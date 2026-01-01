Implementeer CommaFeed met één klik.
Zelfgehoste persoonlijke RSS-lezer geïnspireerd op Google Reader, met sneltoetsen, mobiele apps en een overzichtelijke lay-out met drie panelen.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met CommaFeed kunt bouwen
CommaFeed is een snelle, lichtgewicht persoonlijke RSS-lezer die expliciet is gemodelleerd naar de originele Google Reader UI — met een lay-out met drie vensters, sneltoetsen, directe feedmarkering, OPML import/export, en een focus op snelheid boven overbodige functies. Het is geschreven in Java/Quarkus, draait als één zelfstandige binary en slaat alles op in een ingebedde H2-database, zodat de gehele implementatie één container plus één volume is.
Door CommaFeed zelf te hosten op je VPS blijven je abonnementen, leesstatus en favoriete artikelen op infrastructuur die jij beheert, in plaats van dat ze worden overgedragen aan een SaaS-feedlezer. Native Android- en iOS-apps maken rechtstreeks verbinding met je instantie via de API, met OPML kun je vrij migreren tussen feedlezers, en de ingebouwde scheduler ververst feeds op de achtergrond zonder externe workers.
Belangrijkste kenmerken van CommaFeed
Google Reader-UI
Indeling met drie panelen met een feedlijst, artikellijst en leesweergave — plus volledige sneltoetsen (j/k/v/m) voor snelle navigatie die ervaren RSS-gebruikers direct herkennen.
OPML-import/export
Migreer je abonnementen in en uit via standaard OPML, zodat je eigenaar blijft van je leesgewoonten en op elk moment van lezer kunt wisselen.
Native mobiele apps
Gratis Android- en iOS-bijbehorende apps maken verbinding met jouw zelfgehoste instantie via de API om onderweg te lezen zonder gegevens bloot te stellen aan een derde partij.
Ingebedde H2-database
Een H2-database met één bestand heeft geen aparte databaseserver nodig — maak een back-up van je gegevens door één map te kopiëren, herstel door deze terug te zetten.
Achtergrondfeedvernieuwing
Ingebouwde scheduler ververst duizenden feeds op de achtergrond met adaptieve intervallen, geen Celery of externe workers vereist.
Waarom CommaFeed op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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