .ai en .online.
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Claim het voordat iemand anders dat doet.

Voeg het toe aan je winkelmandje en betaal binnen enkele minuten. Privacybescherming is gratis inbegrepen.
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Ga live en verover je eigen plekje op het internet.

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Heb je al een domein? Breng het dan naar Hostinger.

Draag je domein over en ontvang een jaar gratis bij je registratie. Je instellingen, je DNS, je e-mail. Alles wordt overgezet zonder downtime.
Draag uw domein over
Heb je al een domein? Breng het dan naar Hostinger.

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Hoe u in 5 stappen een domeinnaam kunt kopen

Hoe u in 5 stappen een domeinnaam kunt kopen

Handleiding
Video
Ik heb een domeinnaam gekocht, en nu?

Ik heb een domeinnaam gekocht, en nu?

Handleiding
Video
Meest populaire domeinextensies

Meest populaire domeinextensies

Handleiding

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Kodee handelt, het geeft niet alleen antwoord. Vraag het om DNS in te stellen, je domein te koppelen of SSL te configureren en het regelt het direct.
Maak kennis met Kodee, je AI-assistent.

Je hebt je domeinnaam geregistreerd. Wat nu?

Hier volgen de vier essentiële stappen om van je naam een bedrijf te maken.
Kies uw hostingpakket

Kies uw hostingpakket

Een domein heeft een snelle en veilige thuisbasis nodig. Kies een webhosting-pakket met 99,9% uptime en snelheid. Een gratis domein is inbegrepen voor één jaar bij in aanmerking komende jaarpakketten.

Bouw je website

Bouw je website

Maak je website in minuten – niet in dagen. Kies een door een ontwerper gemaakt sjabloon of laat onze AI website builder je conversieverhogende website creëren met een simpele prompt.

Ontvang een professioneel e-mailadres

Ontvang een professioneel e-mailadres

Bouw direct vertrouwen op met een domein-gebaseerd e-mailadres. Alle hostingpakketten bevatten een zakelijk e-mailaccount, of u kunt upgraden naar Google Workspace.

Vergroot je publiek

Vergroot je publiek

Verander uw websitebezoekers in loyale klanten. Verzamel e-mailadressen, verstuur campagnes en automatiseer follow-ups met het Reach e-mailmarketingplatform.

Probeer meer gratis domeintools.

Domeinnaam zoeken

Gebruik onze domeinnaamzoektool om snel een beschikbare domeinnaam te vinden. Zodra je de juiste hebt gevonden, kun je deze direct vastleggen en registreren.
Controleer de beschikbaarheid van het domein.

Zoek domeinextensies

Doorzoek alle topleveldomeinen (TLD's) om een uniek domein te vinden dat aansluit bij uw bedrijfsdoelstellingen.
Verken TLD's

WHOIS-domeinopzoeking

Vind snel en nauwkeurig de eigenaar, registrar en belangrijkste registratiegegevens voor elk domein.
Zoekdomein

Veelgestelde vragen over domeinregistratie

Vind antwoorden op veelgestelde vragen over het kopen en registreren van domeinnamen.

Is Hostinger een domeinregistrar?

Ja, Hostinger is een geaccrediteerde domeinregistrar. U kunt domeinnamen rechtstreeks via Hostinger zoeken, registreren en beheren, zonder dat u een externe registrar nodig heeft.

Hoeveel kost een domeinnaam?

Domeinprijzen variëren per extensie. Een .com-domein begint bij € 0,01 voor het eerste jaar bij Hostinger als je kiest voor een contract van 3 jaar. De verlengingsprijzen worden vooraf getoond voordat je koopt. Geen verborgen kosten, geen verrassingen bij het afrekenen.

Wie is de eigenaar van het domein na registratie?

Wanneer u een domein registreert via Hostinger, wordt u de volledige eigenaar. Het domein wordt geregistreerd op uw naam (of op de naam van uw klant, indien u namens hen registreert), mits er geldige contactgegevens worden verstrekt.

Kan ik een domeinnaam permanent kopen?

Geen enkel domein kan permanent in uw bezit zijn. U registreert het voor een periode van één tot tien jaar en verlengt het om het te behouden. Zolang u op tijd verlengt, kan niemand anders het overnemen. Hostinger stuurt herinneringen voor verlenging, zodat u nooit per ongeluk een domein verliest.

Bij welke registrar is het het beste om een domein te kopen?

De beste registrar hangt af van je behoeften. Als je je domein, hosting, e-mail en website vanuit één plek wilt beheren, biedt Hostinger je alles in één dashboard, zonder dat je tussen providers hoeft te wisselen.

Hoe kan ik mijn domein overzetten naar Hostinger?

Start je overdracht vanuit het Hostinger-dashboard. Voer je domeinnaam in, ontgrendel deze bij je huidige registrar en ontvang de autorisatiecode. De overdracht duurt maximaal zeven dagen en je domein blijft gedurende deze tijd actief. Je krijgt bovendien een jaar gratis bij je registratie.

Hoe lang duurt het om een domeinnaam te registreren?

Registratie is direct. Zodra u de bestelling heeft afgerond, is uw domein binnen enkele minuten actief. U kunt het direct koppelen aan een website, e-mail instellen of doorverwijzen naar waar u maar wilt.

Wat gebeurt er als iemand anders de domeinnaam die ik wil al bezit?

Probeer een andere extensie. Als yourbusiness.com al bezet is, zijn yourbusiness.store of yourbusiness.co mogelijk wel beschikbaar en werken ze net zo goed. Je kunt ook onze domeinnaamzoekfunctie gebruiken om AI-gestuurde suggesties te krijgen op basis van je idee.

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