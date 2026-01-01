ArchiveBox is het toonaangevende open-source zelfgehoste webarchiveringsplatform, dat websites vastlegt als HTML, PDF, screenshots, WARC-bestanden en geëxtraheerde media om ervoor te zorgen dat inhoud toegankelijk blijft lang nadat de originele bronnen verdwijnen. Met meer dan 18.000 GitHub-sterren en actieve ontwikkeling sinds 2017, biedt het een betrouwbaar alternatief voor het afhankelijk zijn van het Internet Archive voor inhoud die belangrijk is voor jouw werk.

ArchiveBox zelf hosten geeft je volledige gegevenssoevereiniteit over gearchiveerde inhoud — cruciaal voor juridische, compliance- en journalistieke workflows waar de bewijsketen van belang is. Jij beheert bewaarbeleidsregels, back-upstrategieën en toegangsrechten, terwijl de geïntegreerde Sonic full-text zoekmachine het vinden van inhoud in grote archieven snel en nauwkeurig maakt.