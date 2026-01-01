AList is een open-source bestandslijstprogramma dat lokale opslag en clouddrives samenbrengt onder één webinterface. Het ondersteunt meer dan 30 opslagbackends — waaronder OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV en vele regionale providers — waardoor je bestanden van al deze kunt bekijken, voorvertonen en downloaden zonder van app te wisselen of herhaaldelijk in te loggen.

AList zelf hosten op je eigen VPS houdt opslagreferenties en toegangsbeleid onder jouw controle, terwijl je bestanden worden blootgesteld via een snelle web-UI en een volledig compatibel WebDAV-eindpunt. Het is een praktische manier om verspreide cloudaccounts en gedeelde drives te consolideren in één enkele privé-gateway.