9router is een zelfgehoste AI API-proxy die zich bevindt tussen je AI-coderingstools en elke LLM-aanbieder. Het exposeert een OpenAI-compatibel eindpunt, zodat tools zoals Claude Code, Cursor, Cline en Copilot verbinding maken zonder herconfiguratie. De RTK Token Saver comprimeert grote tool-outputs — git diffs, grep-resultaten, directory trees — voordat ze het model bereiken, waardoor invoertokens met 20–40% per verzoek worden verminderd. Automatische fallback-routering cascadeert door abonnements-, budget- en gratis-tier aanbieders in prioriteitsvolgorde wanneer quota's worden bereikt.

Door 9router zelf te hosten op je VPS blijven alle aanbieder-inloggegevens en routeringsregels onder jouw controle. Je beheert accounts via een webdashboard, stelt per-model tokenbudgetten in en verdeelt verzoeken over meerdere accounts met round-robin planning — waardoor kosten worden verlaagd zonder je AI-toolconfiguraties aan te raken.