Live API · SDK's · MCP-server

De e-mail API met een echte inbox erachter.

Verzenden, lezen, zoeken en beantwoorden: één API, één sleutel
Sluit uw stack of uw AI-agent aan
Begin binnen een minuut met verzenden
Vanaf0,39/mnd
Uw API-sleutel ophalenLees de documentatie.
30-dagen-geld-terug-garantie
Hostinger Mail API
Verbonden
cURL Node.js PHP Python 
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
  -H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
  -d '{
    "to": "alex@example.com",
    "subject": "Welcome aboard!"
  }'
202 Geaccepteerd, bericht in wachtrij

Elke manier om te bouwen.

Werk direct met de REST API, laat een first-party SDK vallen, script het vanuit de CLI, of verbind een AI agent via de live MCP server.Het is dezelfde mailbox eronder.

MCP-server

Geef uw AI-agenten tools om een echte mailbox te lezen, te verzenden, te zoeken en te bedienen.

Node.js SDK

Voeg workflows voor e-mailverzending en inbox toe aan JavaScript- en TypeScript-apps met een native ontwikkelaarservaring.

PHP SDK

Verbind websites en backendservices met mailboxacties zonder een API-client vanaf nul te bouwen.

Python SDK

Bouw automatiseringen, gegevensworkflows en agenttools rond een echt e-mailaccount.

Opdrachtregelinterface

Inspecteer en beheer mailboxworkflows vanuit uw terminal, scripts en CI-taken.

REST API en webhooks

Bel rechtstreeks naar het programmeerbare oppervlak, reageer op mailboxgebeurtenissen en stuur producte-mails wanneer uw app dat nodig heeft.

Bibliotheken & CLI

Installeer een first-party client en voer uw eerste gesprek in enkele minuten.

TypeScript / Node.js

hostinger-mail-api-sdk

npm install hostinger-mail-api-sdk

Volledig getypeerde client voor de Mail API.

PHP

hostinger/mail-api-php-sdk

composer require hostinger/mail-api-php-sdk

Framework-onafhankelijke PHP-client.

Python

hostinger-mail-api

pip install hostinger-mail-api

Python-client voor de Mail-API.

CLI

hostinger-mail

brew install hostinger/tap/hostinger-mail

Beheer je e-mail direct vanaf je terminal.

Geef uw agent een echte inbox

Een verzendend eindpunt is niet voldoende: uw app of agent krijgt een werkend postvak, met een adres, threads en geschiedenis, dat kan worden uitgevoerd via MCP, SDK's of REST.

Een identiteit

Een echt, verifieerbaar e-mailadres dat uw agent kan gebruiken om zich aan te melden voor services, bevestigingen te ontvangen en namens u op te treden.

Echte gesprekken

Gestructureerde antwoorden, bijlagen en discussies met meerdere partijen, met een mens in de lus wanneer u maar wilt.

Geheugen ingebouwd

Elk bericht is een hardnekkige, doorzoekbare record waarop uw agent kan terugkijken om de context te begrijpen en op te volgen.

Eenvoudige prijzen per mailbox

Elk plan bevat volledige API, SDK, CLI, MCP en webhook-toegang. Verzenden is gebouwd voor product- en transactie-e-mail met een bescheiden volume.

30-dagen-geld-terug-garantie

Op elk moment opzegbaar

24/7 ondersteuning

48-maanden plan
87% korting
Starter
Ideaal voor: zijprojecten en prototypes
2,99
0,39/mnd
Uw API-sleutel ophalen
Prijs per mailbox. Voor een termijn van 48 maanden. Verlengbaar voor € 1,59/mnd voor een termijn van 48 maanden.
API, SDK, CLI & MCP toegang
Webhooks & mailbox evenementen
1 000 e-mails/dag per mailbox
1 mailbox inbegrepen
5 GB opslag per mailbox
5 forwarding rules
5 e-mailaliassen

Voordelen:

Agentic Mail: dedicated agent adres + MCP tools
MEEST POPULAIR
75% korting
Standard
Ideaal voor: groeiende apps en integraties
3,99
0,99/mnd
Uw API-sleutel ophalen
Prijs per mailbox. Voor een termijn van 48 maanden. Verlengbaar voor € 2,79/mnd voor een termijn van 48 maanden.
API, SDK, CLI & MCP toegang
Webhooks & mailbox evenementen
3 000 e-mails/dag per mailbox
1 mailbox inbegrepen
20 GB opslag per mailbox
20 forwarding rules
10 e-mailaliassen

Voordelen:

Zoeken, antwoorden, samenvatten en schrijven - allemaal met AI - onbeperkt
Agentic Mail: dedicated agent adres + MCP tools
67% korting
Premium
Ideaal voor: productieworkloads
5,99
1,99/mnd
Uw API-sleutel ophalen
Prijs per mailbox. Voor een termijn van 48 maanden. Verlengbaar voor € 3,99/mnd voor een termijn van 48 maanden.
API, SDK, CLI & MCP toegang
Webhooks & mailbox evenementen
3 000 e-mails/dag per mailbox
1 mailbox inbegrepen
50 GB opslag per mailbox
50 forwarding rules
30 e-mailaliassen

Voordelen:

Gratis domein voor 1 jaar
Zoeken, antwoorden, samenvatten en schrijven - allemaal met AI - onbeperkt
Agentic Mail: dedicated agent adres + MCP tools
87% korting
Starter
Ideaal voor: zijprojecten en prototypes
2,99
0,39/mnd
Uw API-sleutel ophalen
Prijs per mailbox. Voor een termijn van 48 maanden. Verlengbaar voor € 1,59/mnd voor een termijn van 48 maanden.
API, SDK, CLI & MCP toegang
Webhooks & mailbox evenementen
1 000 e-mails/dag per mailbox
1 mailbox inbegrepen
5 GB opslag per mailbox
5 forwarding rules
5 e-mailaliassen

Voordelen:

Agentic Mail: dedicated agent adres + MCP tools
MEEST POPULAIR
75% korting
Standard
Ideaal voor: groeiende apps en integraties
3,99
0,99/mnd
Uw API-sleutel ophalen
Prijs per mailbox. Voor een termijn van 48 maanden. Verlengbaar voor € 2,79/mnd voor een termijn van 48 maanden.
API, SDK, CLI & MCP toegang
Webhooks & mailbox evenementen
3 000 e-mails/dag per mailbox
1 mailbox inbegrepen
20 GB opslag per mailbox
20 forwarding rules
10 e-mailaliassen

Voordelen:

Zoeken, antwoorden, samenvatten en schrijven - allemaal met AI - onbeperkt
Agentic Mail: dedicated agent adres + MCP tools
67% korting
Premium
Ideaal voor: productieworkloads
5,99
1,99/mnd
Uw API-sleutel ophalen
Prijs per mailbox. Voor een termijn van 48 maanden. Verlengbaar voor € 3,99/mnd voor een termijn van 48 maanden.
API, SDK, CLI & MCP toegang
Webhooks & mailbox evenementen
3 000 e-mails/dag per mailbox
1 mailbox inbegrepen
50 GB opslag per mailbox
50 forwarding rules
30 e-mailaliassen

Voordelen:

Gratis domein voor 1 jaar
Zoeken, antwoorden, samenvatten en schrijven - allemaal met AI - onbeperkt
Agentic Mail: dedicated agent adres + MCP tools

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Bescherming tegen spam, virussen en phishing
Toegang tot e-mail op elke app of elk apparaat
Volg alle mailboxactiviteit met auditlogs
Beveilig je data met end-to-end encryptie
Migreer je e-mails eenvoudig
Stuur e-mails door naar een ander e-mailadres
Bescherming tegen spam, virussen en phishing
Toegang tot e-mail op elke app of elk apparaat
Volg alle mailboxactiviteit met auditlogs
Beveilig je data met end-to-end encryptie
Migreer je e-mails eenvoudig
Stuur e-mails door naar een ander e-mailadres

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Gebouwd voor ontwikkelaarsworkflows

Gebruik de interface die bij uw stack past en wissel vervolgens tussen SDK's, CLI, REST en webhooks zonder de onderliggende mailbox te wijzigen.

JSON

Reageer in realtime

{
  "event": "message.received",
  "mailbox": "agent@yourdomain.com",
  "message": {
    "from": "customer@example.com",
    "subject": "Order #1042: where is my package?",
    "thread_id": "thr_8fk2m01x"
  }
}
Abonneer je op mailbox events met webhooks en activeer je logica op het moment dat mail aankomt, zonder polling loops om op te passen.

Node.js

Zoeken en triage vanuit code

const urgent = await mail.messages.search({
  query: 'is:unread label:urgent',
});

for (const message of urgent) {
  await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Doorzoek de mailbox op de manier waarop uw workflow denkt: op afzender, onderwerp of status en handel vervolgens naar de resultaten in dezelfde gespreksketen.

Schelp

Script het vanaf uw terminal

$ hostinger-mail messages list --unread

$ hostinger-mail send \
    --to alex@example.com \
    --subject "Deploy finished"
De CLI spreekt dezelfde API, dus alles wat uw app kan doen, kunt u ook doen vanuit uw shell, scripts en CI-taken.

Volledige controle over uw mailworkflows

Beheer inloggegevens, volg de bezorgactiviteiten in de e-maillogboeken en maak integraties zonder uw controlepaneel te verlaten.

API-sleutels

Maak sleutels voor nieuwe projecten en trek ze in wanneer u referenties roteert.

Webhook eindpunten

Beheer de eindpunten die uw postvakgebeurtenissen ontvangen.

E-maillogboeken

Inspecteer de bezorgactiviteit wanneer u een bericht moet traceren.
Hostinger Agentic Mail illustratie voor geautomatiseerde e-mail workflows

Hostinger Mail voor ontwikkelaars

Zet een echte inbox achter je code

Maak een API-sleutel, verbind uw app of agent, stuur uw eerste e-mail en begin met bouwen.

Uw API-sleutel ophalen
Lees de documentatie.

Hostinger Mail API Veelgestelde vragen

Antwoorden over de Mail API, MCP-server, SDK's, CLI, REST API en webhooks.

Hostinger Mail API is het programmeerbare e-mailoppervlak voor apps, websites en backendservices.Verstuur e-mail en lees, zoek, organiseer, beantwoord en automatiseer een echte inbox via SDK's, CLI, REST API en webhooks.

De live Hostinger Mail MCP server geeft compatibele AI agents mailbox tools die ze direct kunnen aanroepen.Agents kunnen deze tools gebruiken om gesprekken te lezen, berichten te zoeken, antwoorden op te stellen, binnenkomende mail te triageren en inbox workflows uit te voeren.

Hostinger Mail API combineert applicatie e-mail verzenden en echte inbox controle in één programmeerbaar oppervlak.Het is gebouwd voor product en workflow e-mail in plaats van grote volumes bulk levering.

Er zijn first-party SDK's beschikbaar voor Node.js, PHP en Python. U kunt ook de opdrachtregelinterface gebruiken of de REST API rechtstreeks aanroepen vanuit elke taal die HTTP ondersteunt.

Ja. Webhooks laten uw toepassing reageren op postvakactiviteit en workflows starten zonder herhaaldelijk te controleren op wijzigingen.

Meld u aan bij hPanel, open het API-gebied en maak een sleutel voor uw integratie. Bewaar de sleutel veilig en leg deze niet vast aan uw broncode.

Bezoek de Hostinger Mail API-documentatie voor installatie-instructies, API-referenties en integratiegegevens.

Ja. Gebruik de REST API, SDK's of CLI om e-mail te verzenden en een echte inbox te beheren vanuit elke app, website of backend. Agents via MCP worden ondersteund, maar zijn optioneel.

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