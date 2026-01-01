Defguard is een enterprise-grade zero-trust toegangsbeheerplatform gebouwd rond WireGuard, de enige oplossing die echte multi-factor authenticatie direct toevoegt aan de VPN-tunnel in plaats van een aparte applicatiegateway eromheen te wikkelen. De kerncomponent die in deze template is gebundeld, draait de beheerwebinterface, OpenID Connect identiteitsprovider, gebruikersinschrijving, ACL-configuratie en het gRPC-controlepaneel dat externe gateways en desktopclients aanstuurt.

Defguard zelf hosten op je eigen VPS houdt gebruikersmappen, hardware-sleutels, auditlogs en OpenID-ondertekeningssleutels volledig onder jouw controle. Voeg Defguard gateway-nodes toe waar dan ook in je netwerk om WireGuard-tunnels te beëindigen, terwijl de kern de enige bron van waarheid blijft voor identiteit, apparaten en toegangsbeleid.