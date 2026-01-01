Implementeer AList met één-klik-installatie.
Zelfgehoste bestandslijst en WebDAV-server die tientallen cloudopslagproviders verenigt achter één webinterface.
Kies een VPS-plan voor AList
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met AList kunt bouwen
AList is een open-source bestandslijstprogramma dat lokale opslag en clouddrives samenbrengt onder één webinterface. Het ondersteunt meer dan 30 opslagbackends — waaronder OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV en vele regionale providers — waardoor je bestanden van al deze kunt bekijken, voorvertonen en downloaden zonder van app te wisselen of herhaaldelijk in te loggen.
AList zelf hosten op je eigen VPS houdt opslagreferenties en toegangsbeleid onder jouw controle, terwijl je bestanden worden blootgesteld via een snelle web-UI en een volledig compatibel WebDAV-eindpunt. Het is een praktische manier om verspreide cloudaccounts en gedeelde drives te consolideren in één enkele privé-gateway.
Belangrijkste kenmerken van AList
Multi-opslag-backends
Koppel meer dan 30 providers — lokale schijf, OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV en meer — in één uniforme bestandsboom.
WebDAV-server
Stel elke verbonden opslag beschikbaar als één enkel lees-/schrijf-WebDAV-eindpunt dat netjes koppelt in macOS, Windows en mobiele clients.
Voorvertoningen in de browser
Stream en bekijk een voorbeeld van afbeeldingen, video, audio, PDF's, Office-documenten en code zonder eerst bestanden te downloaden.
Fijnmazige deling
Genereer wachtwoordbeveiligde deellinks met een optionele vervaldatum, zodat externe ontvangers alleen de bestanden zien die jij kiest.
Offlinedownloads
Integreren met aria2 of qBittorrent om bestanden op te halen van URL's en torrents rechtstreeks naar elke gekoppelde opslagbackend.
Waarom AList op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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