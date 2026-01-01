Implementeer ArchiveBox met één-klik-installatie.
Zelfgehost internetarchiveringsplatform dat webpagina's, video's en documenten in meerdere formaten bewaart voor permanente toegang.
Kies een VPS-plan voor ArchiveBox
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ArchiveBox kunt bouwen
ArchiveBox is het toonaangevende open-source zelfgehoste webarchiveringsplatform, dat websites vastlegt als HTML, PDF, screenshots, WARC-bestanden en geëxtraheerde media om ervoor te zorgen dat inhoud toegankelijk blijft lang nadat de originele bronnen verdwijnen. Met meer dan 18.000 GitHub-sterren en actieve ontwikkeling sinds 2017, biedt het een betrouwbaar alternatief voor het afhankelijk zijn van het Internet Archive voor inhoud die belangrijk is voor jouw werk.
ArchiveBox zelf hosten geeft je volledige gegevenssoevereiniteit over gearchiveerde inhoud — cruciaal voor juridische, compliance- en journalistieke workflows waar de bewijsketen van belang is. Jij beheert bewaarbeleidsregels, back-upstrategieën en toegangsrechten, terwijl de geïntegreerde Sonic full-text zoekmachine het vinden van inhoud in grote archieven snel en nauwkeurig maakt.
Belangrijkste kenmerken van ArchiveBox
Multiformaat archivering
Leg elke pagina tegelijkertijd vast als HTML, PDF, screenshot, WARC en geëxtraheerde media, zodat inhoud wordt bewaard in meerdere onafhankelijke formaten, zelfs als één in de toekomst onleesbaar wordt.
Fulltextzoeken
Vind elk woord of elke zin direct in je hele archief met behulp van de geïntegreerde Sonic zoekmachine, zonder handmatig door mappen te bladeren of te vertrouwen op onnauwkeurige bestandsnaamaanpassing.
Geautomatiseerde planning
Stel dagelijkse archivering in van RSS-feeds, bladwijzerlijsten en URL-verzamelingen, zodat belangrijke inhoud automatisch wordt bewaard zonder handmatige activering te vereisen voor elk nieuw item.
Uitgebreide importondersteuning
Importeer direct vanaf browserbladwijzers, Pocket, Pinboard, Instapaper en andere diensten, waardoor het eenvoudig wordt om een bestaande leeslijst naar je permanente archief te migreren.
JavaScript-rendering
Archiveer dynamisch gerenderde pagina's en single-page applicaties met behulp van de gebundelde NoVNC-browseromgeving, waarbij inhoud wordt vastgelegd die eenvoudige HTML-fetchers volledig missen.
Waarom ArchiveBox op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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