Implementeer OpenClaw met één-klik-installatie.
Persoonlijke AI-assistent draaiend op je eigen VPS met uniforme controle over WhatsApp, Telegram, Slack, Discord en meer.
Kies een VPS-plan voor OpenClaw
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OpenClaw kunt bouwen
OpenClaw is een zelfgehost persoonlijk AI-assistentplatform dat verbinding maakt met de berichtenkanalen die je al gebruikt — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage en Microsoft Teams — via één enkele gateway die op je eigen infrastructuur draait. In tegenstelling tot cloudgebaseerde assistenten houdt OpenClaw alle gesprekken, context en gegevens onder jouw controle, terwijl het altijd beschikbaar blijft op elk platform.
De gateway-architectuur ondersteunt meerdere AI-modelproviders, waaronder Anthropic Claude en OpenAI, zodat je het model kiest dat bij elke taak past. Spraakmogelijkheden, browserautomatisering en een uitbreidbaar skillsplatform betekenen dat OpenClaw alles aankan, van snelle berichtantwoorden tot complexe geautomatiseerde workflows.
Belangrijkste kenmerken van OpenClaw
Meerkanaals berichtgeving
Eén assistent bereikbaar via WhatsApp, Telegram, Slack, Discord en 10+ andere platforms vanuit één enkele gateway.
Meerdere AI-aanbieders
Schakel tussen Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini en andere modellen, afhankelijk van de taak.
Spraak & Browserbediening
Altijd-actieve spreekmodus en toegewijde Chrome-automatisering maken steminteracties en webgebaseerde taakuitvoering mogelijk.
Interactief Canvas
Agentgestuurde visuele werkruimtes laten de assistent rijke interactieve interfaces weergeven, voorbij eenvoudige tekstantwoorden.
Uitbreidbaar vaardighedenplatform
Voeg gebundelde, beheerde of aangepaste vaardigheden op werkruimteniveau toe om uit te breiden wat je assistent kan doen zonder opnieuw op te bouwen vanaf nul.
Waarom OpenClaw op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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