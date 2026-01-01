Implementeer Anki Sync Server Enhanced met één-klik-installatie.
Zelfgehoste Anki-syncserver met accounts voor meerdere gebruikers, geautomatiseerde back-ups en een ingebouwd webdashboard.
Kies een VPS-plan voor Anki Sync Server Enhanced
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Anki Sync Server Enhanced kunt bouwen
Anki Sync Server Enhanced is een productieklare Docker-image die het officiële Anki-synchronisatieprotocol host op je eigen VPS, waardoor je flashcard-decks kunt synchroniseren tussen desktop, AnkiDroid en AnkiMobile zonder afhankelijk te zijn van AnkiWeb. Het is gebouwd vanuit de officiële Anki-bron en volgt elke upstream-release automatisch.
Zelf-hosting houdt elke kaart, revisiegeschiedenis en mediabestand onder jouw controle. Ondersteuning voor meerdere gebruikers, geplande back-ups met optionele S3-upload, Prometheus-metrics, fail2ban, rate limiting en een statusdashboard worden geleverd in één enkele container — geen aparte database of externe services vereist.
Belangrijkste kenmerken van Anki Sync Server Enhanced
Multi-usersynchronisatie
Host tot 99 onafhankelijke cursisten op één VPS, elk met hun eigen inloggegevens en geïsoleerde verzamelingopslag.
Automatische back-ups
Dagelijkse archieven van de gehele collectie met configureerbare bewaartermijn en optionele S3-, MinIO- of Garage-upload voor externe kopieën.
Ingebouwd dashboard
De webinterface toont de serverstatus, datagrootte per gebruiker, laatste synchronisatietijden, back-upgeschiedenis en live logboeken in één oogopslag.
Prometheus-meetgegevens
Toont synchronisatiebewerkingen, succespercentages van authenticatie, datavolume en uptime voor Grafana-dashboards en waarschuwingspijplijnen.
Versterkte beveiliging
Fail2ban-integratie, snelheidsbeperking van verzoeken en ondersteuning voor gehashte wachtwoorden beschermen je eindpunt tegen brute-force aanvallen.
Waarom Anki Sync Server Enhanced op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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