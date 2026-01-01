Implementeer Pydio Cells met één-klik installatie.
Zelfgehost platform voor bestandsdeling en documentensamenwerking met teamwerkruimtes, openbare links en een moderne web-UI.
Kies een VPS-plan voor Pydio Cells
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Pydio Cells kunt bouwen
Pydio Cells is een zelfgehost content samenwerkingsplatform — de moderne opvolger van PydioShare. Het combineert veilige bestandsdeling, teamwerkruimtes, het genereren van openbare links, documentvoorbeelden in de browser en gedetailleerde toegangscontrole achter een snelle Go-gebaseerde backend en een gepolijste webinterface die rechtstreeks concurreert met commerciële aanbiedingen zoals Box, Dropbox Business en SharePoint.
Door Pydio Cells zelf te hosten op een VPS houd je jouw gevoelige documenten, teamwerkruimtes en externe deellinks volledig onder jouw controle, zonder kosten per gebruiker, zonder opslaglimieten en zonder een extern platform dat de voorwaarden of prijzen op elk moment kan wijzigen.
Belangrijkste kenmerken van Pydio Cells
Teamwerkruimtes en rollen
Creëer werkruimtes per team met gedetailleerd, op rollen gebaseerd toegangsbeheer, zodat de juiste personen de juiste mappen zien zonder handmatig machtigingen te hoeven beheren.
Openbare deellinks
Genereer deelbare downloadlinks of uploadlinks met optionele wachtwoorden, vervaldatums en downloadlimieten — perfect voor het verzenden van bestanden naar externe klanten.
In-browser bestandsvoorvertoning
Bekijk PDF's, afbeeldingen, video's, audio en Office-documenten direct in de browser zonder eerst te downloaden of native viewers te installeren.
WebDAV- en S3-toegang
Maak verbinding via desktopsynchronisatieclients, mobiele apps en S3-compatibele tools, zodat dezelfde inhoud beschikbaar is in elke workflow.
Activiteitsfeeds en zoeken
Activiteitsstromen per werkruimte en full-text zoeken in alle documenten helpen teams op de hoogte te blijven van wijzigingen en snel content te vinden.
Waarom Pydio Cells op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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