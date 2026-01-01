Implementeer Backrest met één-klik installatie.
Webgebaseerde UI voor restic die geplande back-ups, doorbladeren en herstellen vanuit elke browser toegankelijk maakt.
Kies een VPS-plan voor Backrest
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Backrest kunt bouwen
Backrest is een zelfgehoste webinterface voor restic, het snelle en veilige back-upprogramma. Het combineert restic's krachtige deduplicatie en versleuteling in een overzichtelijke, browsergebaseerde gebruikersinterface, waarmee je back-upplannen kunt maken, ze kunt plannen met cron en individuele bestanden kunt herstellen zonder ooit de commandoregel aan te raken.
Omdat Backrest snapshots opslaat via restic, zijn back-ups versleuteld in rust en ondersteunen ze tientallen opslagbackends — lokale schijf, S3-compatibele objectopslag, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP en meer. Door Backrest zelf te hosten, houd je jouw back-upconfiguratie en inloggegevens volledig onder controle, zonder abonnementskosten of vendor lock-in.
Belangrijkste kenmerken van Backrest
Geplande back-upplannen
Stel cron-gebaseerde schema's in per repository, zodat back-ups automatisch worden uitgevoerd zonder handmatige tussenkomst.
Browser-gebaseerd herstel
Blader door de inhoud van de snapshot en herstel individuele bestanden of mappen direct vanuit de web-UI.
Multi-backend opslag
Sla back-ups op lokale schijf, S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob, SFTP en meer op via native restic-backends.
End-to-end-encryptie
Alle momentopnamen worden door restic versleuteld voordat ze de host verlaten, om ervoor te zorgen dat gegevens privé blijven op elke opslagbackend.
Deduplicatie en compressie
Restic content-defined chunking dedupliceert gegevens over snapshots, waardoor het opslaggebruik na verloop van tijd drastisch wordt verminderd.
Waarom Backrest op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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