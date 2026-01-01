Tot wel 69% korting op 9router

Implementeer 9router met één-klik-installatie.

AI API-routeringsproxy die automatisch tokenskosten verlaagt en verzoeken verdeelt over meer dan 40 LLM-providers.

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AI-beheerde VPS
 5,49 /mnd
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Implementeer 9router met één-klik-installatie.

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69% korting
KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
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Krijg 24 maanden voor € 131,76 (normale prijs € 431,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 11,99/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 191,76 (normale prijs € 527,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 14,99/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 263,76 (normale prijs € 863,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 27,99/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 131,76 (normale prijs € 431,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 11,99/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 191,76 (normale prijs € 527,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 14,99/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 263,76 (normale prijs € 863,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 27,99/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met 9router kunt bouwen

9router is een zelfgehoste AI API-proxy die zich bevindt tussen je AI-coderingstools en elke LLM-aanbieder. Het exposeert een OpenAI-compatibel eindpunt, zodat tools zoals Claude Code, Cursor, Cline en Copilot verbinding maken zonder herconfiguratie. De RTK Token Saver comprimeert grote tool-outputs — git diffs, grep-resultaten, directory trees — voordat ze het model bereiken, waardoor invoertokens met 20–40% per verzoek worden verminderd. Automatische fallback-routering cascadeert door abonnements-, budget- en gratis-tier aanbieders in prioriteitsvolgorde wanneer quota's worden bereikt.

Door 9router zelf te hosten op je VPS blijven alle aanbieder-inloggegevens en routeringsregels onder jouw controle. Je beheert accounts via een webdashboard, stelt per-model tokenbudgetten in en verdeelt verzoeken over meerdere accounts met round-robin planning — waardoor kosten worden verlaagd zonder je AI-toolconfiguraties aan te raken.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van 9router

RTK-tokencompressie

Comprimeert uitvoer van toolaanroepen zoals git-diffs en directorystructuren voordat deze naar het model worden verzonden, waarbij 20–40% van de invoertokens per verzoek wordt bespaard.

Multi-provider-routering

Routeert verzoeken over 40+ LLM-providers met automatische terugval van betaalde naar gratis lagen wanneer abonnementsquota's zijn uitgeput.

Round-robin planning

Verdeelt verzoeken over meerdere accounts per provider om het quotagebruik te maximaliseren voordat de maandelijkse limieten worden gereset.

OpenAI-compatibele API

Naadloos vervangend endpoint op /v1, zodat elke tool die het OpenAI-protocol ondersteunt verbinding maakt zonder herconfiguratie.

Holbewonermodus

Voegt beknopte uitvoerinstructies in uitgaande prompts in om de lengte van de modelrespons met wel 65% te verminderen.

Waarom 9router op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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