CommaFeed is een snelle, lichtgewicht persoonlijke RSS-lezer die expliciet is gemodelleerd naar de originele Google Reader UI — met een lay-out met drie vensters, sneltoetsen, directe feedmarkering, OPML import/export, en een focus op snelheid boven overbodige functies. Het is geschreven in Java/Quarkus, draait als één zelfstandige binary en slaat alles op in een ingebedde H2-database, zodat de gehele implementatie één container plus één volume is.

Door CommaFeed zelf te hosten op je VPS blijven je abonnementen, leesstatus en favoriete artikelen op infrastructuur die jij beheert, in plaats van dat ze worden overgedragen aan een SaaS-feedlezer. Native Android- en iOS-apps maken rechtstreeks verbinding met je instantie via de API, met OPML kun je vrij migreren tussen feedlezers, en de ingebouwde scheduler ververst feeds op de achtergrond zonder externe workers.