Backrest is een zelfgehoste webinterface voor restic, het snelle en veilige back-upprogramma. Het combineert restic's krachtige deduplicatie en versleuteling in een overzichtelijke, browsergebaseerde gebruikersinterface, waarmee je back-upplannen kunt maken, ze kunt plannen met cron en individuele bestanden kunt herstellen zonder ooit de commandoregel aan te raken.

Omdat Backrest snapshots opslaat via restic, zijn back-ups versleuteld in rust en ondersteunen ze tientallen opslagbackends — lokale schijf, S3-compatibele objectopslag, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP en meer. Door Backrest zelf te hosten, houd je jouw back-upconfiguratie en inloggegevens volledig onder controle, zonder abonnementskosten of vendor lock-in.