OpenClaw is een zelfgehost persoonlijk AI-assistentplatform dat verbinding maakt met de berichtenkanalen die je al gebruikt — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage en Microsoft Teams — via één enkele gateway die op je eigen infrastructuur draait. In tegenstelling tot cloudgebaseerde assistenten houdt OpenClaw alle gesprekken, context en gegevens onder jouw controle, terwijl het altijd beschikbaar blijft op elk platform.

De gateway-architectuur ondersteunt meerdere AI-modelproviders, waaronder Anthropic Claude en OpenAI, zodat je het model kiest dat bij elke taak past. Spraakmogelijkheden, browserautomatisering en een uitbreidbaar skillsplatform betekenen dat OpenClaw alles aankan, van snelle berichtantwoorden tot complexe geautomatiseerde workflows.