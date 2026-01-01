Pydio Cells is een zelfgehost content samenwerkingsplatform — de moderne opvolger van PydioShare. Het combineert veilige bestandsdeling, teamwerkruimtes, het genereren van openbare links, documentvoorbeelden in de browser en gedetailleerde toegangscontrole achter een snelle Go-gebaseerde backend en een gepolijste webinterface die rechtstreeks concurreert met commerciële aanbiedingen zoals Box, Dropbox Business en SharePoint.

Door Pydio Cells zelf te hosten op een VPS houd je jouw gevoelige documenten, teamwerkruimtes en externe deellinks volledig onder jouw controle, zonder kosten per gebruiker, zonder opslaglimieten en zonder een extern platform dat de voorwaarden of prijzen op elk moment kan wijzigen.