Implementeer 9router met één-klik-installatie.
AI API-routeringsproxy die automatisch tokenskosten verlaagt en verzoeken verdeelt over meer dan 40 LLM-providers.
Kies een VPS-plan voor 9router
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met 9router kunt bouwen
9router is een zelfgehoste AI API-proxy die zich bevindt tussen je AI-coderingstools en elke LLM-aanbieder. Het exposeert een OpenAI-compatibel eindpunt, zodat tools zoals Claude Code, Cursor, Cline en Copilot verbinding maken zonder herconfiguratie. De RTK Token Saver comprimeert grote tool-outputs — git diffs, grep-resultaten, directory trees — voordat ze het model bereiken, waardoor invoertokens met 20–40% per verzoek worden verminderd. Automatische fallback-routering cascadeert door abonnements-, budget- en gratis-tier aanbieders in prioriteitsvolgorde wanneer quota's worden bereikt.
Door 9router zelf te hosten op je VPS blijven alle aanbieder-inloggegevens en routeringsregels onder jouw controle. Je beheert accounts via een webdashboard, stelt per-model tokenbudgetten in en verdeelt verzoeken over meerdere accounts met round-robin planning — waardoor kosten worden verlaagd zonder je AI-toolconfiguraties aan te raken.
Belangrijkste kenmerken van 9router
RTK-tokencompressie
Comprimeert uitvoer van toolaanroepen zoals git-diffs en directorystructuren voordat deze naar het model worden verzonden, waarbij 20–40% van de invoertokens per verzoek wordt bespaard.
Multi-provider-routering
Routeert verzoeken over 40+ LLM-providers met automatische terugval van betaalde naar gratis lagen wanneer abonnementsquota's zijn uitgeput.
Round-robin planning
Verdeelt verzoeken over meerdere accounts per provider om het quotagebruik te maximaliseren voordat de maandelijkse limieten worden gereset.
OpenAI-compatibele API
Naadloos vervangend endpoint op /v1, zodat elke tool die het OpenAI-protocol ondersteunt verbinding maakt zonder herconfiguratie.
Holbewonermodus
Voegt beknopte uitvoerinstructies in uitgaande prompts in om de lengte van de modelrespons met wel 65% te verminderen.
Waarom 9router op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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