Anki Sync Server Enhanced is een productieklare Docker-image die het officiële Anki-synchronisatieprotocol host op je eigen VPS, waardoor je flashcard-decks kunt synchroniseren tussen desktop, AnkiDroid en AnkiMobile zonder afhankelijk te zijn van AnkiWeb. Het is gebouwd vanuit de officiële Anki-bron en volgt elke upstream-release automatisch.

Zelf-hosting houdt elke kaart, revisiegeschiedenis en mediabestand onder jouw controle. Ondersteuning voor meerdere gebruikers, geplande back-ups met optionele S3-upload, Prometheus-metrics, fail2ban, rate limiting en een statusdashboard worden geleverd in één enkele container — geen aparte database of externe services vereist.