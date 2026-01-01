AnonUpload is een lichtgewicht PHP-applicatie voor het delen van bestanden, gebouwd rond één principe: bestanden delen zonder een spoor achter te laten. Het vereist geen database, geen gebruikersaccounts en slaat geen metadata op die zou kunnen identificeren wie een bestand heeft geüpload of gedownload. Directe bestandsnamen worden nooit openbaar getoond, en de optionele downloadvertraging voorkomt geautomatiseerd scrapen voordat bestanden hun beoogde ontvangers bereiken.

AnonUpload zelf hosten betekent dat jouw bestanden nooit via infrastructuur van derden gaan die onderworpen is aan surveillanceverzoeken of bewaartermijnen voor gegevens. Je bepaalt welke bestandstypen worden geaccepteerd, hoe groot uploads mogen zijn en wie toegang heeft tot het beheergedeelte — zonder afhankelijk te zijn van een commerciële anonieme bestandsdeelingservice die activiteit zou kunnen loggen ondanks privacyclaims.