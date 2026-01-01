Implementeer AnonUpload met één-klik installatie.
Privacy-gericht anoniem platform voor bestandsdeling, zonder database, accounts of tracking.
Kies een VPS-plan voor AnonUpload
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met AnonUpload kunt bouwen
AnonUpload is een lichtgewicht PHP-applicatie voor het delen van bestanden, gebouwd rond één principe: bestanden delen zonder een spoor achter te laten. Het vereist geen database, geen gebruikersaccounts en slaat geen metadata op die zou kunnen identificeren wie een bestand heeft geüpload of gedownload. Directe bestandsnamen worden nooit openbaar getoond, en de optionele downloadvertraging voorkomt geautomatiseerd scrapen voordat bestanden hun beoogde ontvangers bereiken.
AnonUpload zelf hosten betekent dat jouw bestanden nooit via infrastructuur van derden gaan die onderworpen is aan surveillanceverzoeken of bewaartermijnen voor gegevens. Je bepaalt welke bestandstypen worden geaccepteerd, hoe groot uploads mogen zijn en wie toegang heeft tot het beheergedeelte — zonder afhankelijk te zijn van een commerciële anonieme bestandsdeelingservice die activiteit zou kunnen loggen ondanks privacyclaims.
Belangrijkste kenmerken van AnonUpload
Geen database vereist
Bestanden worden direct op het bestandssysteem opgeslagen, zonder database-instelling of onderhoud, wat de implementatie vereenvoudigt en een veelvoorkomende bron van datalekken elimineert.
Verborgen bestandsnamen
Originele bestandsnamen worden nooit openbaar gemaakt, zodat downloaders geen inhoud, bron of uploaderidentiteit kunnen afleiden uit de URL of directorylijst.
Downloadtijdvertraging
Configureer een wachtperiode voordat bestanden downloadbaar worden, om te voorkomen dat geautomatiseerde scrapers uploads verzamelen voordat ze de beoogde ontvangers bereiken.
Instelbare bestandstypen
Definieer een exacte acceptatielijst van geaccepteerde bestandsextensies en stel maximale uploadgroottelimieten in tot 10 GB om te voldoen aan jouw specifieke deelbehoeften.
Beheerdersinterface
Beheer uploads, monitor opslaggebruik en pas applicatie-instellingen aan via een ingebouwd beheerpaneel zonder de servercommandoregel aan te raken.
Waarom AnonUpload op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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