Implementeer Defguard met één klik installatie.
Open source zero-trust toegangsbeheer met native WireGuard meervoudige authenticatie en ingebouwde OpenID Connect.
Kies een VPS-plan voor Defguard
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Defguard kunt bouwen
Defguard is een enterprise-grade zero-trust toegangsbeheerplatform gebouwd rond WireGuard, de enige oplossing die echte multi-factor authenticatie direct toevoegt aan de VPN-tunnel in plaats van een aparte applicatiegateway eromheen te wikkelen. De kerncomponent die in deze template is gebundeld, draait de beheerwebinterface, OpenID Connect identiteitsprovider, gebruikersinschrijving, ACL-configuratie en het gRPC-controlepaneel dat externe gateways en desktopclients aanstuurt.
Defguard zelf hosten op je eigen VPS houdt gebruikersmappen, hardware-sleutels, auditlogs en OpenID-ondertekeningssleutels volledig onder jouw controle. Voeg Defguard gateway-nodes toe waar dan ook in je netwerk om WireGuard-tunnels te beëindigen, terwijl de kern de enige bron van waarheid blijft voor identiteit, apparaten en toegangsbeleid.
Belangrijkste kenmerken van Defguard
WireGuard met MFA
Dwing TOTP, e-mail of hardware-sleutel tweefactorauthenticatie direct af op elke WireGuard-verbinding in plaats van te vertrouwen op een aparte toegangspoort.
Ingebouwde OpenID Connect
De geïntegreerde OIDC-identiteitsprovider stelt Defguard in staat om SSO-tokens uit te geven voor jouw andere applicaties zonder Keycloak of een IdP van een derde partij te implementeren.
Gebruikersinschrijving op afstand
Meld nieuwe gebruikers aan met een begeleide aanmeldingsprocedure die automatisch wachtwoorden instelt, apparaten inricht en de desktopclient configureert.
ACL's en firewallregels
Definieer netwerksegmentatie en toegangsbeleid per gebruiker dat in realtime wordt doorgevoerd naar Linux- en FreeBSD/OPNsense-gateways.
LDAP- en AD-synchronisatie
Tweewegsynchronisatie met Active Directory en LDAP houdt gebruikers, groepen en groepslidmaatschappen consistent in alle systemen.
YubiKey-provisionering
Voorzie Yubico hardwaresleutels voor SSH, GPG en OpenPGP direct vanuit de Defguard beheerconsole.
Waarom Defguard op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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